Thackeray Brothers Rallies: ठाकरे बंधूंच्या सभांचा मेगाप्लॅन 'झी 24तास'च्या हाती; शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात सभाच सभा

Raj Thackeray & Uddhav Thackeray Rallies: मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आता प्रचाराची रणधुमाळी सुरु होणार आहे. यावेळी सर्वाधिक लक्ष ठाकरे बंधूंच्या सभांकडे असेल. या सभांमधून प्रचाराचा धुरळा उडेल.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 1, 2026, 04:17 PM IST
Raj Thackeray & Uddhav Thackeray Rallies: राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांच्या निकालासाठी आता फक्त 15 दिवस शिल्लक राहिले आहेत. उमेदवारांचे अर्ज भरुन झाले असून, आता कोणत्या मतदारसंघात कोणासमोर कोणाचं आव्हान आहे? कुठे काँटे की टक्कर होणार? हे चित्र स्पष्ट झालं आहे. आता काही दिवसांत प्रचारांचा धुरळा उडणार असून, सर्वाधिक लक्ष ठाकरे बंधूंच्या सभांकडे असेल. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची महापालिका निवडणुकीमधील पहिलीच युती असल्याने त्यांच्या एकत्रित सभा पाहण्यासाठी शिवसैनिक, मनसैनिक यांच्यासह सर्वसामान्यही उत्सुक आहेत. दरम्यान ठाकरे बंधूंच्या सभांचा मेगाप्लॅन 'झी 24 तास'च्या हाती लागला आहे. 

ठाकरे बंधूंच्या सभा

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त सभा महाराष्ट्रात पडणार आहे. 5 जानेवारीपासून त्यांच्या संयुक्त सभा सुरु होणार आहेत. पश्चिम उपनगर, पूर्व उपनगर आणि शिवाजी पार्क अशा मुंबईत तीन सभा होणार आहेत. 

महत्त्वाचं म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्लाही ठाकरे बंधूंच्या निशाण्यावर आहेत. एकनाथ शिंदेंचा बालेकिला असणाऱ्या कल्याण, डोंबिवली, ठाणे आणि मीरा भाईंदरमध्ये राज आणि उद्धव ठाकरेंची एकेक सभा होणार आहे. 

राज ठाकरेंच्या मनसेचे एकेकाळी सत्ता असणाऱ्या नाशिकमध्येही उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची एक सभा होणार आहे. तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या वेगवेगळ्या सभा सुद्धा होतील असं सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय संभाजीनगरात उद्धव ठाकरे यांची एक सभा होईल, अशी माहिती समोर आली आहे.

4 जानेवारीला ठाकरे बंधूं प्रसिद्ध करणार जाहीरनामा 

उद्धवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा संयुक्त जाहीरनामा 4 जानेवारीला जाहीर करण्याची शक्यता आहे, तर 5 जानेवारी रोजी पूर्व उपनगरात संयुक्त प्रचारसभा घेऊन मुंबई महापालिका प्रचाराचा नारळ फोडण्यात येईल. राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

मातोश्री येथे मंगळवारी ठाकरे बंधूमध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी एकत्रित प्रचार, संयुक्त सभा व संयुक्त जाहीरनामा प्रकाशन करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर बुधवारी दुपारी खासदार संजय राऊत यांनी राज यांची भेट घेत निवडणूक प्रचाराच्या रणनीतीबाबत चर्चा केली. मनसे नेते बाळा नांदगावकर व अविनाश जाधव यावेळी उपस्थित होते.

ठाकरे बंधूंच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर 

ठाकरे बंधूंच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर  झाली आहे. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे अमित ठाकरे घेणार राज्यभर महापालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभा घेणार आहेत.  संजय राऊत, भास्कर जाधव, अरविंद सावंत, सुषमा अंधारे यांचे स्टार प्रचारकांच्या यादीत नाव आहे. 3 जानेवारी पासून स्टार प्रचाराकांच्या सभांचा धडाका सुरु होईल. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Raj Thackerayuddhav thackeraymnsShivsenaमहापालिका निवडणूक 2026

