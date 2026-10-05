/दुसरं सरकार आलं तरी 70 हजार पदं भरली जाणार नाहीत; राज ठाकरेंनी रोहित पवारांसमोर MPSC विद्यार्थ्यांना स्पष्टच सांगून टाकलं

पुण्यात एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांकडून तीव्र आंदोलन सुरु असून, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे त्यांच्या भेटीसाठी दाखल झाले होते. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना मी तुमच्या रागात सामील होण्यासाठी आलो आहे असं सांगितलं. तसंच दबाब निर्माण करा आणि सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडा असं आवाहन केलं. फक्त भलत्या गैरसमज, प्रश्नात राहू नका असंही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी मराठी तरुणांना नोकरी प्राधान्य मिळालं पाहिजे हा मुद्दा अधोरेखित करत तसं झाल्यास आंदोलनाची गरजच नाही असं म्हटलं. दरम्यान त्यांनी दुसरं सरकार आलं तरी 70 हजारांची पदं भरली जाऊ शकत नाहीत असं स्पष्ट सांगून टाकलं.
पुण्यात स्पर्धा परीक्षेतील पारदर्शकता, पेपर फुटीचे आरोप आणि परीक्षा पद्धती (Exam Pattern) यांवरून हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी आहे. पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट देण्यासाठी राज ठाकरे पोहोचले होते.
"गेले काही दिवस आपले अनेक बांधव येथे जमले आहेत. काहीजण उपोषणाला बसले आहेत. मी काही दिवस पाहतोय की अनेक लोक येथे येत आहेत. अनेकजण पाठिंबा देत आहेत. आम्ही आंदोलनात सहभागी आहोत असं सांगत आहेत. मी आज जो आलो आहे, ते तुमच्या रागात सामील होण्यासाठी आलो आहे. हा तुम्हाला आलेला राग तात्पुरता असू नये,' असं राज ठाकरे म्हणाले.
"सरकारी फसवणुकीमुळे आपल्या आयुष्यातील उमेदीचा काळ कसा जातो, हे माझ्यापेक्षा चांगलं कोणी सांगू शकणार नाही, हे आता देशभर जे आंदोलन सुरु आहे. तुमच्याकडे पेपर आणि आमच्याकडे मतं फुटत आहेत. या गोष्टींमुळे एक वर्ष पुढे जातं. जशी तुमच्या आयुष्यातील वर्ष जातात तशी आमचीही जातात. जे आम्हाला वाटतं ते तुम्हाला कळू शकेल. संपूर्ण देशभर बेधुंदशाही सुरु आहे. कोणी कोणाचं ऐकायला तयार नाही. एकाच बाजूने मन की बात सुरु आहे. जणू काही दुसऱ्या बाजूला मन नाही. रोज कोणीतर येणार, भाषण करणार, टाळ्या पिटणार यात आयुष्य घालवू नका. माझा पुनर्जन्मावर विश्वास नाही. या आयुष्यातील एक एक वर्ष पुडे जात आहे. आम्ही निवडणुकांसाठी तयारी करतो, मग कळतं की, मतांची चोरी झाली. पाच पाच वर्ष निघून जातात. तुमची वेदना मी समजू शकतो," असंही त्यांनी सांगितलं.
"देशात, महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे जाणून घ्या. जातीपातीच्या भानगडीत पडू नका. यात तुम्हाला अडकवलं जात आहे. जेणेकरुन रोजच्या विषयाकडे लक्ष जाऊ नये. जातीत एकमेकांचा राग करा, मारा यात तुमचा वेळ गेला तर घरी जाऊन आई-वडिलांना काय तोंड दाखवणार आहात? अनेक मुलं कर्ज घेऊन आली आहेत. मराठा, धनगर, हिंदू, मुस्लिम यातच आपण अडकलो आहोत. कारण प्रश्नांकडे लक्ष जाऊ नये यासाठी भरटकवंल जात आहे, त्यातून बाहेर पडा", असं आवाहन त्यांनी केलं.
"मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातून इतकी मुलं आली आहेत. पण नशिबात पेपर फुटला येत आहे. मी सांगतो ते सत्य आणि कडवट असतं. अनेकांना ते झेपत नाही. पण कालांतराने बरोबर बोलला असं कळतं. मी सांगतो की, 70 हजारांची पदभरती होणार नाही. हे तुम्ही आताच लक्षात ठेवा. दुसरं सरकार आलं तरी मागणी पूर्ण होऊ सकत नाही. परिस्थिती, वस्तुस्थिती समजून घ्या. पण नोकऱ्या मिळाल्याच पाहिजेत. मी 20-22 वर्ष सतत सांगतोय की. नोकऱ्या कामधंदे मराठी मुला मुलींना मिळाले पाहिजेत. उद्या या गोष्टी मिळाल्या तर आंदोलनाची गरज नाही," असं ते म्हणाले.
आपण आऱक्षण पाहिजे म्हणतो. पण नोकऱ्या कुठे आहेत. सगळं खासगी होत चाललं आहे. केंद्र सरकार त्यासाठी बसलं आहे. जमीन, पोर्ट, विमानतळ अदानीला देत आहेत. खासी क्षेत्रात आरक्षण नाही. मग हे सगळं सरकारी धोरणांमुळे होत आहे. तुम्हाला गृहित धरलं आहे. याचं कारण निवडणुका येतात त्यावेळी पैसे फेकले जातात. त्याच्यातून निवडून येणार हे त्यांनी माहिती असतं. त्यांचा गैरसमज दूर करत नाही तोपर्यंत न्याय मिळणार नाही असं त्यांनी सांगितलं.
शक्य त्या मार्गाने प्रश्न सोडवला पाहिजे. मराठी मुलांसाठी जर कोणाचेही पाय घरायला लागले तर राज ठाकरे तयार आहे. फक्त भलत्या गरैरसमज, प्रश्नात राहू नका. परस्थिती समजून घ्या आणि मगच आंदोलन सुरु ठेवा. रोज कोणीतरी येईल, भाषणं करतील, नवीन उमेद, स्वप्नं दाखवलीत पण वस्तुस्थिती समजून घ्या. बाबव वाढला पाहिजे, तो सरकारला कळता पाहिजे आणि निर्णय घेतला पाहिजे. लवकरच प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा आहे असं ते अखेरीस म्हणाले.