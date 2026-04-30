'एकनाथ शिदेंनी मलाही ऑफर दिली', विदर्भातील मोठ्या नेत्याचा दावा, 'बच्चू कडूंचा दोन दिवसांपूर्वी मला फोन..., मी फडणवीसांचा...'

Bachchu Kadu joins Shivsena: राज्यात सध्या विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक राजकीय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून ऐनवेळी अंबादास दानवेंचं नाव जाहीर केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने बच्चू कडू यांना पक्षात प्रवेश देत विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यातच आता अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी मोठा दावा केला आहे. एकनाथ शिंदेंनी आपल्यालाही ऑफर दिली होती असा दावा त्यांनी केला आहे.
रवी राणा यांनी बच्चू कडू यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. "एकनाथ शिंदेंकडून मलाही ऑफर होती. पण मी देवेंद्र फडणवीस यांचा निष्ठावान कार्यकर्ता आहे," असं रवी राणा म्हणाले आहेत. "बच्चू कडू यांचा मला दोन दिवसांपूर्वी माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी फोन आला तेव्हाच मी त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या," असं सांगत अमरावतीच्या राजकारणात एकमेकांवर टीका टिप्पणी करणाऱ्या या दोन्ही नेत्यांमध्ये दिलजमाई झाल्याचं समोर येत आहे.
"शिवसेना वाढीसाठी बच्चू कडू यांना एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात घेतलं तो त्यांचा पक्षाचा निर्णय आहे. त्यामुळे माझ्या बच्चू कडूंना शुभेच्छा आहे. आता सगळ्यांनी एकत्र येऊन महायुतीचा धर्म पाळला पाहिजे, जिल्ह्याचा विकास केला पाहिजे," असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
"मला सुद्धा काही दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे, संजय राठोड, आशिष जयस्वाल यांनी तुम्ही शिवसेनेसोबत या असं म्हटलं होतं. पण मी त्यांना सांगितलं की, मी देवेंद्र फडणवीस यांचा कार्यकर्ता आहे. राजकारणात आहे तोपर्यंत मी देवेंद्र फडणवीस त्यांच्यासोबत निष्ठेने राहीन. पण मी महायुतीत तुमच्यासोबत आहे असं सांगितलं होतं," असा दावा रवी राणा यांनी केला आहे. मात्र शिवसेना वाढवण्यासाठी बच्चू कडूंसारखा एक चांगला कार्यकर्ता त्यांना मिळाला आहे असंही त्यांनी म्हटलं.
"राजकारणात कधीच टोकाची भूमिका नसते. लोकसभेमध्ये नवनीत राणांचा पराभव झाला, त्यामध्ये कोणाचा सिंहाचा वाटा होता ते जनतेला माहित आहे,. त्यामुळे जनतेने त्यांचादेखील हिशोब घेतला होता. आता महायुती धर्म पाळून लोकसभा, विधानसभा एकत्र येऊन महायुती धर्म पाळला पाहिजे," असंही त्यांनी म्हटलं.
मला बच्चू कडूंचा माझ्या वाढदिवशी फोन आला. त्या दिवशी मी त्यांना त्यांच्या शिवसेनेच्या निर्णयाबाबत शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे राजकीय वैर हा कधी कायम नसते, असंही ते म्हणाले.