'तब्बल 96 लाख....' महाराष्ट्राच्या मतदारयादीसंदर्भात राज ठाकरेंचा आतापर्यंतचा सर्वात खळबळजनक आरोप

Raj Thackeray MNS Melava: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मतदार यादींमधील गोंधळांवरुन निवडणूक आयोग आणि सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 19, 2025, 01:29 PM IST
Raj Thackeray MNS Melava: महाराष्ट्राच्या मतदारयादीत 96 लाख खोटे मतदार भरले आहेत असा खळबळजनक आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी केला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक येथे 8 ते 8.5 लाख मतदार भरले आहेत असाही आरोप त्यांनी केला आहे. अशाच निवडणुका होणार असतील तर मग कशासाठी प्रचार करायचा, पैसे खर्च करायचे. उमेदवार द्यायचे? असे संतप्त प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत. हा महाराष्ट्रा आणि मतदाराचा अपमान आहे असं सांगत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांनाही सुनावलं आहे. स्थानिक पक्षांना संपवणं, मिटवून टाकणं यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.  

मनसेच्या वतीने आज गोरेगाव येथे पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी राज ठाकरेंनी त्यांनी मार्गदर्शन केलं. यावेळी त्यांनी मतदार यादींवरुन सुरु असलेल्या गोंधळाचा मुद्दा मांडला. "हा जरा तातडीचा मेळावा सर्वांना बोलावून घेण्याचं कारण म्हणजे, यावेळची जेव्हा लागेल तेव्हा आणि आपण ठरवू तेव्हा निवडणूक लागेल. मतदार याद्यांमध्ये ज्या प्रकारचा गोंधळ सुरु आहे, तो आताच नाही, तर गेल्या काही वर्षांचा आहे. 2016-17 ला मी याच्याच मतदार मशीन आमि मतदार याद्या विरोधात आवाज उठवला होता. त्यावेळी आपली पत्रकार परिषदही झाली होती. सगळ्या पक्षाचे लोक तिथे आले होते. अनेकांना मी काय बोलत आहे याचं गांभीर्यचं समजलं नाही. प्रत्येकाच्या दरवाजावर टकटक होऊ लागली तेव्हा निवडणुकीचे काय प्रकार सुरु आहेत हे सर्वांना समजलं". 

"232 आमदार निवडून आले तरीही महाराष्ट्रात सगळीकडे भयाण शांतता होती. इतकं प्रचंड यश मिळूनही सन्नाटा होता. कुठे मिरवणूक, जल्लोष नाही. मतदारांसह निवडून आलेलेही अवाक झाले होते. त्यांनाही आपण निवडून कसे आलो आहोत समजलं नाही. सगळ्यांना निवडणुका कशा झाल्या आणि विजय कसा मिळत आहे हे समजलं," अशी टीकाही त्यांनी केली. 

"अनेकजण म्हणतात राज ठाकरेंच्या सभांना गर्दी होते, पण मतांमध्ये येत नाही. असं केल तर मतांमध्ये कसं येईल. स्थानिक पक्षांना संपवणं, मिटवून टाकणं, अशा मतदारयाद्या तयार करायच्या. त्यात माणसं घुसवायची. आता होणाऱ्या निवडणुकांची यादी 1 जुलैला बंद करुन टाकली आहे. विधानसभेत तर होतेच, पण आताही 96 लाख खोटे मतदार महाराष्ट्राच्या यादीत भरले आहेत. मुंबई, टाण्यात 8 साडे आठ लाख, पुणे, नाशिक, प्रत्येक गावात भरले आहेत. अशाच निवडणुका होणार असतील तर मग कशासाठी प्रचार करायचा, पैसे खर्च करायचे, उमेदवार द्यायचे? हा महाराष्ट्रा आणि मतदाराचा अपमान आहे," असा संताप राज ठाकरेंनी व्यक्त केला आहे. 

पुढे ते म्हणाले, "तुम्ही तुमचं मत द्या नाहीतर नका देऊ, मॅच फिक्सिंग झालं आहे. हे कोणाचं षडयंत्र, लोकशाही आहे. मग कसा आमचा उमेदवार निवडून येईल. जर गणितच सेट करुन ठेवणार असाल तर मतदान करा किंवा नको, निकाल ठरला आहे". 

"आम्ही निवडणूक आयोगाला सांगत असताना सत्ताधारी का चिडत आहेत. कुठेतरी लागतंय ना, आम्ही निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले की सत्ताधारी उततर देतात. तुम्हाला कोणी विचारलं आहे? तुम्हाला राग येतोय कारण शेण खाऊन ठेवलं आहे. गल्लीगल्लीत सर्वांना ही सत्ता कशी आली माहिती आहे. हे कशा प्रकारचं राजकारण सुरु आहे," असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

