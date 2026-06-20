'आता ते परत आले तर त्यावर तुमची...'; खासदार फुटीवरुन संतापलेल्या राज ठाकरेंचं जनतेला आवाहन

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी राज्यात सुरु असलेल्या फुटीच्या राजकारणावरुन निशाणा साधला आहे. सध्या राज्यात सुरु असलेल्या शिवसेना खासदारांच्या फुटीसंदर्भात राज यांनी थेट भाष्य केलं. राज ठाकरेंनी टीका करताना, "संपूर्ण देशाचा, राज्याचा विचका झाला आहे. सत्ताधारी, विरोधक कोण हा भाग बाजूला सोडा. आपण आपल्या देशाचं, राज्याचं काय नुकसान करतोय. बेरोजगारी एवढी वाढलीये आपलं काही लक्ष आहे त्याच्याकडे?" असा सवाल राज यांनी विचारला.
पुढे बोलताना राज यांनी लांबलेल्या पावसाळ्याचा संदर्भ देत सत्ताधाऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीपेक्षा राजकारणामध्ये अधिक रस असल्याचं म्हटलं आहे. "आज अजून पाऊस पडलेला नाही. महाराष्ट्रात देशात अनेक ठिकाणी पाऊस पडलेला नाहीये. महाराष्ट्रात दुष्काळ येणार. आमच्याकडे काय चाललंय खासदार, आमदार, नगरसेवक फोडणं. आमची सत्ता कशी टीकेल? वाटेल तेवढे पैसे द्यायला आम्ही तयार आहोत. माणसं विकली जात आहेत," असं राज ठाकरे म्हणाले.
या फुटीच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना राज ठाकरेंनी, "मला असं वाटतं राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी याचा विचार न करता जनतेनं विचार केला पाहिजे. ज्यांना निवडून आणण्यासाठी चार-पाच तास तुम्ही उन्हात उभे राहिलात. तो माणूस 50-100 कोटींसाठी विकला जात असेल. पुन्हा तुम्ही त्यांना उभं करणार का? आता ते परत आले तर त्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया असणार आहे. एक जुनं वाक्य आहे, स्वाभिमान मेला ना मग उरतात फक्त प्रेतं. भविष्यातील पिढ्यांना काय सांगणार आहात? आम्ही विकले गेलो आहोत?" असा सवाल विचारला.
"निवडणुकीला मतदानाला जाल तेव्हा दिसेल मतदार आहेत पण त्यांची नावं नाहीत. आयत्या वेळेला नावं गाळली गेली असतील तर त्या क्षणाला तुम्ही काही करु शकणार नाही. ममता बॅनर्जींची 27 लाख मतं काढली गेली. तिकडे केजरीवाल पडले, ममता बॅनर्जी पडल्या. हवाय तो घ्यायचं. इतरांना पाडायचं. संपूर्ण सिस्टीम ताब्यात घेतली. सत्तेत कोण आहे यापेक्षा सत्तेत बसून काय करत आहात याची जास्त चिंता वाटते. भविष्यात आपण काय पायंडे पाडून ठेवतोय. उद्या दुसरे सत्तेत येतील तेव्हा अघोरी पायंडे पाडतील. तेव्हा विरोधक असलेले आत्ताचे सत्ताधारी काय करताय तेव्हाचे सत्ताधारी म्हणतील तुम्ही सत्तेत असताना काय केलं विचारतील," असं राज ठाकरे म्हणाले.