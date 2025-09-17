English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज ठाकरेंच्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीची जयंती; लहानपणीचा फोटो आणि पोस्ट लिहून दिली आदरांजली

Raj Thackeray Social Media Post: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 17, 2025, 01:35 PM IST
Raj Thackeray Social Media Post: प्रबोधनकार ठाकरे यांची आज जयंती आहे. यानिमित्ताने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आजोबांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. राज ठाकरेंनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली असून, आम्हा सर्व ठाकरे परिवाराला ओळख , ताकद, आणि विचारांची स्पष्टता मिळाली ती निव्वळ आजोबांमुळेच असं सांगितलं आहे. इतकंच नाही तर आज आजोबा हयात असते तर धर्माच्या नावाखाली, उत्सवाच्या नावाखाली देवालाच ताब्यात घेण्याचे, त्याला पण आर्थिक महत्वकांक्षेच्या चौकटीत बसवण्याचे जे प्रयत्न सुरु आहेत ते पाहून, धर्माचा बाजार मांडणाऱ्या आणि त्याकडे डोळे मिटून बघणाऱ्या व्यवस्थेवर प्रहार केले असते असंही म्हटलं आहे. राज ठाकरेंनी या पोस्टमध्ये आपला आजोबांसोबतचा फोटोही शेअर केला आहे. 

राज ठाकरेंनी पोस्ट जशीच्या तशी

आज आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे यांची जयंती... आजोबांनी वक्तृत्व, लेखन आणि प्रत्यक्ष कृती ही तीन शस्त्रं वापरून पुराणमतवाद्यांशी दोन हात केले. महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं साहित्य हे आमच्या आजोबांचं प्रेरणास्रोत. यातूनच त्यांच्या समाजसुधारणेच्या कल्पना पुरेशा स्पष्ट झाल्या आणि त्यानंतर आजोबांनी सामाजिक कार्याचा पाया घातलाच पण त्यात ढवळाढवळ करणाऱ्यांची पार दाणादाण उडवून दिली. 

आज जेंव्हा एखाद्या कळकळीच्या विषयवार तरी भूमिका घ्या म्हणून साहित्यिक आणि कलाकारांना सांगावं लागतं, त्यावेळेस समाजसुधारणेची स्पष्ट भूमिका घेऊन अफाट साहित्य निर्माण करून वेळेस अंगावर येणाऱ्या सगळ्या पुराणमतवाद्यांना शिंगावर घेणाऱ्या आमच्या आजोबांच कौतुक करावं तितकं कमी आहे. 

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतलं त्यांचं योगदान अतुलनीय आहे. ही अशी एक चळवळ होती ज्यात संपूर्ण महाराष्ट्राची एकजूट दिसली, ती पक्षविरहित होती, विचारधारा विरहित होती, या सगळ्या शक्तींना एकत्र ठेवण्याचं काम आजोबांनी केलं.

आजोबांचं एक पुस्तक आहे त्यांचं नाव आहे 'देवांचा धर्म की धर्माची देवळे'... आज आजोबा हयात असते तर धर्माच्या नावाखाली, उत्सवाच्या नावाखाली देवालाच ताब्यात घेण्याचे, त्याला पण आर्थिक महत्वकांक्षेच्या चौकटीत बसवण्याचे जे प्रयत्न सुरु आहेत ते पाहून, धर्माचा बाजार मांडणाऱ्या आणि त्याकडे डोळे मिटून बघणाऱ्या व्यवस्थेवर प्रहार केले असते. 
असो. पण आम्हा सर्व ठाकरे परिवाराला ओळख , ताकद, आणि विचारांची स्पष्टता मिळाली ती निव्वळ आजोबांमुळेच. 

आजोबांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं विनम्र अभिवादन !

राज ठाकरेंचं 4 वर्षांनी व्यंगचित्र

दरम्यान राज ठाकरेंनी तब्बल चार वर्षानंतर व्यंगचित्र सोशल मीडियावर शेअर करत त्याच्या माध्यमातून ताशेरे ओढले आहेत. तब्बल चार वर्षानंतर सार्वजनिकरित्या राज ठाकरेंनी शेअर केलेल्या व्यंगचित्रामधून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि त्यांचे पुत्र तसेच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे प्रमुख जय शाह यांच्यावर टीका केली आहे. भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान रविवार पार पडलेल्या सामन्यावरुन राज ठाकरेंनी शाह पिता-पुत्रावर टीका केली आहे.

व्यंगचित्रात काय?

राज ठाकरेंनी काढलेल्या व्यंगचित्रामध्ये अमित शाह आणि जय शाह पहलगाममध्ये मरण पावलेल्यांना भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध सामना जिंकल्याचं सांगत असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. जय शाह मयत व्यक्तीचा हात कडून त्याला 'अरे बाबांनो उठा! आपण जिंकलो, पाकिस्तान हरले!' असं सांगताना दाखवण्यात आलं असून बाजूला जय शाह हाताची घडी घालून उभे असल्याचं दिसत आहे. जय शहांचा 'आयसीसी' तर अमित शाहांचा 'गृह' असा उल्लेख करण्यात आला आहे. या व्यंगचित्रावर नक्की कोण जिंकलं? आणि नक्की कोण हरलं? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. बाजूलाच 'पहलगाम' अशी पाटी दाखवण्यात आली आहे.

1) प्रबोधनकार ठाकरे कोण होते?
प्रबोधनकार ठाकरे, ज्यांचे पूर्ण नाव केशव सीताराम ठाकरे होते, हे एक प्रख्यात मराठी लेखक, सामाजिक सुधारक, पत्रकार आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रमुख नेते होते. त्यांचा जन्म १७ सप्टेंबर १८८५ रोजी पनवेल, रायगड, महाराष्ट्र येथे झाला आणि मृत्यू २० नोव्हेंबर १९७३ रोजी मुंबईत झाला. ते शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचे वडील होते आणि त्यांना 'प्रबोधनकार' हे टोपणनाव त्यांच्या 'प्रबोधन' साप्ताहिकामुळे मिळाले.

2) प्रबोधनकार ठाकरे यांचे शिक्षण आणि सुरुवातीचे जीवन कसे होते?
प्रबोधनकारांचे शिक्षण पनवेल आणि ठाण्यात झाले. त्यांनी मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण घेतले, पण आर्थिक अडचणींमुळे पुढील शिक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही. वयाच्या १६व्या वर्षी त्यांनी पत्रकारिता आणि लेखन सुरू केले. त्यांचे वडील सीताराम पंत ठाकरे हे शिक्षक होते, तर आई रमाबाई यांनी त्यांना सामाजिक सुधारणांचे संस्कार दिले. त्यांनी लहानपणीच सामाजिक अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा निश्चय केला.

3) प्रबोधनकार ठाकरे यांचे सामाजिक आणि राजकीय योगदान काय होते?  
सामाजिक सुधारणा: प्रबोधनकारांनी अस्पृश्यता, बालविवाह, हुंडा प्रथा आणि जातीय भेदभाव यांच्याविरुद्ध लढा दिला. ते सत्यशोधक समाजाचे सक्रिय सदस्य होते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत काम केले. त्यांनी 'लग्नसुधारणा' आणि 'स्त्री-शिक्षण' यावर जोर दिला.  
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ: १९५० च्या दशकात त्यांनी मराठी भाषिकांसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची मागणी केली. त्यांनी 'प्रबोधन' साप्ताहिकातून आणि भाषणांतून जनजागृती केली.  
पत्रकारिता: त्यांनी 'प्रबोधन' (१९२१) हे साप्ताहिक सुरू केले, जे सामाजिक आणि राजकीय सुधारणांचे व्यासपीठ बनले. त्यांनी 'विविधवृत्त' आणि 'झुंजार' सारख्या प्रकाशनांमधूनही योगदान दिले.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

