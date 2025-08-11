आमदार संजय गायकवाड पक्षावर आणि पक्षाचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदेंवर नाराज?

मयूर निकम, (प्रतिनिधी) बुलढाणा : आमदार निवासातील कॅन्टीन कर्मचाऱ्याला मारहाण करणारे शिवसेनेचे बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड पुन्हा चर्चेत आलेत. आता चर्चा सुरू झालीय गायकवाडांच्या नाराजीची. अचानक संजय गायकवाड पक्षावर आणि पक्षाचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदेंवर नाराज का झाले? आमदार संजय गायकवाडांच्या नाराजीची चर्चा का सुरू झालीये.
शिदेंच्या शिवसेनेचे बुलढाण्यातील आमदार संजय गायकवाड नेहमीच आपल्या वादग्रस्त विधानांनी चर्चेत असतात. नुकतच आमदार निवासातील कॅन्टीन कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्यामुळे त्यांच्यावर चौफेर टीका झाली होती. आता आमदार गायकवाड पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत. आता चर्चा सुरू झालीय संजय गायकवाडांच्या पक्षावरील नाराजीची. आमदार गायकवाडांनी रविवारी चिखली शहरात पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची एक बैठक घेतली. या बैठकीनंतर खऱ्या अर्थाने गायकवाड पक्षावर नाराज असल्याची चर्चा सुरू झालीय. कारण या मेळाव्याच्या बॅनरवर शिवसेनेचे किंवा पक्षचिन्हाचा कोणताही उल्लेख नव्हता.. एवढंच नाही तर गायकवाडांच्या बॅनरवरून शिवसेनेचे मुख्यनेते एकनाथ शिदें यांचाही फोटे गायब होता. बॅनरवर फोटो झळकत होते फक्त आमदार संजय गायवाड आणि त्यांच्या मुलगा मृत्यूंजय गायकवाड यांचे त्यामुळे संजय गायकवाड पक्षावर नाराज आहेत का अशी चर्चा सुरू झालीय.
हे कलंकित लोक आहेत हे काहीही करू शकत नाहीत असं म्हणत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी टीकास्त्र डागलंय. तर मीच माझा बाप आहे हे आमदार संजय गायकवाडांनी दाखवून दिल्याचा निशाणा किशोरी पेडणेकर यांनी साधलाय.
दरम्यान आमदार संजय गायकवाड यांनी नाराजीच्या या चर्चा फेटाळून लावलेत. तर एकनाथ शिंदे आपल्या काळजाच असल्याचं सांगायलाही गायकवाड विसरले नाहीत. आमदार संजय गायकवाडांनी नाराजीच्या चर्चा फेटाळल्या असल्या तरी त्यांची नाराजी त्यांच्या मेळाव्यातील बॅनरवरून दिसून आलीय.. त्यामुळे पक्ष आणि एकनाथ शिंदे गायकवाडांच्या नाराजीची दखल घेणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
1. बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड पुन्हा का चर्चेत आले आहेत?
संजय गायकवाड यांनी नुकतेच चिखली शहरात आयोजित केलेल्या एका मेळाव्यातील बॅनरवर शिवसेनेचे नाव, पक्षाचे चिन्ह आणि पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांचा फोटो नसल्याने त्यांच्या पक्षावरील नाराजीच्या चर्चांना उधाण आले आहे. याशिवाय, त्यांनी आमदार निवासातील कॅन्टीन कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्यामुळेही ते चर्चेत आले होते.
2. चिखलीतील मेळाव्यातील बॅनरवर कोणते फोटो होते?
मेळाव्याच्या बॅनरवर फक्त आमदार संजय गायकवाड आणि त्यांचा मुलगा मृत्युंजय गायकवाड यांचे फोटो होते.
3. संजय गायकवाड यांच्याबाबत कोणत्या चर्चा सुरू झाल्या?
बॅनरवर पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि एकनाथ शिंदे यांचा फोटो नसल्याने संजय गायकवाड हे शिवसेना (शिंदे गट) वर नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.