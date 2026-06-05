पुढच्या पिढीला आपण कसला महाराष्ट्र देणार आहोत? 'मोठे आकडे' मांडत राज ठाकरेंचा उद्विग्न सवाल

Raj Thackeray News : राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण आणि सध्याच्या घडामोडींवर आपली परखड मतं मांडण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ओळखले जातात. कला, राजकारणापासून अगदी पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरसुद्धा त्यांची मतं ही कायमच लक्ष वेधत आली आहेत. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं राज ठाकरे यांनी लिहिलेली सोशल मीडिया पोस्टसुद्धा अगदी विचार करायला भाग पाडणारी. 'आजच्या दिवशी तरी सरकारने आणि महाराष्ट्रातील लोकांनी आपण या पर्यावरण बदलाने काय गमावलं आहे आणि काय गमावणार आहोत याचा विचार करायला हवा', असा आग्रही सूर त्यांनी सर्वांसाठीच या पोस्टच्या माध्यमातून आळवला.
''आज जागतिक पर्यावरण दिन. मागच्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी आणि आजपर्यंतचा उच्चांकी उन्हाळा जो सगळ्यांनी सहन केला या पार्श्वभूमीवर आजच्या जागतिक पर्यावरण दिवसाकडे आपण नेहमीच्या उपचारांच्या पलीकडे जाऊन बघायला हवं. आपल्याकडे सगळ्याच बाबतीत उत्सवी उत्साह असतो. त्यामुळे पर्यावरण दिन म्हणला की झाडं लावून त्याचे फोटोज काढून ते सोशल मीडियावर टाकणे याचा अतिउत्साह असतो. आणि त्यातली 90% झाडं पर्यावरण दिनाच्या संध्याकाळपर्यंत पण टिकत नाहीत. त्यात काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने काही कोटी झाडं लावण्याची आणि पुढे ती लावून झाली अशी घोषणा केली. ती झाडं कुठे आहेत हे सरकारलाच माहित. असो. पण आजच्या दिवशी तरी सरकारने आणि महाराष्ट्रातील लोकांनी आपण या पर्यावरण बदलाने काय गमावलं आहे आणि काय गमावणार आहोत याचा विचार करायला हवा.''
2014 मध्ये आपण महाराष्ट्राचा विकास आराखडा सादर केला तेव्हा विकासाला सौंदर्याची आणि पर्यावरणाच्या विचाराची जोड नाही दिली तर तो विकास किती वरवरचा आणि पोकळ असतो हेच त्यात सांगितलं होतं, याची आठलण त्यांनी करून दिली. किंबहुना आपल्या त्या भूमिकेचा प्रत्यय हा मागील काही वर्षांत जाणवला असेल असं सूचक विधानही त्यांनी केलं. 'अमुक रस्ता बांधला, तमुक ब्रिज बांधला म्हणून श्रेय घेण्याची आणि ते पाहून खुश होण्याची स्पर्धा सुरु आहे. पण एका पावसाने, तो सुद्धा मान्सूनचा पाऊस नाही, शहराची दाणादाण उडत आहे', हीच वस्तूस्थिती त्यांनी समोर ठेवली.
हल्ली सगळ्यांना जरा मोठ्या आकड्यांचं आकर्षण निर्माण झालं आहे, असं म्हणत काही गंभीर आकडे त्यांनी या पोस्टमध्ये ठळपणे मांडले, त्याबाबत राज ठाकरेंनी लिहिलं, ''यावर्षीच्या अति उन्हामुळे देशाच्या प्रॉडक्टिव्हिटीचं झालेलं नुकसान हे जवळपास 159 बिलियन डॉलर्सचं आहे. अतिप्रचंड उन्हामुळे काम न करू शकल्यामुळे गेल्या काही वर्षात साधारणपणे वर्षाला 160 बिलियन कामाच्या तासांचं नुकसान झालं आहे. पर्यावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे देशाच्या जीडीपीत 2.5 ते 4.5 टक्क्यांची घट येऊ शकते असा अंदाज वल्ड बँकेचा आहे. एका जागतिक अभ्यासाप्रमाणे देशातील 57% जिल्हे ज्यात देशाची 76% लोकसंख्या राहते, हे जिल्हे पर्यावरण बदलामुळे होणाऱ्या जबर हानीच्या काठावर आहेत.
जेंव्हा आपली अर्थव्यवस्था अमुक तमुक क्रमांकाची अशी आकडेवारी टाकतो तेव्हा या आकडेवारीचा विचार पण करणार आहोत का ?''
अतिप्रचंड प्रमाणात वाढणारा उकाडा, अतिवृष्टीमुळं होणारा हाहाकार पाहता आपण जिथे जगतोय तिकडे 8 महिने आपल्याला धड जगता येत नाहीये, याची खंत आपल्याला का वाटत नाहीय? असा थेट सवाल त्यांनी केला. 'माझा विकासाला विरोध नाही, रस्ते, पूल हे करा ते आवश्यक आहेतच, पण ते करताना आपण आपली शहरं धड जगायला लायकीची करत आहोत का याचा विचार का होत नाही? पावसांत ग्रामीण भागात पिकं वाहून जातात आणि शहरी भागांत गाड्या पाण्यावर तरंगतात आणि तरीही आपण जे सुरु आहे त्याला विकास म्हणून खुश होणार आहोत का?', या सामान्यांच्या मनातील प्रश्नांना त्यांनी वाचा फोडली.
आज जागतिक पर्यावरण दिन. मागच्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी आणि आजपर्यंतचा उच्चांकी उन्हाळा जो सगळ्यांनी सहन केला या पार्श्वभूमीवर आजच्या जागतिक पर्यावरण दिवसाकडे आपण नेहमीच्या उपचारांच्या पलीकडे जाऊन बघायला हवं. आपल्याकडे सगळ्याच बाबतीत उत्सवी उत्साह असतो. त्यामुळे पर्यावरण दिन आला…— Raj Thackeray (@RajThackeray) June 5, 2026
आजची तरुण मुलं-मुली दिवसभर सोशल मीडियावर काहीतरी बघत असतात, पण त्यांचं काय चुकतंय ? मान वर करून काही बघावं असं धड काहीच नाही आपल्याकडे, आपल्याकडे बागा नाहीत, शहरातील झाडं प्रचंड प्रमाणवर तोडलेली, डोंगर पोखरलेले, नद्या आपणच घाण करून टाकलेल्या, मग जो एकाकीपणा, नैराश्य असतं ते रिल्स बघून घालवतात, अशी विदारक वस्तूस्थिती त्यांनी मांडली. तुम्ही सोशल मीडियावर बघताय जी जगातील शहरं, तिथला जपलेला निसर्ग हे इथे हवं यासाठी आग्रही रहा, अशी विनंती त्यांनी सध्याच्या तरुणाईला केली. पर्यावरणाच्या हितासाठी व्यवस्थेला जबाबदार धरा, खोटे आकडे, फसवी चित्रं याला भुरळून जाऊ नका, अन्यथा तुमचं आयुष्य किड्या-मुंग्यांसारखं होईल, असा स्पष्ट इशारा राज ठाकरे यांनी दिला.