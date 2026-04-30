'एकनाथ शिदेंनी मलाही ऑफर दिली', विदर्भातील मोठ्या नेत्याचा दावा, 'बच्चू कडूंचा दोन दिवसांपूर्वी मला फोन..., मी फडणवीसांचा...'

Bachchu Kadu joins Shivsena: राज्यात सध्या विधानपरिषद निवडणुकीचे वारे वाहत असून अनेक राजकीय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. त्यातच बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Apr 30, 2026, 07:42 PM IST
Bachchu Kadu joins Shivsena: राज्यात सध्या विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक राजकीय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून ऐनवेळी अंबादास दानवेंचं नाव जाहीर केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने बच्चू कडू यांना पक्षात प्रवेश देत विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यातच आता अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी मोठा दावा केला आहे. एकनाथ शिंदेंनी आपल्यालाही ऑफर दिली होती असा दावा त्यांनी केला आहे. 

एकनाथ शिंदेंकडून मलाही ऑफर 

रवी राणा यांनी बच्चू कडू यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. "एकनाथ शिंदेंकडून मलाही ऑफर होती. पण मी देवेंद्र फडणवीस यांचा निष्ठावान कार्यकर्ता आहे," असं रवी राणा म्हणाले आहेत. "बच्चू कडू यांचा मला दोन दिवसांपूर्वी माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी फोन आला तेव्हाच मी त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या," असं सांगत अमरावतीच्या राजकारणात एकमेकांवर टीका टिप्पणी करणाऱ्या या दोन्ही नेत्यांमध्ये दिलजमाई झाल्याचं समोर येत आहे.

महायुतीचा धर्म पाळला पाहिजे

"शिवसेना वाढीसाठी बच्चू कडू यांना एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात घेतलं तो त्यांचा पक्षाचा निर्णय आहे. त्यामुळे माझ्या बच्चू कडूंना शुभेच्छा आहे. आता सगळ्यांनी एकत्र येऊन महायुतीचा धर्म पाळला पाहिजे, जिल्ह्याचा विकास केला पाहिजे," असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. 

मी देवेंद्र फडणवीस यांचा निष्ठावान कार्यकर्ता 

"मला सुद्धा काही दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे, संजय राठोड, आशिष जयस्वाल यांनी तुम्ही शिवसेनेसोबत या असं म्हटलं होतं. पण मी त्यांना सांगितलं की, मी देवेंद्र फडणवीस यांचा कार्यकर्ता आहे. राजकारणात आहे तोपर्यंत मी देवेंद्र फडणवीस त्यांच्यासोबत निष्ठेने राहीन. पण मी महायुतीत तुमच्यासोबत आहे असं सांगितलं होतं," असा दावा रवी राणा यांनी केला आहे. मात्र शिवसेना वाढवण्यासाठी बच्चू कडूंसारखा एक चांगला कार्यकर्ता त्यांना मिळाला आहे असंही त्यांनी म्हटलं. 

जनतेने त्यांचादेखील हिशोब घेतला 

"राजकारणात कधीच टोकाची भूमिका नसते. लोकसभेमध्ये नवनीत राणांचा पराभव झाला, त्यामध्ये कोणाचा सिंहाचा वाटा होता ते जनतेला माहित आहे,. त्यामुळे जनतेने त्यांचादेखील हिशोब घेतला होता. आता महायुती धर्म पाळून लोकसभा, विधानसभा एकत्र येऊन महायुती धर्म पाळला पाहिजे," असंही त्यांनी म्हटलं. 

मला बच्चू कडूंचा माझ्या वाढदिवशी फोन आला. त्या दिवशी मी त्यांना त्यांच्या शिवसेनेच्या निर्णयाबाबत शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे राजकीय वैर हा कधी कायम नसते, असंही ते म्हणाले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

