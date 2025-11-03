English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मतांच्या लाचारीसाठी एकनाथ शिंदे...,' मराठी मेली तरी चालेल म्हणणाऱ्या प्रकाश सुर्वेंवर शिवसेना संतापली, मनसे म्हणाली 'तुमचे UP वाले...'

Prakash Surve Controvesrial Statement: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मराठी भाषेसंदर्भात केलेल्या विधानानंतर वाद निर्माण झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 3, 2025, 06:22 PM IST
'मतांच्या लाचारीसाठी एकनाथ शिंदे...,' मराठी मेली तरी चालेल म्हणणाऱ्या प्रकाश सुर्वेंवर शिवसेना संतापली, मनसे म्हणाली 'तुमचे UP वाले...'

Prakash Surve Controvesrial Statement: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मराठीसंदर्भात केलेल्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला आहे. मागाठाण्याचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मराठी माझी आई आहे आणि उत्तर भारत माझी मावशी आहे. एक वेळ आई मेली तरी चालेल पण माझी मावशी जगली पाहिजे असं विधान केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यानंतर शिवसेना आणि मनसेकडून त्यांच्यावर टीका केली जात असून मतांच्या लाचारीसाठी हे सर्व सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रकाश सुर्वे काय म्हणाले?

"मराठी माझी मातृभूमी आणि आई आहे. आणि उत्तर भारत माझी मावशी आहे. एक वेळ आई मेली तरी चालेल पण मावशी मरता कामा नये. कारण मावशी जास्त प्रेम करते. आईपेक्षा जास्त प्रेम तुम्ही मला दिलं आहे. हेच प्रेम माझ्या सहकाऱ्यांवरही कायम ठेवा", असं प्रकाश सुर्वे यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटलं. 

शिवसेनेकडून टीका
 

"2022 ला आईलाच नमस्कार करुन ते बाहेर पडले. त्यांना आई, माता यामधील फरक कळतो का? मतांच्या लाचारीसाठा वाटेल ते करणारे लोक एकनाथ शिंदेंसोबत आहेत. आई मेली तरी चालेल, मावशी जगली पाहिजे ही म्हण आहे. याचा अर्थ मतांसाठी लाचारी कोण करत आहे हे दिसत आहे. तुम्ही बाळासाहेबांचे कोणते  विचार घेतले आहेत. त्यांनी कधी आईचा अपमान करा आणि आईला रामराम करा असं कधी सांगितलं आहे. हे बोलल्याशिवाय त्यांनी प्रमोशन मिळणार नसल्याने लाचारी आहे," अशी टीका किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे.

मनसेनेही घेतला समाचार

"माय मरो मावशी जगो ही म्हण, जेव्हा बाळ लहान असताना गेली तर मावशी आहे असा त्याचा अर्थ आहे. पण यांनी ज्या पद्धतीने त्याची मांडणी केली आहे ती मतं मिळवण्यासाठी लाचारी असून, स्वत:च्या आईलाही मारायला निघाले आहेत अशी प्रवृत्ती आहे. मतांसाठी हे सर्व केलं जात आहे," असा संताप मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी व्यक्त केला आहे.

पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "तेजस्वी यादव सांगतात आम्ही मुंबईत उत्तर भारतीय भवन बांधू. सगळ्यांना उत्तर प्रदेश आणि काहींना मुस्लिमांबाबत अचानक प्रेम आलं आहे. निवडणूक आली की हे प्रेम येतं. कारण त्यांना ही मतं हवी असतात आणि हे मिळणार हे माहिती असतं. मराठी मतदार सर्वांमध्ये विभागलेला असतो. पण हे उत्तर भारतीय मतदार एकगठ्ठ मिळणार हे माहिती असताना त्यांचे लाड पुरवण्यासाठी ही विधानं केली जातात". 

आईची जागा मावशी घेऊ शकत नाही - राष्ट्रवादी

"त्यांना जास्त माहिती नसल्याने बरळले असतील. त्यांचं ज्ञान किती आहे सगळ्यांना माहिती आहे. आईची जागा मावशी घेऊ शकत नाही हे त्यांना माहिती असावं. मराठीत अशा अनेक म्हणी आहेत. त्यामुळे प्रकाश सुर्वेंनी उत्तर भारतीयांची मतं मिळवण्यासाठी मराठी मतदारांना दुखावलं आहे. निवडणुकांचं हे राजकारण सुरु आहे. याला काही अर्थ नाही. जो चांगलं काम करतो त्याला मतं मिळतात. उत्तर भारतीय मुंबईत आल्याने हुशार आहेत, कारण ते मेहनती आहेत. त्यांनीही आपल्याला आमिषं दाखवली, तरी ओळखून राखलं पाहिजे. मुंबईच प्रश्न सोडवणाऱ्यांनाच त्यांनी निवडून दिलं आहे. प्रकाश सुर्वे यांचं बोलणं अर्थहीन आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mnsShivsenaeknath shindePrakash Surveप्रकाश सुर्वे

इतर बातम्या

530000000000 रुपयांना खरेदी करणार Vodafone Idea कंपनी; कोण...

भारत