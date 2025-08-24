English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'..तर यांचा 10-12 वर्षांचा खेळ उघडा पडेल', Vote चोरी वादात राज ठाकरेंची उडी! 'मी शरद पवारांना..'

Raj Thackeray Alleged Vote Chori: राज ठाकरेंनी उघडपणे राहुल गांधीने केलेल्या आरोपींची री ओढल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केलेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 24, 2025, 07:56 AM IST
राज ठाकरेंचा हल्लाबोल

Raj Thackeray Alleged Vote Chori: काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाच्या मदतीने भारतीय जनता पार्टीने 'मतचोरी' केल्याचा आरोप केला असून यावरुन राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच आता या वादामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही उडी घेतली आहे. पुण्यामध्ये कार्यकर्त्यांच्या बैठकीमध्ये राज ठाकरेंनी मतदानामध्ये काहीतरी गडबड आहे असं म्हणत सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. राज ठाकरे यांनी राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपांना एक प्रकारे पाठिंबा दिला. राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी केली तर यांचा खेळ उघडा पडेल असं म्हणत त्यांनी निवडणूक आयोगासह भाजपवर टीका केली.

त्यामुळे तुम्हाला सतत पराभवाला सामोरं जावं लागतंय

"मी तेव्हापासून सांगतोय, आपल्याला मत पडत नाहीत असं तुम्ही समजू नका. मतांमध्ये गडबड आहे. आपली मतं चोरली जातात. त्यामुळे तुम्हाला सतत पराभवाला सामोरं जावं लागतंय. या मतांची चोरी करत करत हे सगळे सत्तेवर आले आहेत," असंही राज ठाकरे म्हणाले. 

एवढं बहुमत मिळूनही महाराष्ट्रात एवढा सन्नाटा

"भाजपने 132, शिंदे 56 आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने 42 जागा जिंकल्या. एकूण 232 जागा आल्या. एवढं बहुमत मिळूनही महाराष्ट्रात एवढा सन्नाटा पसरला होता. कुठेही विजयाचा जल्लोष नव्हता. जे विजयी झालेत त्यांना पटत नव्हतं. जे पराभूत झालेत त्यांनाही पटत नव्हतं. कारण हा सगळा मतांचा गोंधळ होता. या मतांच्या गोंधळामुळे 2014 पासून सत्ता राबवली गेली," असं राज ठाकरे म्हणाले.

राज ठाकरेंकडून पवारांचा उल्लेख

"मतदानामध्ये काहीतरी गडबड आहे असं मी नेहमी म्हणतो. यासाठी मी शरद पवार, सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांना भेटलो. महाराष्ट्रात सगळे माझ्यासोबत आले आणि आमची पत्रकार परिषदही झाली. पण आयत्या वेळी यांनी कच खाल्ली. मी त्याचवेळी सांगत होतो की, लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाका, त्याची जागतिक बातमी होईल. आता राहुल गांधी यांनी हे प्रकरण बाहेर काढलं," असं राज ठाकरे म्हणाले. 

...तोपर्यंत विजय हाताशी येणार नाही

राज ठाकरेंनी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकाऱ्यांना कानमंत्र दिला. निवडणूक जिंकायची असेल तर मतदारयादीतील घोळ उघडा पाडा असं राज ठाकरे म्हणाले. "नुकतीच निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद झाली. त्यांनी राहुल गांधींना शपथपत्र लिहून द्यायला सांगितलं. राहुल गांधी हे विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. त्याचवेळी भाजपचे नेते अनुराग ठाकुर यांनीही सहा मतदारसंघांचा संदर्भ देत तसाच आरोप केला. आता एकाचवेळी सत्ताधारी आणि विरोधक निवडणुकीच्या गोंधळावर आरोप करतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यावर कारवाई केली पाहिजे. पण हे सगळे प्रकरण दाबलं जात आहे. कारण राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांची चौकशी केली तर यांचा 10-12 वर्षांचा खेळ उघडा पडेल. हे सगळं उघडं पाडायचं असेल, जर तुम्हाला निवडून यायचं असेल तर तुम्हाला मतदार यादीवर काम करायला हवं. तोपर्यंत विजय हाताशी येणार नाही," असं राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना म्हटलं.

FAQ

राज ठाकरे यांनी मतचोरीबाबत काय आरोप केले आहेत?
राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) मतचोरीचे आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची (मनसे) मते चोरली जात असल्याने पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या 10-12 वर्षांपासून मतांच्या गोंधळामुळे सत्ता राबवली गेली आहे, असा त्यांचा दावा आहे.

राज ठाकरे यांनी राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपांना पाठिंबा दिला का?
होय, राज ठाकरे यांनी राहुल गांधी यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांना एकप्रकारे पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा बाहेर काढला असून, जर याची चौकशी झाली तर गेल्या 10-12 वर्षांचा खेळ उघडा पडेल.

राज ठाकरे यांनी मतचोरीबाबत कोणत्या नेत्यांशी चर्चा केली होती?
राज ठाकरे यांनी 2016-17 मध्ये शरद पवार, सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्याशी मतदानातील गडबडीबाबत चर्चा केली होती. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा सल्ला दिला होता, पण विरोधी पक्षांनी आयत्या वेळी माघार घेतली, असे ते म्हणाले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

