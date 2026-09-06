'घरात चणचण असते तेव्हाच...'; GDPची आकडेवारी सांगत राज ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल, म्हणाले, 'उद्या देश रस्त्यावर...'

'आपल्या देशात आर्थिक वर्ष 2021-26 या काळात परदेशी कंपन्यांनी कोटींची गुंतवणुक केली. या 503 कंपन्यांनी भारतातल कामकाज बंद केलं आहे,' असं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. तसंच, यावेळी त्यांनी थेट जीडीपीची आकडेवारी सांगत केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे. तसंच, 'तुम्हाला वेगळ्या ठिकाणी गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय,' असंही राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आज ठाण्यात आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यातून पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना राज ठाकरेंनी अनेक मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे.
'आज मी इथे तुम्हाला बोलवलंय ते मला काही धोके दिसतात आणि या सगळ्या गोष्टीत तुम्हाला वेगळ्या ठिकाणी गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय केला जाणार. या देशात जर बघितलं तर सगळ्या ठिकाणी धर्माची झिंग आलीये. देवावरची श्रद्धा, धर्माबद्दलचा अभिमान इतकं आपण समजू शकतो. झिंग नाही. आपण धर्माभिमानी असलं पाहिजे पण धर्मांध नाही. ज्या प्रकारचे आता देशभरातील वातावरण आहे. ते तयार केलं जातं. इन्स्टाग्राम, फेसबुक व्हॉट्सअ्रपवरुन तुमच्यापर्यंत ते पाठवलं जातं. जेणेकरुन तुमच्यापर्यंत इतर गोष्टी पोहोचू नये,' असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
'नरेंद्र मोदींनी किरगिस्तान येथे परत एकदा सांगितलं परदेशात असताना की कोणी परदेशात जाऊ नका. मला हीच गोष्ट जास्त आवडली. विनोद सोडा. पण परदेशात जाऊ नका, सोनं खरेदी करू नका. पण भारतात काय सांगितलं जातं. जीडीपी 7.8 टक्के आहे. जो अमिरेका आणि चीनपेक्षाही जास्त आहे. मग परदेशी का जायचं नाही. सोनं का खरेदी करायचं नाही. घरात जेव्हा चणचण असते तेव्हाच काटकसर सुरू होते ना? याचं कारण देशाची आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली आहे. पुढे पुढे काय काय घडतील आणि होतील आर्थिक दृष्ट्या हे आत्ता पाहायचंय. फक्त नीटच्या विषयात जेन झी रस्त्यातवर आलेत उद्या देश रस्त्यावर येईल,' असंही राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
'तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीत फक्त गुंतवून ठेवायचंय जातीच्या वादात, धर्माच्या वादात तुम्हाला गुंतनवून ठेवायचा. यात गुंतन राहिला की प्रश्न विचारलायला तुम्ही मोकळे नसताच. देशात सर्वाधिक बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. इतकी भयानक परिस्थिती आता देशात आहे. सरकारला जे आंधळेपणाने फॉलो करतायेत ते बोलताहेत त्यांना वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती माहितीच नाहीये. आपल्या देशात परदेशी कंपन्या साधारणपणे आर्थिक वर्ष 2021-26 या काळात परदेशी कंपन्यांनी कोटींची गुंतवणुक केली या 503 कंपन्यांनी भारतातल कामकाज बंद केलं आहे. यावरुन नोकऱ्या किती गेल्या याचा अंदाज बांधा. या डेटा केंद्र सरकारचा आहे. व्हॉट्सअॅपवरुन आलेला नाही,' असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
'जीडीपी 7.8 टक्के नाहीये. तो काहीतरी 2. टक्के आहे. पण चीनमधली परिस्थिती मी तुमच्यासमोर ठेवणार आहे. मग तुम्हाला लक्षात येईल की आपण सध्या कुठे आहेत. आपली मुलं परदेशात स्थायिक होताहेत. आई-वडिल कर्ज काढून मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवताहेत. ही मुलं परत भारतात येण्याचे नाव काढत नाहीत. चीन मध्ये आता बाहेर गेलेली 96 टक्के मुलं परत येतात. व्यवसाय करतात. आपल्याकडची मुलं परदेशी जातात परत यायचं नाव नाही. आपल्याकडचे उद्योगपती बाहेर जातात. यावरुन तुम्हाला एक अंदाज येईल. दरवर्षी साधारण पणे गेल्या 2018 पासून ते 2026 पर्यंत जे 250 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करू शकतात असे जवळपास 13 हजार उद्योगपती बाहेर गेले आहेत. एवढे जर वाटत तुम्हाला तर या परत देशात या इकडे. इकडे यायचे नाव कोणी घेत नाही. इथून सगळे बाहेर जात आहेत,' असंही राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
'शिक्षण शेतकऱ्याची तीच परिस्थिती आहे. शेतकऱ्याचा आकडा हैराण करणारा आहे मगाशी काढले तर 48 मिनिटाला 1 आत्महत्या या देशात होत असते. शिक्षण घेणारी मुले आत्महत्या करतात. आमच्या इथल्या एका मुलाने आत्महत्या केली. आयुष्य संपवून टाकत आहेत मुले तुम्ही काय नाग आहात का विष काढलेले समोर पुंगी वाजवत आहेत आणि आम्ही डोलत आहोत,' अशी टिप्पणीही राज यांनी केली आहे.