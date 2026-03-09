आदेशाविनाच अधिकारी? कारवाई करा! अविनाश जाधवांचं थेट फडणवीसांना पत्र; संजय शिरसाठांशी काय कनेक्शन?

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : Political News : सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुरू असणारी खडाजंगी आणि त्यांच्यातील मतभेद शमत नसून यामध्ये आता थेट धडाडीच्या मनसे नेत्यानंही उडी घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. विविध सामाजिक मुद्द्यांमध्ये जातीनं लक्ष घालणाऱ्या अविनाश जाधव यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहित मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या सामाजिक न्याय विभागातील दोन महत्वाच्या अधिका-यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील भरत कदम (खाजगी सचिव), सिद्धार्थ भंडारे (ओएसडी) यांच्या कामकाजातील अनियमिततेबाबत चौकशी करून कारवाई करण्याबाबतची मागणी त्यांनी या पत्रातून केली.
सामाजित न्याय विभागातील विविध योजनांमधील निधी वितरण प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त केला असून, डीआयजीपीआर पासून विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह / वस्तीगृहाशी संबंधित कामांमध्ये ऑनलाईन टेंडर प्रक्रियेच्या नावाखाली आगाऊ रक्कम घेऊन कामांचे वाटप करण्यात आले असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
याशिवाय मंत्री कार्यालयाचा वापर करून विविध आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित व्यक्तींना कामे देताना टक्केवारीची मागणी होत असल्याचेही आरोप केले जात आहेत. या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचा सूर त्यांनी या पत्राच्या माध्यमातून आळवला.
सामाजिक न्याय विभागात ओएसडी म्हणून कार्यरत असलेले सिद्धार्थ भंडारे हे कोणत्याही अधिकृत आदेशाविना या विभागात कार्यरत असल्याची माहिती समोर येत आहे. ते स्वतःला क्लास-वन अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते; मात्र त्यांच्या नियुक्तीबाबत तसेच पात्रतेबाबतही अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे क्लास-वन पद मिळविल्याचा संशय देखील व्यक्त केला जात आहे.
याशिवाय मंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर बुलढाणा जिल्ह्यातील अंदाजे 5 कोटी रुपयांच्या जमिनीशी संबंधित व्यवहारामध्येही अनियमितता झाल्याची चर्चा आहे, ज्यामध्ये श्री. सिद्धार्थ भंडारे यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला जात आहे. वरील सर्व बाबी अत्यंत गंभीर असून शासनाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणाऱ्या आहेत. त्यामुळे खालीलप्रमाणे तातडीची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जाधव यांनी केली.