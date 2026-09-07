/मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुन्हा झाले आजोबा, शिवतीर्थावर गोंडस बाळाचे आगमन, अमित आणि मिताली यांनी दिली गूड न्यूज

Amit Thackeray Bless With Baby Boy : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) पुन्हा एकदा आजोबा झाले आहेत. अमित आणि मिताली यांनी गूड न्यूज दिली आहे. राज ठाकरे यांच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन झालं आहे. शिवतीर्थावर आनंदाचे वातावरण आहे.
राज ठाकरे यांचे सुपुत्र अमित ठाकरे आणि सून मिताली ठाकरे दुसऱ्यांदा आईबाबा बनले आहेत. मिताली यांनी गोंडस बाळाला जन्म दिला आहे. ठाकरे घराण्यात नव्या पाहुण्याचं आगमन झालं आहे.
अमित आणि मिताली यांना कन्यारत्नाची प्राप्ती झाली आहे. नव्या पाहुण्याचं आगमन झाल्याने ठाकरे कुटुंबामध्ये आनंदाचं वातवरण आहे. याआधी 5 एप्रिल 2022 रोजी अमित आणि मिताली यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झाली होती. अमित आणि मिताली यांच्या पहिल्या मुलाचे नाव कियान असे आहे. यानंतर त्यांना आता मुलगी झाली आहे.
अमित ठाकरे यांच्या पत्नी मिताली बोरूडे या फॅशन डिझायनर आहेत. मिताली यांनी फॅड इंटरनॅशनलमधून फॅशन डिझायनिंगचं शिक्षण घेतलं आहे. काही वर्षांपूर्वी मिताली आणि राज ठाकरे यांच्या कन्या उर्वशी ठाकरे यांनी 'द रॅक' हा कपड्यांचा ब्रँड लाँच केला. मिताली आणि उर्वशी दोघी मैत्रिणी आहेत. 27 जानेवारी 2019 रोजी अमित ठाकरे आणि मिताली बोरूडे यांचा विवाह झाला. लोअर पर सेंट रेजिस हॉटेलमध्ये त्यांचा विवाहसोहळा थाटामाटात पार पडला होता.