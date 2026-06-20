...तर काय चाटायच्या या निवडणुका? 'लाडकी बहीण'वरुन राज ठाकरेंनी झापलं; 'कोणतीही गोष्ट फुकट...'

मुंबई | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी वांद्रे येथील रंगशारदा हॉलमध्ये झालेल्या मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यामध्ये राज्य सरकारच्या धोरणांवरुन निशाणा साधला. खास करुन आर्थिक शिस्तीसंदर्भात बोलताना राज यांनी राज्यातील लोकप्रिय लाडकी बहीण योजनेवरुन टीका केली. आपण राजकारणासाठी काय पायंडा पाडतोय याचा विचार राजकारण्यांनी केला पाहिजे असं म्हणताना राज यांनी लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला.
"आपण काय पायंडे पाडतोय याचा विचारच करत नाही. लाडकी बहीण योजना आणली. तेव्हा मी तेव्हाच सांगितलं होतं. महिला सक्षमीकरणावर लक्ष द्या. त्यावर पैसे खर्च करा. दर महिन्याला पैसे देण्याची गरज नाहीये. महिन्याला दीड हजार द्याची गरज नाही. महिन्याला दिलेले दीड हजार कुठे जात आहेत बघा. कोणतीही गोष्ट फुकट दिल्याने देश, राज्य चालू शकत नाही," असं परखड मत राज यांनी भाषणामध्ये नोंदवलं. "तुमच्या मतांसाठी ज्या गोष्टी कराव्या लागतात तेव्हा बाकीच्या ठिकाणावरुन गोष्टी ओरबाडून काढाव्या लागतात. तुम्हाला एक रुपया द्यायचा आणि 100 रुपये ओरबाडून काढायचे. आपण आपल्या देशाचं नुकसान करतोय हे समजत नसेल. भविष्यातील येणाऱ्या पिढ्यांचं काय नुकसान करतोय हे समजत नसेल तर काय चाटायच्या या निवडणुका?" अशा शब्दांमध्ये राज यांनी संताप व्यक्त केला.
"आमदार, खासदार, नगरसेवक होऊन राजकारण करायचं असेल तर अभिजित यांनी सांगितलं त्या प्रमाणे तिथे सत्तेत जाण्याचा मार्ग मतदारयादीतून जातो. खरा, खोटा मतदार कोण हे बघितलं पाहीजे. त्यावर आक्षेप घेतला पाहिजे. मला यासाठी तुमची साथ हवीये. पुढे यावं पक्षाला मदत करावी. माझ्याकडे या मी सांगतो काय करायचं ते. वरवरची आंदोलनं करुन होणार नाही काही," असं राज ठाकरे आपल्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हणाले.
"निवडणुकीला मतदानाला जाल तेव्हा दिसेल मतदार आहेत पण त्यांची नावं नाहीत. आयत्या वेळेला नावं गाळली गेली असतील तर त्या क्षणाला तुम्ही काही करु शकणार नाही. ममता बॅनर्जींची 27 लाख मतं काढली गेली. तिकडे केजरीवाल पडले, ममता बॅनर्जी पडल्या. हवाय तो घ्यायचं. इतरांना पाडायचं. संपूर्ण सिस्टीम ताब्यात घेतली. सत्तेत कोण आहे यापेक्षा सत्तेत बसून काय करत आहात याची जास्त चिंता वाटते. भविष्यात आपण काय पायंडे पाडून ठेवतोय?" असा सवालही राज यांनी विचारला.