महाराष्ट्रातील 'या' आमदाराचा ड्रायव्हर करोडपती; मालकापेक्षाही श्रीमंत, 241 कोटींच्या जमिनीचा मालक

अलिशान गाडीचा चालक म्हणून नोकरी करणा-याची आर्थिक परिस्थिती सर्वसाधारणपणे बेताची असते. मात्र आमदार विलास भुमरेंचा ड्रायव्हर याला अपवाद ठरला आहे. भुमरेंच्या ड्रायव्हरकडे थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल 241 कोटींची जमीन आहे. विशेष म्हणजे आमदार साहेबांपेक्षा त्यांचा हा चालक नुसताच श्रीमंत नाही, तर गर्भश्रीमंत आहे.
मालक श्रीमंत की कर्मचारी असा प्रश्न तुम्हाला विचारला तर त्याचं उत्तर काय असेल? या प्रश्नाचं उत्तर साहजिकच मालक श्रीमंत असेल असं मिळेल. पण हा प्रश्न जर कन्नडचे आमदार विलास भुमरे यांच्याबाबत विचारला तर मात्र तुमचं उत्तर चुकलंच समजा. कारण कन्नडचे शिवसेना आमदार विलास भुमरे यांच्यापेक्षा त्यांच्या कारवर ड्रायव्हर असलेला जावेद शेख श्रीमंत आहे. जावेद शेखला हैदराबादच्या सालारजंग कुटुंबानं भेट दिलेल्या जमिनीची किंमत विलास भुमरेंच्या संपत्तीपेक्षा जास्त आहे.
विलास भुमरेंची संपती निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार 33 कोटी 61 लाख 29 हजार एवढी आहे.
जावेद शेखच्या जमिनीची रेडीरेकनरनुसार किंमत 241 कोटी 69 लाख 51 हजार रुपये एवढी आहे
बाजारभावानुसार जावेद शेखच्या जमिनीची किंमत 2 हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगण्यात येतंय.
जावेद शेखच्या जमीन मालकीबाबत विरोधकांना मोठा संशय आहे. सख्ख्या बहिणीला कोणी एक रुपया भेट देत नाही कोट्यवधी रुपयांची जमीन जावेद शेखला बक्षीस म्हणून कशी दिली असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.
सरकारनं या जमिनीची जी चौकशी सुरु केलीये ती चौकशी निव्वळ फार्स असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. जावेद शेखला दिलेल्या जमीन भेट प्रकरणाचा व्यवहारच संशयास्पद असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. आमदारांपेक्षा श्रीमंत झालेल्या ड्रायव्हरकडं कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती कशी आली याचा मार्ग शोधला पाहिजे यासाठी विलास भुमरेंच्या मोबाईलच्या सीडीआरची तपासणी करण्याची मागणी दानवेंनी केलीय.
विलास भुमरेंचा ड्रायव्हर जर दोन हजार कोटींचा मालक असेल तर त्यांच्या घरातील इतर कामगारांचीही सांपत्तिक स्थिती तपासली पाहिजे. नोकराच्या श्रीमंतीत आपलं सुख शोधणारे नेते सगळ्याच कामगारांना मिळो अशी प्रार्थना कामगारवर्गातून केली जात नाही ना अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.