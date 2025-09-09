English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'लालबागचा राजाला आता गरबा बघायला मिळेल,' मनसेची जहरी टीका, 'जिओचं ब्रँडिंग भीतीदायक, उद्या अदानी...'

MNS on Lalbaugcha Raja: जिओने ज्याप्रकारे लालबागचा राजा गणेश मंडळाचं ब्रँडिंग केलं ते ते फार भीतीदायक, क्लेषदायक आणि मनाला दु:ख देणारं आहे असं मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.     

शिवराज यादव | Updated: Sep 9, 2025, 03:21 PM IST
"मला भीती एका गोष्टीची वाटते ती म्हणजे ज्याप्रकारे जिओने लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळासाठी ब्रँडिंग केलं तो थोडं भीतीदायक आहे. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची स्थापना केली. त्यांनी एका उद्देशाने गणेशोत्सवाची सुरुवात केली होती. त्यामध्ये सामाजिक जाणीव, भावना निर्माण व्हावी, सामाजिक सुधारणा व्हावी, समाजउपयोगी कार्यक्रम व्हावेत असा उद्देश होता, यातील काहीच होताना दिसत नाही," अशी खंत संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे. 
 
"गणपती मंडळ उद्योग समूहांसाठी ब्रँडिग करण्याचं ठिकाण झालं आहे का हा प्रश्न या सगळ्यातून उद्भवतो. जिओने लालबागचा राजा मंडळाचं ब्रँडिंग केलं होतं. उद्या जर अदानींना वाटलं तर बाजूचं गणपती मंडळ घेतील आणि तिथे फक्त अदानींचं ब्रँडिंग करतील. मग जी गणेशोस्तव मंडळं ज्या भावनेने स्थापन झाली तीच यातून निघून जाते. ज्या पद्धतीने या उद्योग समूहांचं अधिपत्य या मंडळांवर जाणवत आहे जे मला यावेळी खूप जाणवलं, ते फार भीतीदायक, क्लेषदायक आणि मनला दु:ख देणारं आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

पुढच्या वेळेपासून गणपतीत गरबा खेळतील इतकी परिस्थिती यायला नको अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. "उद्योगपतींचं अधिपत्य गणेशोत्सव मंडळांवर पैशांच्या, ब्रँडिंगच्या माध्यमातून जाणवत आहे ते मराठी माणसांसाठी, मराठी मंडळांसाठी धोक्याची घंटा आहे", असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

पुढे ते म्हणाले की, "लालबागचा राजाला पैशांची कमी कधीच नव्हती आणि यापुढेही राहील असं वाटत नाही. जोपर्यंच लालबागचा राजाची कृपा आहे तोपर्यंत मंडळाला अशी चिंता करण्याची गरज असल्याचं वाटत नाही". 

FAQ

1) २०२५ मध्ये कोणते प्रमुख वाद घडले?
विसर्जन उशीर: पहिल्यांदाच कधीही न घडलेले, विसर्जन वेळेवर झाले नाही कारण "झुलूक समस्या". हे महिन्यांत आधीच सांगता येते, तरीही उशीर झाला. भक्त म्हणतात, "बाप्पा नाराज आहेत". 

भाविकांचा छळ: अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार समितीने आरोप केला की दर्शनाला येणाऱ्या भक्तांचा छळ होतो, विशेषतः सामान्य लोकांना. 

VIP दर्शन वाद: मानवाधिकार आयोगाने (MSHRC) नोटिसा जारी केल्या. ४८ तास रांगेत उभे राहणाऱ्या भक्तांच्या तक्रारी. 

कॉर्पोरेट प्रभाव: अंबानी यांना ट्रस्टी बनवल्याने "कॉर्पोरेट टेकओव्हर" चा आरोप. विसर्जन कॉन्ट्रॅक्ट गुजराती कंपनीला देण्यात आला, कोळी समाजाकडून नाराजी. 

2) VIP दर्शन वाद काय आहे आणि का होतो?
VIP पास असणारे (सेलिब्रिटी, श्रीमंत) १५-३० मिनिटांत दर्शन घेतात, तर सामान्य भक्तांना २-४ तास किंवा ४८ तास रांगा. यामुळे भेदभावाचा आरोप. अनेक उद्योगपतींनीही टीका केली आहे. २०२४ मध्येही व्हायरल व्हिडिओमुळे वाद झाला, ज्यात VIP आणि सामान्यांमधील फरक दिसला. 

3)  अंबानी आणि कॉर्पोरेट वाद काय?
एक वर्षापूर्वी अंबानी कुटुंबातील व्यक्तीला ट्रस्टी बनवले, ज्यामुळे "मंडळ विकले गेले" असा आरोप. उत्सव हा लोकांचा होता, आता VIP इव्हेंट आणि पैशाचा व्यवसाय झाला. विसर्जन कॉन्ट्रॅक्ट स्थानिक कोळी समाजाऐवजी गुजराती कंपनीला देण्यात आला, ज्यामुळे स्थानिक नाराजी. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

