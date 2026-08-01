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'मोदींचे कौतुक करणारे हे कलाकार परिवारासकट दुबईला का राहतात?' राज ठाकरेंनी थेट नावंच सांगून टाकली

अभिनेते विवेक ओबेरॉय, आर. माधवन दुबईला का शिफ्ट झाले? असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 01, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:20 PM IST
'मोदींचे कौतुक करणारे हे कलाकार परिवारासकट दुबईला का राहतात?' राज ठाकरेंनी थेट नावंच सांगून टाकली
Image Credit: mns chief thackeray attacks on Vivek Oberoi and R. Madhavan over living in dubai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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