English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Raj Thackeray on Narendra Modi Iran Israel War:मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पक्षाच्या स्थापना दिनानिमित्त शिवाजी पार्कवर आयोजित गुढीपाडवा मेळाव्यातून मनसैनिकांशी संवाद साधला.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 19, 2026, 08:56 PM IST
पंतप्रधानांनी इराणला पाठिंबा द्यायला हवा होता, राज ठाकरे स्पष्टच बोलले; 'भविष्यात त्रास होणार'

Raj Thackeray on Narendra Modi Iran Israel War: भारताने इराणला साथ द्यायला हवी होती असं स्पष्ट मत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे. खामेनी गेल्यानंतरही आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी साधा निषेधही केला नाही. हल्ल्यानंतर एक स्टेटमेंटही काढलं नाही. जम्मू काश्मीरच्या वेळीही त्यांनी आपल्याला पाठिंबा दिला. आपण त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलो नाही याचा भविष्यात त्रास होणार असं राज ठाकरे म्हणाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

'खामेनी गेल्यानंतर पंतप्रधानांनी निषेधाचं स्टेटमेंटही काढलं नाही'

"आज देशातही धाकधूक आहे. गॅसचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नॉर्मल असणारेही गॅसवर आहेत. आपल्या पंतप्रधानांकडूनही काही गोष्टी राहून गेल्या. जो इराण इतकी वर्ष साथ देत होता त्यावर ज्या प्रकारचे हल्ले  होत आहेत. आपण इराणला साथ द्यायला हवी होती. या देशात येणारं बरंचसं तेल इराणमधून येतं. ते रुपयात तेल देत होते. पण खामेनी गेल्यानंतरही आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी निषेधाचं स्टेटमेंट काढलं नाही. हल्ल्यावरुनही स्टेटमेंट काढलं नाही," अशी खंत राज ठाकरेंनी व्यक्त केली. 

'भविष्यात त्रास  होणार'

पुढे ते म्हणाले, "जम्मू काश्मीरच्या वेळीही इराणने आपल्याला पाठिंबा दिला. त्यांच्या पाठीशी आपण उभे राहिलो नाही याचा भविष्यात त्रास  होणार". "नेमके आपण कुठे चाललो आहोत समजत नाही. या देशातील राज्यं कुठे चालली आहेत. प्रगती कुठे होत आहे अशी विचारणाही त्यांनी केली. 

'भविष्यात सत्ता हातात घेणार म्हणजे घेणार'

20 वर्षानंतर 19 मार्चला गुढीपाडवा याला मी शुभसंकेत मानतो. निवडणुकाल आल्या गेल्या. आपण जे उभे आहोत ते महाराष्ट्रासाटी उभे आहोत हे लक्षात ठेवा. मी टाळ्यांसाठी बोलत नाही. जो शब्द दिला आहे गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी. भविष्यात सत्ता हातात घेणार म्हणजे घेणार," असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

पहिल्या भाषणानंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी बोलावलं तेव्हा एकएक वाक्य सांगितलं होतं. स्क्रू फिट व्हावा तशी वाक्यं डोक्यात घुसली होती. आपण काय बोललो याला महत्व नाही तर काय दिलं याला महत्त्व आहे. समोरच्यांना विचार करायला काय दिलं पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं होतं अशी आठवण त्यांनी सांगितली. 

'इंस्टाग्राममधून बाहेर या'

"आज संपूर्ण देशाला करमणुकीत गुंतवून ठेवलं आहे. आयपीएल, पिक्चर येत आहेत, मग टीव्ही आहे. इंस्टाग्राममधून बाहेर या अशी मला विनंती करायची आहे. मध्यंतरी रीलबाज आले होते. त्यात  गुंतायला होतं. डान्स बार बंद झाले त्याची ही लक्षणं आहेत," असं ते म्हणाले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mnsRaj ThackerayiranisraelIran Israel War

महाराष्ट्र बातम्या