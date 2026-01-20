English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • नगरसेवक ‘बेपत्ता’ आहेत?, महापौर निवडणुकीवरुन धुरळा उघड असतानाच अमित ठाकरेंची पोस्ट, दुर्दैवाने...

'नगरसेवक ‘बेपत्ता’ आहेत?', महापौर निवडणुकीवरुन धुरळा उघड असतानाच अमित ठाकरेंची पोस्ट, 'दुर्दैवाने...'

Amit Thackeray Post on Corporators: राज्यातील महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागले असतानाच आता सर्वांचं लक्ष महापौर निवडणुकीकडे आहे. मुंबईचा महापौर कोण होणार याबाबत वेगवेगळे अंदाज लावले जात असताना, राजकीय गणितं मांडली जात आहेत. यादरम्यान अमित ठाकरे यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 20, 2026, 08:15 PM IST
'नगरसेवक ‘बेपत्ता’ आहेत?', महापौर निवडणुकीवरुन धुरळा उघड असतानाच अमित ठाकरेंची पोस्ट, 'दुर्दैवाने...'

Amit Thackeray Post on Corporators: राज्यातील महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागले असतानाच आता सर्वांचं लक्ष महापौर निवडणुकीकडे आहे. मुंबईचा महापौर कोण होणार याबाबत वेगवेगळे अंदाज लावले जात असताना, राजकीय गणितं मांडली जात आहेत. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात एकमेकांना शह देण्यासाठी लढाई सुरु असून पडद्यामागे अनेक हालचाली सुरु असल्याचं सांगितलं जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना ताज हॉटेलमध्ये ठेवल्याने अनेक अंदाज लावण्यात आले. नगरसेवक फुटू नये अशी भीती त्यांना असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी एक पोस्ट शेअर करत संताप आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमित ठाकरेंची एक्स पोस्ट

नगरसेवक ‘बेपत्ता’ आहेत? अशा मथळ्य़ाखाली अमित ठाकरेंनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. "निकाल लागल्यावर खरं तर लोकप्रतिनिधींनी आपल्या प्रभागात जाऊन जनतेचे आभार मानायला हवे होते, लोकांच्या समस्या सोडवायला सुरुवात करायला हवी होती. पण दुर्दैवाने, ज्यांना जनतेने निवडून दिलंय, ते आज फाईव्ह स्टार हॉटेलच्या बंद दाराआड ‘आनंदाने’ कैद आहेत," अशी खंत अमित ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे. अमित ठाकरेंनी सोबत एक कार्टूनही शेअर केलं आहे, ज्यामध्ये नगरसेवक हॉटेलात बसून मनमुराद आनदं लुटत आहेत. अमित ठाकरेंनी अप्रत्यक्षपणे एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे. 

पुढे त्यांनी लिहिलं आहे की, "याला नक्की कारण काय? स्वतःच्याच सहकाऱ्यांवरचा अविश्वास? स्वार्थी राजकारण? या राजकीय पळवापळवीमुळे ज्या सामान्य नागरिकांनी मतदान केले त्यांचा अपमान नाही का होतं? किती खाली घसरणार आहे महाराष्ट्राचे राजकारण?". या सगळ्या नाटकामध्ये ज्या पर्यटकांनी स्वतःचे कष्टाचे पैसे भरून हॉटेल बुकिंग केलं आहे, त्यांनाही सुरक्षेच्या नावाखाली त्रास सहन करावा लागतोय याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं आहे. 

लोकांच्या हितापेक्षा स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी सुरू असलेला हा तमाशा आणि जनतेच्या पैशाची ही उधळपट्टी आता तरी थांबवा! ‘जमल्यास’… ज्या जनतेने तुमच्यावर विश्वास ठेवलाय तिच्यासाठी काहीतरी करा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mnsamit thackeraybmcmumbai corporationShivsena

इतर बातम्या

बसमध्ये छेडछाड केल्याचा खोटा आरोप, 42 वर्षीय व्यक्तीने आत्म...

भारत