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मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुन्हा झाले आजोबा, शिवतीर्थावर गोंडस बाळाचे आगमन, अमित आणि मिताली यांनी दिली गूड न्यूज

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुन्हा एकदा आजोबा झाले आहेत. अमित आणि मिताली यांनी गूड न्यूज दिली आहे. शिवतीर्थावर नव्या पाहुण्याचे आगमन झाले आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 07, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:52 PM IST
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुन्हा झाले आजोबा, शिवतीर्थावर गोंडस बाळाचे आगमन, अमित आणि मिताली यांनी दिली गूड न्यूज

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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