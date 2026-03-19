शरद पवारांमुळेच हे शक्य झालं; राज ठाकरेंनी मंचावरुन केलं कौतुक, 'मतभेद असतील, पण...'

Raj Thackeray Praise Sharad Pawar: आपण जे उभे आहोत ते महाराष्ट्रासाटी उभे आहोत हे लक्षात ठेवा. गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी मी हा शब्द देत आहे. भविष्यात सत्ता हातात घेणार म्हणजे घेणार असा निर्धार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी व्यक्त केला आहे. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या व्यक्ती होऊन गेल्या सांगत सर्व क्षेत्रातील दिग्गजांच्या नावाची यादीच वाचून दाखवली. तसंच यामधील अनेकांबद्दल महाराष्ट्राला माहिती नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. यादरम्यान त्यांनी शरद पवारांचंही नाव घेतलं आणि तोंडभरुन कौतुक केलं.
"शरद पवार यांच्यावर आज अनके गोष्टी आहेत. अनेक मतभेद असतील, पण ज्या योग्य गोष्टी आहेत त्या सांगितल्याच पाहिजेत. आज आपण रस्त्यावर जी फळं पाहतो, जी कधी पूर्वी पाहतही नव्हतो. हे कधी सुरु हे आपल्या लक्षातही येणार नाही. आपण गाडी थांबवली की कोणतरी फळं विकायला घेऊन येतो. यांनी महाराष्ट्रात फलोत्पादनात सर्वात मोठी क्रांती शरद पवारांनी केली. जी फळं कधी पाहिली नव्हती ती आज सर्वसामान्यांना मिळायला लागली. त्याच्यात सर्वात मोठं काम केलं. बारामतीत त्यांनी एआय टेक्नॉलॉजी आणून शेतीमध्ये क्रांती केली हे पाहून या," असं कौतुक राज ठाकरेंनी केलं आहे.
"आम्हाला काही कौतुक नाही. आतापर्यंत 8 भारतरत्नं मिळाली, 4 एकट्या दापोलीमधील आहेत. पण काही देणंघेणं नाही. क्रिकेट टीममध्येही कोणी मराठी नाही. याआधी 11 पैकी 7 ते 8 खेळाडू महाराष्ट्राचे असायचे. महाराष्ट्र कसा घडवायचा याचा विचारच संपला आहे. सरकार वाटेल ते लादत आहे. नवीन कायदे करत आहेत, आम्हाला लक्ष द्यायला वेळ नाही,” असा संताप राज ठाकरेंनी व्यक्त केला.
20 वर्षानंतर 19 मार्चला गुढीपाडवा याला मी शुभसंकेत मानतो. निवडणुकाल आल्या गेल्या. आपण जे उभे आहोत ते महाराष्ट्रासाटी उभे आहोत हे लक्षात ठेवा. मी टाळ्यांसाठी बोलत नाही. जो शब्द दिला आहे गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी. भविष्यात सत्ता हातात घेणार म्हणजे घेणार," असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
पहिल्या भाषणानंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी बोलावलं तेव्हा एकएक वाक्य सांगितलं होतं. स्क्रू फिट व्हावा तशी वाक्यं डोक्यात घुसली होती. आपण काय बोललो याला महत्व नाही तर काय दिलं याला महत्त्व आहे. समोरच्यांना विचार करायला काय दिलं पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं होतं अशी आठवण त्यांनी सांगितली.
"आज संपूर्ण देशाला करमणुकीत गुंतवून ठेवलं आहे. आयपीएल, पिक्चर येत आहेत, मग टीव्ही आहे. इंस्टाग्राममधून बाहेर या अशी मला विनंती करायची आहे. मध्यंतरी रीलबाज आले होते. त्यात गुंतायला होतं. डान्स बार बंद झाले त्याची ही लक्षणं आहेत," असं ते म्हणाले.