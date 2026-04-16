खरात प्रकरणावर राज ठाकरे पहिल्यांदाच बोलले! रोखठोक भूमिका मांडत सणसणीत टोला; 'कोणाची तरी...'

MNS Chief Raj Thackeray On Ashok Kharat Case: पत्रकारितेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा गौरव सोहळा बुधवारी पार पडला. कै. काकासाहेब पुरंदरे पुरस्कार सोहळ्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी प्रमुख उपस्थिती लावली. पुरस्कार सोहळ्यात 'झी 24 तास' वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. या पुरस्कार सोहळ्यामध्ये राज ठाकरेंनी आपल्या खास शैलीत भाषण केलं. या भाषणादरम्यान त्यांनी अनेक विषयांना हात घातला. या विषयांमध्ये सध्या राज्यसभरात गाजत असलेल्या भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणाचाही समावेश आहे. राज यांनी पहिल्यांदाच सार्वजनिक मंचावर खरात प्रकरणावर भाष्य केल्याचं दिसून आलं. ते नेमकं काय म्हणाले यासंदर्भात जाणून घेऊयात...
खरं तर नाशिकमधील खरात प्रकरण समोर येऊन महिन्याभराहून अधिक कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र या प्रकरणात प्रमुख आरोपी असलेला अशोक खरात वगळता कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच विरोधकांकडून सरकार या प्रकरणासंदर्भात गंभीर नसल्याची टीका केली जात आहे. खरातशी अनेक राजकीय नेत्यांचे थेट संबंध असून या नेत्यांची चौकशी कधी केली जाणार असा सवाल विरोधकांकडून केला जात असतानाच काँग्रेसचे नेते सतेज पाटलांनी या प्रकरणासंदर्भात तीन महिन्यांपूर्वीच गृहखात्याला कल्पना असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राजही खरात प्रकरणावर जाहीर भाषणात बोलले.
राज ठाकरेंनी पत्रकारांसंदर्भात बोलताना, "अनेक पत्रकार आज त्रास सहन करत आहेत. त्यांच्यावर अनेक बंधनं आहेत. मला आताच्या पत्रकार मुलामुलीबद्दल फार वाईट वाटतं. कारण त्यांना ऑफिस म्हणत काहीतरी घेऊन या, आता काहीतरी म्हणजे नेमकं काय घेऊन या? कांदे चालतील? तर नाही. मग काय हे असे बोलले ते तसे बोलले सांगून झुंजवा एकमेकांशी. ही प्रकरणं मग आई बहिणींपर्यंत जातात," असं म्हटलं. राज ठाकरेंनी सध्याच्या बातम्यांसंदर्भातही मतप्रदर्शन केलं. "मध्यंतरी कोणतरी खरात आला. शेताला पाणी मिळत नाही पण खरातला पाणी मिळत. ही प्रकरणं पण कोणाची तरी वाट लावायची म्हणून ठेवलेली बाहेर काढतात," असे म्हणत राज ठाकरेंनी खरात प्रकरणावर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया नोंदवली.
"आजच्या पत्रकारितेला अनेक पदर आहेत. ते पदर उघडले तर सगळे नागडे होतील. चांगल्या पत्रकारांचा हकनाक बळी जात आहे," अशा शब्दांमध्ये राज यांनी सध्याच्या पत्रकारांच्या अवस्थेसंदर्भात मत व्यक्त करताना म्हटलं.