महाराष्ट्राच्या राजकारणातला हुकमी एक्का, तुम्ही 'या' नेत्याला ओळखता का?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात राज ठाकरे आणि त्यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) मराठी अस्मिता आणि स्थानिक मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेऊन स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनाबरोबरच मुंबईसह महाराष्ट्रातील स्थानिक समस्यांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे. दरम्यान अविनाश जाधव यांनी त्यांच्या अकाऊंटवरुन एक फोटो शेअर केलाय. ज्यात एक लहान मुलाला त्याच्या आईने उचलून घेतलंय. हा मुलगा फारच गोंडस दिसतोय. फार जुना फोटो असल्याचे फोटो पाहून दिसते. 'आदरणीय साहेबांचा लहानपणीचा फोटो' अशी कॅप्शन अविनाश जाधव यांनी या फोटोला दिलीय.
राज ठाकरे यांनी 2006 मध्ये मनसे स्थापन करताना मराठी भाषा आणि संस्कृतीला प्राधान्य दिले. मराठी भाषेचा वापर बँका, दुकाने आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्हावा, यासाठी त्यांनी आंदोलने केली. 2024 मध्ये राज्य शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी सक्तीच्या विरोधात त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला, ज्यामुळे मराठी माणसाच्या भावना पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी त्यांचे प्रयत्न मराठी मतांचे एकीकरण करतात, विशेषतः मुंबई आणि ठाण्यासारख्या शहरी भागांत मनसेची आक्रमक भूमिका पाहायला मिळाली.
मनसेने मराठी माणसांचे हक्क आणि रोजगाराच्या संधींवर भर दिला आहे. राज ठाकरे यांनी नवीन उद्योग आणि प्रकल्पांमध्ये मराठी तरुणांना 100% रोजगार मिळावा, अशी मागणी केली. याशिवाय, कबुतर खान्यासारख्या स्थानिक समस्यांवर त्यांनी आवाज उठवला. कबुतरांना खायला घालण्याच्या प्रथेला पर्यावरणीय आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून विरोध करताना त्यांनी स्थानिक स्वच्छतेचा मुद्दा उपस्थित केला, ज्यामुळे प्रशासनाला कारवाईस भाग पाडले.
मनसेने मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर स्थानिक निवडणुकांमध्ये प्रभाव टाकला आहे. 2025 मधील मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येऊन मराठी एकतेचा संदेश दिला. यामुळे भाजप आणि इतर पक्षांना मराठी मतांचे महत्त्व पुन्हा लक्षात आले. मात्र, मनसेचा प्रभाव 2017 च्या निवडणुकीत कमी झाला होता, जेव्हा त्यांना फक्त 7 जागा मिळाल्या.
मराठी भाषेच्या नावाखाली मनसे कार्यकर्त्यांवर गैर-मराठी भाषिकांवर हल्ले केल्याचा आरोप केला जातो. 2025 मध्ये मीरा-भाईंदर आणि ठाणे येथील घटनांमुळे राज ठाकरे यांच्यावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली, ज्यामुळे त्यांच्यावर नफरत पसरवल्याचा ठपका ठेवला गेला. या घटनांनी सामाजिक सौहार्द बिघडवल्याची टीका झाली, ज्यामुळे मनसेची प्रतिमा डागाळली.
राज ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेबरोबरच हिंदुत्वाचा मुद्दा स्वीकारला आहे. 2022 मध्ये त्यांनी मराठी मुद्द्यापेक्षा हिंदुत्वावर अधिक भर दिला, परंतु 2025 मध्ये पुन्हा मराठीवादाकडे वळले. यामुळे त्यांचा मतदारसंघ संभ्रमात पडला आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये मराठी अस्मितेचा प्रभाव किती राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.