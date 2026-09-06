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'घरात चणचण असते तेव्हाच...'; GDPची आकडेवारी सांगत राज ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल, म्हणाले, 'उद्या देश रस्त्यावर...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आज ठाण्यात पार पडला. या मेळाव्याला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 06, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:26 PM IST
'घरात चणचण असते तेव्हाच...'; GDPची आकडेवारी सांगत राज ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल, म्हणाले, 'उद्या देश रस्त्यावर...'
Image Credit: raj thackeray attacks on modi government over gdp and unemployment

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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