  • मराठी विरोधात 15 लाख रिक्षाचालक? निम्म्या रिक्षाही नाहीत; अविनाश जाधवांकडून पोलखोल; तुम्हीच पाहा खरी आकडेवारी

'मराठी विरोधात 15 लाख रिक्षाचालक? निम्म्या रिक्षाही नाहीत'; अविनाश जाधवांकडून पोलखोल; तुम्हीच पाहा खरी आकडेवारी

Avinash Jadhav: महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य केले आहे. पण याला अमराठी रिक्षा चालकांनी विरोध केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 23, 2026, 02:01 PM IST
'मराठी विरोधात 15 लाख रिक्षाचालक? निम्म्या रिक्षाही नाहीत'; अविनाश जाधवांकडून पोलखोल; तुम्हीच पाहा खरी आकडेवारी
अविनाश जाधव

Avinash Jadhav: मराठी बोलणे सक्तीच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी विरोध केलाय. 15 लाख अमराठी रिक्षा चालक रस्त्यावर उतरुन विरोध करणार असल्याचा इशारा रिक्षा संघटनांनी दिलाय. मराठी एकीकरण समितीकडूनदेखील याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाणार आहे. दरम्यान मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी अमराठी रिक्षा चालकांचा नेमका आकडा किती? याचा थेट पुरावाच दिलाय. काय म्हणाले अविनाश जाधव? सविस्तर जाणून घेऊया.  

काय नेमकं प्रकरण?

महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे स्थानिक प्रवाशांशी थेट संवाद साधता येईल, सुरक्षितता वाढेल आणि मराठीची प्रतिष्ठा टिकवली जाईल. परिवहन विभागाने यासाठी कडक नियम तयार केले आहेत. हा निर्णय फक्त कागदावर राहणार नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

May be an image of text that says "sr OfficeName Office Name Total no. of Autoricksha w 1 2 3 RTO Mumbai (Central) RTO Mumbai West RTO Mumbai (East) 0 4 RTO 58499 Borival 5 6 7 69898 63861 77402 30804 33864 8 RTO Thane RTO Vasai RTO Panvel Dy. RTO Kalyan Dy. RTO Navi Navi Mumbai 10 Dy. RTO Raigad-Pen Total 9 56856 23272 3028 417484"

प्रताप सरनाईक यांचे कठोर आदेश

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. रिक्षा-टॅक्सी परवान्यांची नव्याने तपासणी करताना चालक मराठी बोलू शकतो का, याची कसून चौकशी करावी. एक महिन्याच्या आत मराठी न येणाऱ्या चालकांचे परवाने थेट रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्री सरनाईक यांनी वारंवार सांगितले आहे की, कितीही विरोध आला तरी हा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही. त्यांचा हा ठाम पवित्रा राज्यातील मराठी भाषा प्रेमींसाठी मोठा दिलासा आहे.

काय म्हणाले अविनाश जाधव? 

4 दिवसांपासून  ऐकतोय 15 लाख रिक्षावाले संपावर जाणार आहेत. खरतर मुंबई आणि ठाणे , रायगड मध्ये 4 लाख रिक्षा आहेत त्यातून 60-65% रिक्षा चालक हे मराठी आहेत, मग यूपी - बिहार वरून संपासाठी आणखीन रिक्षा मागवणार आहेत का? असा प्रश्न अविनाश जाधव यांनी उपस्थित केलाय. खोटे आकडे सांगून महाराष्ट्रातील वातावरण खराब करण्याचे काम काही लोक करत आहेत, ह्या सगळ्यांना सांगतो 1 तारखेला तुम्ही संप करा नाहीतर यूपी-बिहार ला परत जा आम्हाला काही फरक पडणार नाही. खात्रीने सांगतो एकही माणूस १ तारखेला रिक्षाची वाट बघत थांबणार नाही, वेळप्रसंगी आम्ही आमच्या गाड्या काढू लोकांना घरापर्यंत पोहचवायला. महाराष्ट्रात आम्हाला चैलेंज करायला जाऊ नका …
लई महागात पडेल, असा इशाराही अविनाश जाधव यांनी दिलाय.

परवाना तपासणीची प्रक्रिया कशी असेल?

प्रत्येक रिक्षा-टॅक्सी चालकाच्या परवान्याची पुन्हा तपासणी सुरू झाली आहे. चालकाला साध्या मराठीत बोलता येतो का, याची शहानिशा केली जाईल. फक्त कागदावर सही करणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष बोलणे आणि समजणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कठोर असेल. जे चालक स्थानिक भाषा शिकण्यास तयार असतील त्यांना मदत केली जाईल, पण जाणीवपूर्वक टाळणाऱ्यांना मात्र परवान्याची मुदत संपवली जाईल. यामुळे खऱ्या अर्थाने स्थानिक रोजगार संरक्षण होईल.

राज्यभर वातावरण तापले

या निर्णयामुळे राज्यात काही ठिकाणी विरोध दिसून येत आहे. काही संघटना आणि व्यक्तींनी निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र, मंत्री सरनाईक यांनी याला स्पष्ट नकार दिला आहे. ते म्हणतात, “मराठी ही आमची मातृभाषा आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी ही सक्ती आवश्यक आहे.” विरोधकांचे प्रयत्न सुरू असले तरी शासन ठाम आहे. यामुळे मराठी अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

मराठी एकीकरण समितीचा पूर्ण पाठिंबा

मराठी एकीकरण समितीने सरकारच्या या निर्णयाला मनापासून पाठिंबा जाहीर केला आहे. “ही सक्ती फक्त नियम नाही, तर मराठी भाषेच्या रक्षणाची गरज आहे.”, असे समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितले. समिती आता अंमलबजावणीसाठी सक्रिय होणार आहे. दोन लाखांहून अधिक मराठी नागरिक रस्त्यावर उतरून समितीला साथ देतील, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. हा पाठिंबा फक्त शब्दात नाही, तर कृतीत दाखवला जाणार आहे.

रस्त्यावर उतरून आंदोलनाची तयारी

समितीने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. रस्त्यावर उतरून जनजागृती करणे, सभा घेणे आणि सरकारला पूर्ण सहकार्य देणे असा कार्यक्रम असेल. यात केवळ समितीचे कार्यकर्ते नव्हे तर सामान्य मराठी नागरिक, विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनाही सामील होतील. आंदोलन शांततेत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहील, असे आश्वासन समितीने दिले आहे. यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी वेगाने होईल आणि मराठी भाषेचे महत्त्व सर्वांना कळेल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

