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'कनेक्टिंग लिंकवर बोलल्याने महाराष्ट्राचा अपमान कसा?' राज ठाकरेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल

राज ठाकरे यांनी आज कामगार सेनेच्या वर्धापन दिनाच्या सोहळ्यात सरकारवर सडकून टीका केली आहे. तसंच, कनेक्टिंग लिंकवर बोलल्यावर महाराष्ट्राचा अपमान कसा? असा सवाल राज ठाकरेंनी केला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:36 PM IST
'कनेक्टिंग लिंकवर बोलल्याने महाराष्ट्राचा अपमान कसा?' राज ठाकरेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'कनेक्टिंग लिंकवर बोलल्याने महाराष्ट्राचा अपमान कसा?' राज ठाकरेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल
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