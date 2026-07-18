/नागरिकांना आता मेट्रो पकडणे सोपे होणार! मेट्रोच्या लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीबाबत मोठी अपडेट

मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे पसरले आहे. अनेक प्रकल्प सुरू झाले आहेत. तर काही प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. प्रवाशांनी जास्तीत जास्त मेट्रोचा वापर करावा, यासाठी अनेक विविध प्रकल्प मार्गी लावले जात आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) मेट्रोची थेट जोडणी रेल्वे स्थानकांना करण्यास आग्रही आहे. जेणेकरुन नागरिकांना मेट्रो पकडणे सोप्पे जाईल.
एमएमआरडीए मुंबई मेट्रो नेटवर्कमधील विविध मेट्रो स्थानके आणि त्यांना लागून असलेल्या व्यावसायिक तसेच निवासी संकुलांना फुट ओवर ब्रिज ने थेट जोडणी उपलब्ध करून देत लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम करत आहे. या उपक्रमामुळे प्रवाशांची सोय वाढणार असून, मेट्रो प्रवासाला अधिक प्रोत्साहन मिळेल तसेच गजबजलेल्या रस्त्यांवरील पादचारी वर्दळही कमी होण्यास मदत होईल.
एमएमआरडीएने अलीकडेच मेट्रो मार्गिका 4 वरील मेट्रो स्थानक आणि विक्रोळी येथील गोदरेजच्या व्यावसायिक संकुलादरम्यान थेट पादचारी पूल (फूट ओव्हर ब्रिज - FOB) उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित पादचारी पुलामुळे कर्मचारी, अभ्यागत आणि प्रवाशांना एलबीएस रोडचा वापर न करता थेट मेट्रो स्थानक आणि गोदरेज कॅम्पस दरम्यान पायी प्रवास करता येणार आहे. यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेत लक्षणीय वाढ होईल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर अधिक वाढीस लागेल.
तसंच, मेट्रो मार्गिका ७ वरील ओबेरॉय मॉलला थेट मेट्रो जोडणी उपलब्ध करून दिल्यानंतर, खासगी विकास प्रकल्पाला मेट्रो स्थानकाशी थेट जोडणारा पादचारी पूल उभारण्यासाठी एमएमआरडीएकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळालेला हा दुसरा प्रस्ताव आहे. मेट्रो मार्गिका 7 वरील ओबेरॉय मॉलला उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या थेट मेट्रो जोडणीमुळे या संकल्पनेचे यश आधीच दिसून आले आहे. या सुविधेमुळे प्रवाशांना मुख्य रस्त्यावर न उतरता थेट व्यावसायिक संकुलात प्रवेश करता येतो, ज्यामुळे एकात्मिक लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीचे फायदे अधोरेखित झाले आहेत.
एमएमआरडीए सध्या अशा स्वरूपाच्या आणखी अनेक प्रस्तावांचीही तपासणी करत आहे. त्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे मेट्रो मार्गिका २बीवरील भारत डायमंड बोर्सचा आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यानंतर दररोज सुमारे 40,000 प्रवाशांना त्याचा लाभ होण्याची अपेक्षा असून, परिसरातील रस्त्यांवरील पादचारी वर्दळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि मेट्रो हा प्रवासाचा अधिक पसंतीचा पर्याय म्हणून उदयास येईल.