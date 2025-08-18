'दादा,आई सिरियस आहे...' मनसे नेते अविनाश जाधवांना आला धक्कादायक अनुभव; 'बंद खोलीत बसून 2 मुलं..'

Avinash Jadhav: मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन एक धक्कादायक अनुभव शेअर केलाय. अनेक वर्षे राजकीय क्षेत्रात असल्याने मदत मागण्यासाठी अनेक लोक येतात. अडचणीत असताना आपण एखाद्याला पटकन कॉल करतो. त्यावेळी नेमकं घडतं काय? याची 2 उदाहरण अविनाश जाधव यांनी दिली. काय म्हणाले अविनाश जाधव? जाणून घेऊया.
काल मला फोन आला. माझी आई गंभीर आजारी आहे मला कार्डियाक रुग्णवाहिकेची गरज आहे. यानंतर मी फोनाफोनी केली आणि त्याला रुग्णवाहिका मिळवून दिली. यानंतर अर्ध्या तासाने मला फोन आला. दादा, मी आईला घेऊन निघालोय. इथे टोलनाक्यावर अडवलंय. इथे मला टोल भरायचाय तर मला 950 रुपये पाठवा. मला अर्ध्यातासापुर्वी ठाण्यातून फोन आला आणि आता हा मुलगा पुण्यात कसा पोहोचला? असा प्रश्न मला पडला. यानंतर मी टोल कर्मचाऱ्याला फोन द्यायला सांगितला. तर त्या मुलाने त्याच्या सहकाऱ्याला फोन दिला. जो हिंदीत बोलत होता. रुग्णवाहिकेला टोल लागत नाही, असे मी त्याला सांगितले. इथे टोल लागतो. सरकारी रुग्णवाहिका आहे तर टोल लागेल, असे तो म्हणाला. यानंतर ते बंद खोलीत बसून माझ्याशी बोलत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. अशा कृत्यामुळे ज्याला खरंच गरज आहे, अशा लोकांपर्यंत पोहोचताना विचार करावा लागतो, हे मी त्याला सांगितलं. त्यांनी फोन कट केला. मी 10-12 कॉल केले पण त्यांनी फोन उचलले नाही. तो नंबर ट्रू कॉलरवर तपासला. डॉ. निलय कोहाड असं त्याचं नाव आहे. त्याचा मोबाईल नंबरही त्यावर आहे. आज दिवसभरात तो माझा फोन उचलत नाही, असे अविनाश जाधव म्हणाले. ही कोणती विकृती आहे? माझी आई सिरियस सांगून तो माझ्याकडे 950 रुपये मागतो, असे म्हणत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
असाच एक अनुभव गेल्यावर्षीदेखील आल्याचे अविनाश जाधव म्हणाले. मला शिर्डीतून एक फोन आला. माझी आई वारलीय मी शिर्डीला आहे. तिला घेऊन मला वसईला जायचंय. रुग्णवाहिकेवाले 5 हजार मागतायत. मला 5 हजार रुपये पाठवा, असे त्याने सांगितले. मी लगेच 5 हजार रुपये पाठवले. तेव्हा मी शिर्डीतच होतो. म्हणून माजी नगरसेवक दत्ताला म्हणालो, त्या रुग्णालयात जाऊया. आम्ही गेलो तर तिथे अशी कोणतीच घटना झाली नसल्याचे कळाले. त्यानंतर मी सतत फोन केला पण त्यांनी उचलला नाही. आई अॅडमिट आहे, भाऊ वारलाय ही एक विकृती असल्याचे अविनाश जाधव म्हणाले.
अशामुळे ज्यांना खरंच गरज आहे. अशांना मदत करताना मला 100 वेळा विचार करावा लागतो. या मुलाची तक्रार पोलिसात केलीय. याला मी जिथे असेल तिथून शोधून काढणार. तुम्ही देखील एखाद्याला मदत करताना खरंच ते गरजू आहेत का ते तपासून घ्या. मागच्या काही दिवसांपासून माणसांच्या हातात पैसै न देता शाळा, रुग्णालय या ठिकाणी थेट जमा करतो. कारण समाजात असे भुरटे तयार झाले आहेत, असे म्हणत अविनाश जाधव यांनी संताप व्यक्त केला.
उत्तर: अविनाश जाधव यांनी सोशल मीडियावर दोन धक्कादायक अनुभव शेअर केले, ज्यात त्यांना रुग्णवाहिकेसाठी मदत मागणाऱ्या व्यक्तींनी फसवण्याचा प्रयत्न केला. एका घटनेत एका व्यक्तीने आई गंभीर आजारी असल्याचे सांगून टोलसाठी 950 रुपये मागितले, तर दुसऱ्या घटनेत शिर्डी येथून एकाने आईच्या मृत्यूचे कारण सांगून 5 हजार रुपये मागितले. दोन्ही घटनांमध्ये व्यक्तींनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचे समोर आले.
उत्तर: अविनाश जाधव यांनी फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीच्या नंबरची तपासणी केली, ज्यामध्ये एका व्यक्तीचे नाव डॉ. निलय कोहाड असे आढळले. त्यांनी त्या व्यक्तीला अनेकदा कॉल केले, पण त्याने फोन उचलला नाही. तसेच, त्यांनी या प्रकरणाची पोलिसांत तक्रार केली आणि अशा फसव्या व्यक्तींना शोधून काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
उत्तर: अविनाश जाधव यांनी सांगितले की, अशा फसवणुकीमुळे खऱ्या गरजूंना मदत करताना शंभर वेळा विचार करावा लागतो. त्यांनी लोकांना सल्ला दिला की, मदत करताना व्यक्ती खरंच गरजू आहे का, याची खात्री करावी. तसेच, ते आता थेट व्यक्तींना पैसे देण्याऐवजी शाळा किंवा रुग्णालयात थेट पैसे जमा करतात, जेणेकरून फसवणूक टाळता येईल.