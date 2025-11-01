राज ठाकरेंचं 'लाव रे व्हिडीओ'नंतर, 'काढ रे कापड'; सभेतच मांडला पुराव्यांचा डोंगर

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे त्यांच्या सभेत नेहमीच व्हिडिओ दाखवत विरोधकांवर टीका करायचे. त्यांची लाव रे तो व्हिडिओची स्टाईल सर्वश्रूत आहे, मात्र, आज झालेल्या सत्याच्या मोर्चामधून राज ठाकरेंनी 'काढ ते कापड'च्या माध्यमातून मतदार यादीतील घोळाचे थेट पुरावेच दिलेत. तसंच दुबार मतदारांना बदडून काढण्याची भाषा देखील दोन्ही ठाकरेंनी केली आहे. पाहा यासंदर्भातला हा स्पेशल रिपोर्ट
राज ठाकरेंनी सत्याच्या मोर्चामधून मतदार याद्यांमधील घोळाचा पर्दाफाश केलाय. राज ठाकरेंनी जाहीर सभेत दुबार मतदार यादींचा पाढ वाचत या याद्यांचा डोंगरच उघडा केला. मतदार यादीत घोळ असल्याचा आरोप राज ठाकरेंसह मविआ नेत्यांनी सातत्यानं केला आहे.
दरम्यान यानंतर सत्ताधा-यांनी पुरावे मागितले होते. दरम्यान यानंतर राज ठाकरेंनी सत्याच्या मोर्चात दुबार मतदार याद्यांची थप्पीच दाखवली.
1 जुलैपर्यंतची यादी
मुंबई उत्तर पश्चिम
एकूण मतदान दुबार मतदार
1674861 60231
--------------
मुंबई उत्तर पूर्वमध्ये
एकूण मतदार दुबार मतदार
1590710 92983
----------------
मुंबई उत्तरमध्ये -
एकूण मतदार दुबार मतदार
1681048 63740
--------------
मुंबई दक्षिण मध्य
एकूण मतदार दुबार मतदार
1437776 50565
--------------
दक्षिण मुंबईत
एकूण मतदार दुबार मतदार
1515993 55205
--------------
नाशिक लोकसभा
एकूण मतदार दुबार मतदार
1934349 99673
--------------
मावळ
एकूण मतदार दुबार मतदार
1985172 145636
राज ठाकरेंनी केलेल्या दुबार मतदार याद्यांच्या आरोपांनंतर भाजपनं देखील पलटवार केला आहे. दुबार-तिबार नावांवर भाजपचाही आक्षेप असल्याचं बावनकुळेंनी म्हटलं आहे. तसंच या याद्यांवर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्याचंही विधान त्यांनी केलं आहे.
महाराष्ट्रात अनेक दुबार मतदार, राज ठाकरे यांनी पुरावे दिलेत
दुबार-तिबार नावांवर भाजपचा आक्षेप, याच याद्यांवर लोकसभा
लाव रे व्हिडीओनंतर आता काढ ते कापड
दुबार मतदारांवरून ठाकरे बंधू चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. मतचोरीसंदर्भात कार्यकर्त्यांना सतर्क राहण्याचा सल्ला ठाकरे बंधूंनी दिला तसंच दुबार मतदार दिसल्यास फोडून काढा असा इशारा देखील ठाकरे बंधूंकडून देण्यात आला आहे.
दुबार मतदार दिसल्यास तिथेच फोडून काढायचेत
जिथे मतचोर दिसला तिथे लोकशाही मार्गानं फटकवा
सत्याच्या मोर्चातून ठाकरे बंधूंचा इशारा
सत्याच्या मोर्चामधून राज ठाकरेंनी दिल्लीश्वरांना देखील इशारा दिलाय. मतदार यांद्यामधील घोळावरूनही राज ठाकरेनी निवडणूक आयोगाला सुनावलंय.. आधी मतदार याद्या साफ करा तसंच निवडणूक घेण्याची घाई कशाला? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय..
आजचा मोर्चा हा राग ताकद दाखवण्याचा
मतदार याद्या साफ करण्याचा ठाकरेंचा इशारा
सत्याच्या मोर्चातून राज ठाकरेंनी मतदार यादीतील घोळ समोर आणला तसंच जोपर्यंत निवडणूक याद्या साफ होत नाही तोपर्यंत निवडणूक न घेण्याचाही इशारा दिलाय. त्यामुळे ठाकरेंनी दिलेल्या इशा-यानंतर निवडणूक आयोग कोणता निर्णय घेणार याकडे आता लक्ष लागलं आहे.