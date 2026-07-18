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नागरिकांना आता मेट्रो पकडणे सोपे होणार! मेट्रोच्या लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीबाबत मोठी अपडेट

मेट्रोची थेट जोडणी प्रवाशांची सोय वाढविण्यास, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास आणि अखंड लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यास ठरणार उपयुक्त

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 18, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:46 PM IST
नागरिकांना आता मेट्रो पकडणे सोपे होणार! मेट्रोच्या लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीबाबत मोठी अपडेट
Image Credit: MMRDA Strengthens Last Mile Metro Connectivity by Providing Direct Access to Large Commercial and Residential Developments

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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