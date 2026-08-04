मुंबई मेट्रोने गाठला ऐतिहासिक टप्पा, अवघ्या 179 दिवसांत 5 कोटी...

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) संचलित मेट्रो नेटवर्कने 30 कोटी (300 दशलक्ष) प्रवाशांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. या नेटवर्कमध्ये मेट्रो मार्गिका 2अ (दहिसर पूर्व–अंधेरी पश्चिम), मेट्रो मार्गिका 7 (दहिसर पूर्व–गुंदवली), मेट्रो मार्गिका 2ब (टप्पा-1) (डायमंड गार्डन–मंडाळे) आणि मेट्रो मार्गिका 9 (टप्पा-1) (दहिसर पूर्व–काशीगाव) यांचा समावेश आहे.
3 ऑगस्ट 2026 रोजी गाठलेला हा ऐतिहासिक टप्पा म्हणजे वेगवान, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक म्हणून मुंबईकरांनी मेट्रोवर दाखवलेल्या वाढत्या विश्वासाचा ठोस पुरावा आहे. या कामगिरीतील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे शेवटचे 5 कोटी प्रवासी अवघ्या 179 दिवसांत नोंदवले गेले, जो मेट्रो सेवा सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात कमी कालावधी आहे. या कालावधीत सरासरी दैनंदिन प्रवासीसंख्या 2.70 लाखांवरून 2.79 लाखांपर्यंत पोहोचली असून, त्यात 3.35 टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. शनिवार-रविवार, सार्वजनिक सुट्ट्या आणि हंगामी प्रवासाचा परिणाम असूनही ही वाढ कायम राहिली आहे.
2 एप्रिल 2022 रोजी सेवेला सुरुवात झाल्यापासून एमएमआरडीए मेट्रो नेटवर्कच्या प्रवासीसंख्येतील सातत्यपूर्ण वाढ होत आहे. 7 एप्रिल 2026 रोजी मेट्रो मार्गिका 2ब (टप्पा-1) आणि मेट्रो मार्गिका 9 (टप्पा-1) सुरू झाल्यामुळे नेटवर्कमध्ये 9 नवीन स्थानकांची भर पडली. त्यामुळे संपर्कक्षमता अधिक मजबूत झाली असून प्रवासीसंख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
* शेवटचे 5 कोटी प्रवासी अवघ्या 179 दिवसांत नोंदवले गेले. हा आतापर्यंतचा सर्वात वेगवान टप्पा आहे.
* सरासरी दैनंदिन प्रवासीसंख्या 2.70 लाखांवरून 2.79 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
* मागील टप्प्याच्या तुलनेत दैनंदिन प्रवासीसंख्येत 3.33 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
* 10 कोटी ते 15 कोटी प्रवाशांच्या टप्प्याच्या तुलनेत सध्याची दैनंदिन प्रवासीसंख्या 23 टक्क्यांहून अधिक वाढली असून, मेट्रोचा वाढता स्वीकार अधोरेखित झाला आहे.
* पहिल्या 50 लाख प्रवाशांच्या टप्प्याच्या तुलनेत, सरासरी दैनंदिन प्रवासीसंख्या सुमारे 9.4 पट वाढली आहे.
* 7 एप्रिल 2026 रोजी मेट्रो मार्गिका 9 आणि मेट्रो मार्गिका 2ब (टप्पा-1) सुरू झाल्यामुळे नेटवर्क अधिक मजबूत झाले असून त्याचा सकारात्मक परिणाम प्रवासीसंख्येवर झाला आहे.