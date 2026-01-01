English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Jan 1, 2026, 09:22 PM IST
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये 4 तास चर्चा; शिवतीर्थवरील बैठकीची Inside स्टोरी आली समोर, आता ठरलंय...

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting at Shivtirth: मुंबईसह सर्व महापालिकांच्या दृष्टीने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. ठाकरे बंधू पहिल्यांदाच एकत्रितपणे महापालिका निवडणूक लढत असल्या कारणाने ती जिंकण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न सरु असून, त्याच पार्श्वभूमीवर चर्चा सुरु आहेत. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे रणनिती आखण्यासाठी आज शिवतीर्थवर जाऊन राज ठाकरेंची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यात नेमकी कोणती चर्चा झाली, याची माहिती समोर आली आहे. 

बैठकीतील इनसाईड स्टोरी

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात जवळपास चार तास चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये बंडखोरी शमवण्यासाठी काय प्रयत्न केले पाहिजे यावर सविस्तर चर्चा झाली अशी सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान कोणत्या ठिकाणी दोघांच्या संयुक्त सभा घ्यायच्या आणि कोणत्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सभा घ्यायच्या यावर सविस्तर चर्चा झाली अशीदेखील सूत्रांची माहिती आहे. 

मुंबईसाठी कसा वचननामा असणार? मुंबईकरांना काय द्यायचं आणि विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी कशा प्रकारचा वचननामा बनवायचा यावर चर्चा अंतिम टप्प्यात पार पडली आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, शेवटची संयुक्त सभा शिवाजी पार्क येथे घेण्याचं ठरलं आहे. 

या बैठकीत निवडणूक प्रचार गीतासंदर्भातही चर्चा झाली आहे. एकंदरीत प्रचाराची तीन तारखेपासून खरी सुरुवात होणार आहे, त्याची पूर्ण रणनीती आज या चार तासात आखली गेली असं सूत्रांकडून समजत आहे. 

ठाकरे बंधूंच्या सभा

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त सभा महाराष्ट्रात पडणार आहे. 5 जानेवारीपासून त्यांच्या संयुक्त सभा सुरु होणार आहेत. पश्चिम उपनगर, पूर्व उपनगर आणि शिवाजी पार्क अशा मुंबईत तीन सभा होणार आहेत. 

महत्त्वाचं म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्लाही ठाकरे बंधूंच्या निशाण्यावर आहेत. एकनाथ शिंदेंचा बालेकिला असणाऱ्या कल्याण, डोंबिवली, ठाणे आणि मीरा भाईंदरमध्ये राज आणि उद्धव ठाकरेंची एकेक सभा होणार आहे. 

राज ठाकरेंच्या मनसेचे एकेकाळी सत्ता असणाऱ्या नाशिकमध्येही उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची एक सभा होणार आहे. तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या वेगवेगळ्या सभा सुद्धा होतील असं सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय संभाजीनगरात उद्धव ठाकरे यांची एक सभा होईल, अशी माहिती समोर आली आहे.

4 जानेवारीला ठाकरे बंधूं प्रसिद्ध करणार जाहीरनामा 

उद्धवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा संयुक्त जाहीरनामा 4 जानेवारीला जाहीर करण्याची शक्यता आहे, तर 5 जानेवारी रोजी पूर्व उपनगरात संयुक्त प्रचारसभा घेऊन मुंबई महापालिका प्रचाराचा नारळ फोडण्यात येईल. राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

मातोश्री येथे मंगळवारी ठाकरे बंधूमध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी एकत्रित प्रचार, संयुक्त सभा व संयुक्त जाहीरनामा प्रकाशन करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर बुधवारी दुपारी खासदार संजय राऊत यांनी राज यांची भेट घेत निवडणूक प्रचाराच्या रणनीतीबाबत चर्चा केली. मनसे नेते बाळा नांदगावकर व अविनाश जाधव यावेळी उपस्थित होते.

ठाकरे बंधूंच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर 

ठाकरे बंधूंच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर  झाली आहे. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे अमित ठाकरे घेणार राज्यभर महापालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभा घेणार आहेत.  संजय राऊत, भास्कर जाधव, अरविंद सावंत, सुषमा अंधारे यांचे स्टार प्रचारकांच्या यादीत नाव आहे. 3 जानेवारी पासून स्टार प्रचाराकांच्या सभांचा धडाका सुरु होईल. 

