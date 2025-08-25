English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज ठाकरेंच्या खंद्या समर्थकाची पक्षातून हकालपट्टी, भाजप ठरली कारण?

Raj thackeray MNS:  मनसेतून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 25, 2025, 02:09 PM IST
राज ठाकरेंच्या खंद्या समर्थकाची पक्षातून हकालपट्टी, भाजप ठरली कारण?
मनसे नेता बडतर्फ

MNS in Konkan: एकीकडे मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीसाठी राज ठाकरे कार्यकर्त्यांची मोट बांधत असताना मनसेतून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. मनसे सरचिटणीस वैभव खेडेकर यांना मनसेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. वैभव खेडेकर हे मनसेला सोडचिट्टी देणार अशा चर्चा गेल्या काही महिन्यापासून सुरू आहेत. ते शिवसेना शिंदे किंवा भाजपमध्ये ते प्रवेश करतील अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. वैभव खेडेकर हे गेल्या काही महिन्यापासून पक्षावर नाराज आहेत.

मनसे सरचिटणीस वैभव खेडेकर यांना पक्षातून बडतर्फ करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून खेडेकर यांच्या सोडचिट्ठीच्या चर्चा सुरू होत्या, ज्यामुळे मनसेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. ते शिवसेना (शिंदे गट) किंवा भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यता आहे. खेडेकर हे गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षावर नाराज असल्याचे सांगितले जाते.

20 वर्षांपासून एकत्र 

वैभव खेडेकर हे राज ठाकरेंचे कोकणातील महत्वाचे शिलेदार मानले जातात. मनसे स्थापन झाल्यापासून ते ठाकरेंबरोबर आहेत आणि गेल्या 20 वर्षांत पक्षाच्या विस्तारात त्यांचे योगदान मोठे आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी दापोली मतदारसंघातून उभे राहिले, पण पराभव पत्करावा लागला. खेड नगरपरिषदेची स्थापना आणि निवडणूक जिंकण्यात खेडेकर यांचा महत्वाचा वाटा होता. ते यापूर्वी खेडचे नगराध्यक्षही राहिले आहेत, ज्यामुळे त्यांचा स्थानिक प्रभाव वाढला.

तरुण वर्गात लोकप्रिय 

खेड आणि दापोली परिसरात शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम आणि योगेश कदम यांच्याशी वैभव खेडेकर यांनी दीर्घकाळ संघर्ष केला. मात्र, अलीकडे हा संघर्ष कमी झाला असून, काही दिवसांपूर्वी दापोलीतील कार्यक्रमात रामदास कदम यांनी "भैरीच्या पायखाली सर्व मतभेद गाडत आहोत" असे सांगत सुलहाची मुद्रा दाखवली. यामुळे खेडेकर यांच्या सोडचिट्ठीच्या चर्चांना पुष्टी मिळाली आहे. कोकणातील तरुण वर्गात खेडेकर यांची लोकप्रियता आहे आणि त्यांची आक्रमक नेतृत्वशैली त्यांना ओळख देणारी आहे. वैभव खेडेकर हे सध्या मनसेचे राज्य सरचिटणीस आणि कोकण संघटक आहेत. ही मोठी जबाबदारी असल्याने, त्यांच्या पक्ष सोडण्याने मनसेला कोकणात मोठा धक्का बसणार आहे. खेड आणि दापोली परिसरात त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे, ज्यामुळे मनसेला स्थानिक स्तरावर नुकसान होऊ शकते. मुंबई पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा घटनाक्रम मनसेसाठी अस्वस्थ करणारा आहे.

कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलणार?

वैभव खेडेकर यांच्या बडतर्फीमुळे मनसेत अंतर्गत कलह उफाळण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरेंनी मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी सुरू केली असताना, हा धक्का पक्षाच्या एकजुटीसाठी आव्हान ठरणार आहे. खेडेकर यांचे सोडचिट्ठी देणे हे मनसेसाठी मोठे नुकसान असून, ते शिंदे गट किंवा भाजपमध्ये गेल्यास कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. येत्या काळात मनसे कसे प्रतिसाद देईल, याकडे लक्ष आहे.

FAQ 

प्रश्न: वैभव खेडेकर यांना मनसेतून का बडतर्फ करण्यात आले आणि त्यांच्या पक्ष सोडण्याच्या चर्चा का सुरू आहेत?

वैभव खेडेकर, मनसेचे सरचिटणीस आणि कोकण संघटक, यांना पक्षातून बडतर्फ करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ते पक्षावर नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. त्यांच्या बडतर्फीमुळे ते शिवसेना (शिंदे गट) किंवा भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही घटना मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीदरम्यान मनसेसाठी धक्कादायक आहे.

प्रश्न:वैभव खेडेकर यांचे मनसे आणि कोकणातील योगदान काय आहे?

वैभव खेडेकर हे राज ठाकरेंचे २० वर्षांचे शिलेदार असून, मनसे स्थापनेपासून त्यांच्यासोबत आहेत. त्यांनी २०१४ मध्ये दापोलीतून विधानसभा निवडणूक लढवली, पण पराभव झाला. खेड नगरपरिषद निवडून आणण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता आणि ते खेडचे नगराध्यक्षही राहिले. कोकणात, विशेषतः खेड आणि दापोलीत, त्यांची आक्रमक नेतृत्वशैली आणि तरुणांमध्ये लोकप्रियता यामुळे त्यांचा मोठा प्रभाव आहे.

प्रश्न: खेडेकर यांच्या बडतर्फीमुळे मनसे आणि कोकणातील राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो?

खेडेकर यांच्या बडतर्फीमुळे मनसेला कोकणात मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे, कारण ते पक्षाचे राज्य सरचिटणीस आणि कोकण संघटक होते. त्यांच्या सोडचिट्ठीमुळे खेड आणि दापोलीतील मनसेचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. जर ते शिंदे गट किंवा भाजपमध्ये गेले, तर कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. मुंबई पालिका निवडणुकीच्या तयारीत मनसेसाठी हा अंतर्गत कलह आव्हान ठरू शकतो.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

