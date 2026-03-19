शरद पवारांमुळेच हे शक्य झालं; राज ठाकरेंनी मंचावरुन केलं कौतुक, 'मतभेद असतील, पण...'

Raj Thackeray Praise Sharad Pawar: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी शिवाजी पार्कातील गुढीपाडवा मेळाव्यातून महाराष्ट्राला त्याचं गतवैभव मिळवून देणार असं जाहीर सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 19, 2026, 11:21 PM IST
Raj Thackeray Praise Sharad Pawar: आपण जे उभे आहोत ते महाराष्ट्रासाटी उभे आहोत हे लक्षात ठेवा. गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी मी हा शब्द देत आहे. भविष्यात सत्ता हातात घेणार म्हणजे घेणार असा निर्धार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी व्यक्त केला आहे. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या व्यक्ती होऊन गेल्या सांगत सर्व क्षेत्रातील दिग्गजांच्या नावाची यादीच वाचून दाखवली. तसंच यामधील अनेकांबद्दल महाराष्ट्राला माहिती नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. यादरम्यान त्यांनी शरद पवारांचंही नाव घेतलं आणि तोंडभरुन कौतुक केलं. 

'महाराष्ट्रात फलोत्पादनात सर्वात मोठी क्रांती शरद पवारांनी केली'

"शरद पवार यांच्यावर आज अनके गोष्टी आहेत. अनेक मतभेद असतील, पण ज्या योग्य गोष्टी आहेत त्या सांगितल्याच पाहिजेत. आज आपण रस्त्यावर जी फळं पाहतो, जी कधी पूर्वी पाहतही नव्हतो. हे कधी सुरु हे आपल्या लक्षातही येणार नाही. आपण गाडी थांबवली की कोणतरी फळं विकायला घेऊन येतो. यांनी महाराष्ट्रात फलोत्पादनात सर्वात मोठी क्रांती शरद पवारांनी केली. जी फळं कधी पाहिली नव्हती ती आज सर्वसामान्यांना मिळायला लागली. त्याच्यात सर्वात मोठं काम केलं. बारामतीत त्यांनी एआय टेक्नॉलॉजी आणून शेतीमध्ये क्रांती केली हे पाहून या," असं कौतुक राज ठाकरेंनी केलं आहे. 

'महाराष्ट्र कसा घडवायचा याचा विचारच संपला आहे'

"आम्हाला काही कौतुक नाही. आतापर्यंत 8 भारतरत्नं मिळाली, 4 एकट्या दापोलीमधील आहेत. पण काही देणंघेणं नाही. क्रिकेट टीममध्येही कोणी मराठी नाही. याआधी 11 पैकी 7 ते 8 खेळाडू महाराष्ट्राचे असायचे. महाराष्ट्र कसा घडवायचा याचा विचारच संपला आहे. सरकार वाटेल ते लादत आहे. नवीन कायदे करत आहेत, आम्हाला लक्ष द्यायला वेळ नाही,” असा संताप राज ठाकरेंनी व्यक्त केला.

'भविष्यात सत्ता हातात घेणार म्हणजे घेणार'

20 वर्षानंतर 19 मार्चला गुढीपाडवा याला मी शुभसंकेत मानतो. निवडणुकाल आल्या गेल्या. आपण जे उभे आहोत ते महाराष्ट्रासाटी उभे आहोत हे लक्षात ठेवा. मी टाळ्यांसाठी बोलत नाही. जो शब्द दिला आहे गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी. भविष्यात सत्ता हातात घेणार म्हणजे घेणार," असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

पहिल्या भाषणानंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी बोलावलं तेव्हा एकएक वाक्य सांगितलं होतं. स्क्रू फिट व्हावा तशी वाक्यं डोक्यात घुसली होती. आपण काय बोललो याला महत्व नाही तर काय दिलं याला महत्त्व आहे. समोरच्यांना विचार करायला काय दिलं पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं होतं अशी आठवण त्यांनी सांगितली. 

'इंस्टाग्राममधून बाहेर या'

"आज संपूर्ण देशाला करमणुकीत गुंतवून ठेवलं आहे. आयपीएल, पिक्चर येत आहेत, मग टीव्ही आहे. इंस्टाग्राममधून बाहेर या अशी मला विनंती करायची आहे. मध्यंतरी रीलबाज आले होते. त्यात  गुंतायला होतं. डान्स बार बंद झाले त्याची ही लक्षणं आहेत," असं ते म्हणाले.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

