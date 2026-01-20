'नगरसेवक ‘बेपत्ता’ आहेत?', महापौर निवडणुकीवरुन धुरळा उघड असतानाच अमित ठाकरेंची पोस्ट, 'दुर्दैवाने...'

Amit Thackeray Post on Corporators: राज्यातील महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागले असतानाच आता सर्वांचं लक्ष महापौर निवडणुकीकडे आहे. मुंबईचा महापौर कोण होणार याबाबत वेगवेगळे अंदाज लावले जात असताना, राजकीय गणितं मांडली जात आहेत. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात एकमेकांना शह देण्यासाठी लढाई सुरु असून पडद्यामागे अनेक हालचाली सुरु असल्याचं सांगितलं जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना ताज हॉटेलमध्ये ठेवल्याने अनेक अंदाज लावण्यात आले. नगरसेवक फुटू नये अशी भीती त्यांना असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी एक पोस्ट शेअर करत संताप आणि नाराजी व्यक्त केली आहे.
नगरसेवक ‘बेपत्ता’ आहेत? अशा मथळ्य़ाखाली अमित ठाकरेंनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. "निकाल लागल्यावर खरं तर लोकप्रतिनिधींनी आपल्या प्रभागात जाऊन जनतेचे आभार मानायला हवे होते, लोकांच्या समस्या सोडवायला सुरुवात करायला हवी होती. पण दुर्दैवाने, ज्यांना जनतेने निवडून दिलंय, ते आज फाईव्ह स्टार हॉटेलच्या बंद दाराआड ‘आनंदाने’ कैद आहेत," अशी खंत अमित ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे. अमित ठाकरेंनी सोबत एक कार्टूनही शेअर केलं आहे, ज्यामध्ये नगरसेवक हॉटेलात बसून मनमुराद आनदं लुटत आहेत. अमित ठाकरेंनी अप्रत्यक्षपणे एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे.
पुढे त्यांनी लिहिलं आहे की, "याला नक्की कारण काय? स्वतःच्याच सहकाऱ्यांवरचा अविश्वास? स्वार्थी राजकारण? या राजकीय पळवापळवीमुळे ज्या सामान्य नागरिकांनी मतदान केले त्यांचा अपमान नाही का होतं? किती खाली घसरणार आहे महाराष्ट्राचे राजकारण?". या सगळ्या नाटकामध्ये ज्या पर्यटकांनी स्वतःचे कष्टाचे पैसे भरून हॉटेल बुकिंग केलं आहे, त्यांनाही सुरक्षेच्या नावाखाली त्रास सहन करावा लागतोय याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं आहे.
निकाल लागल्यावर खरं तर लोकप्रतिनिधींनी आपल्या प्रभागात जाऊन जनतेचे आभार मानायला हवे होते, लोकांच्या समस्या सोडवायला सुरुवात करायला हवी होती. पण दुर्दैवाने, ज्यांना जनतेने निवडून दिलंय, ते आज फाईव्ह स्टार हॉटेलच्या बंद दाराआड ‘आनंदाने’ कैद आहेत. pic.twitter.com/cmNssmCDq4
लोकांच्या हितापेक्षा स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी सुरू असलेला हा तमाशा आणि जनतेच्या पैशाची ही उधळपट्टी आता तरी थांबवा! ‘जमल्यास’… ज्या जनतेने तुमच्यावर विश्वास ठेवलाय तिच्यासाठी काहीतरी करा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.