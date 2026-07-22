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दक्षिण मुंबईतून ठाण्यात पोहोचा अवघ्या 25 मिनिटांत; मुंबईच्या हाय-स्पीड मार्गाच्या दृष्टीने मोठा टप्पा पार

4 तास आणि एक भव्य गर्डर लाँचर. मुंबईच्या नव्या हाय-स्पीड मार्गाच्या दृष्टीने आणखी एक मोठा टप्पा पार करण्यात आला आहे. काय आहे हा प्रकल्प

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:07 AM IST
दक्षिण मुंबईतून ठाण्यात पोहोचा अवघ्या 25 मिनिटांत; मुंबईच्या हाय-स्पीड मार्गाच्या दृष्टीने मोठा टप्पा पार
Image Credit: MMRDA has achieved a major construction milestone on the Elevated Eastern Freeway Extension

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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दक्षिण मुंबईतून ठाण्यात पोहोचा अवघ्या 25 मिनिटांत; मुंबईच्या हाय-स्पीड मार्गाच्या दृष्टीने मोठा टप्पा पार
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