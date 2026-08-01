'मोदींचे कौतुक करणारे हे कलाकार परिवारासकट दुबईला का राहतात?' राज ठाकरेंनी थेट नावंच सांगून टाकली

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या 20व्या वर्धापनदिनानिमित्त आज मुंबईतील रवींद्र नाट्य गृहात मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना बॉलिवूडमधील काही कलाकारांवरही निशाणा साधला आहे. मोदींचं कौतुक करणारे अभिनेते परदेशात का राहतात? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
हजारो उद्योगपती आपला सगळा बोजाबिस्तरा उचलून परदेसात निघून गेलेत. ज्याने मोदींवर चित्रपट काढला होता. ज्याच्यात नरेंद्र मोदींची त्याने भूमिका केली होती. तो विवेक ऑबरोय दुबईत राहायला गेला. दुबईचा नागरिक आहे तो भारतात राहत नाही. मोदीजी देशाला मोठं केलं. ते खूप चांगलं काम करतात ते देशात उद्योग आणतात. अशी मुक्ताफळे केली. तो आर माधवन कुठे राहतो. तो आर माधवन दुबईत राहतो.
'या कलाकारांना जर देशावर प्रेम आहे, पंतप्रधानांवर प्रेम आहे, तसेच देशात विकास होत असल्याचा विश्वास आहे, तर ते परदेशात का जाऊन राहतायेत? 'हे कलाकार परिवारासकट दुबईला जाऊन का राहतायेत? इथे येणार, सरकारी स्पॉन्सर चित्रपटांमध्ये काम करणार. ते 'धुरंधर' वगैरे... इथे कमाई करुन परत जाणार दुबईला. देशात खूप चांगलं चाललं आहे. मी चालो दुबईला, असं म्हणत जातात. ही माणसं दुबईला जातायेत', असं राज ठाकरे म्हणाले.
आम्ही लहान असताना आई-वडील सांगायचे डोक्याला तेल लावत जा बुद्धी तल्लख होते. एकाने आयुष्यभर डोक्याला तेल चोपडलं पण बुद्धी नाही आली. प्रत्येक केस स्वतंत्र्य उमेदवारासाखा उभा असतो. हे म्हणजे शिक्षण आणि तंत्रज्ञान मंत्री. काय बोलतोय. आपण काय बोलतोय. जग कुठे चाललंय. तंत्रज्ञान त्याचा महाराष्ट्राचा मंत्री. दगडावरचे फूट प्रिंट. त्यांना फिंगर प्रिंट म्हणायचं होतं. ते आधारशी लिंक करणार. कसं? मला चंद्रकांत पाटलांच्या मेंदूवरचे फिंगर प्रिंट बघायचे आहेत. कोल्हापूरकरांनी ज्ञान मिळावं म्हणून यांना शिक्षणाचं माहेर घर असलेल्या पुण्यात पाठवलं तिथेही काही झालं नाही. असे शिक्षणमंत्री असल्यावर जेन झीचा पारा सणकणार की नाही? अशी माणसं तिथे आणून ठेवली आहेत, असा टोला राज ठाकरेंनी लगावला आहे.