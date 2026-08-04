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मुंबई मेट्रोने गाठला ऐतिहासिक टप्पा, अवघ्या 179 दिवसांत 5 कोटी...

एमएमआरडीए मेट्रो नेटवर्कने 30 कोटी प्रवाशांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला. 3 ऑगस्ट 2026 रोजी हा विक्रम नोंदवला गेला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:51 PM IST
मुंबई मेट्रोने गाठला ऐतिहासिक टप्पा, अवघ्या 179 दिवसांत 5 कोटी...
Image Credit: MMRDA Metro Network Crosses 300 Million Passenger Journeys Setting New Benchmark in Urban Mobility

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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