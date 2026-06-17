'भविष्यात महाराष्ट्रातून...', 6 UBT खासदार फुटून शिंदेंसोबत गेल्यानंतर 'ठाकरे ब्रँड'चा उल्लेख करत राज ठाकरेंच्या पक्षाची पहिली प्रतिक्रिया

Bala Nandgaonkar on Operation Tiger : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप झाला आहे. उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदार यांनी दिल्ली गेलेल्या खेळीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरा बसला आहे. ठाकरेंचे 6 खासदारांनी दिल्लीत वेगळा गट स्थापन केला आहे. यानंतर मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
बाळा नांदगावकर म्हणाले की, जे काही देशात सुरू आहे योग्य नाही. आपण कोणत्यातरी एका पक्षाकडून चिन्ह घेऊन निवडणूक लढवत असतो, त्या पक्षाची विचारधारा घेऊन आपण निवडणूक लढवतो. लोकही त्या पक्षाच्या चिन्हाला आणि विचारधारेला मतदान करतात, अशावेळी पक्ष बदलला जातो त्यामुळे त्या पक्षाचा अवमान होतोच, पण लाखो लोक जी मतदान करतात त्यांच्या मताचा देखील अवमान होतो. भाजपकडून हा पक्ष फोड तो पक्ष फोड असं सगळं काही सुरू आहे, सध्या देशात लोकांची पोरं आपल्या कड्यावर घेऊन फिरायची दिवस आली आहे, या शब्दात त्यांनी टीका केली आहे.
पुढे ते म्हणाले की, समाजात तुम्ही किती योगदान देतात त्यावर सर्व गोष्टी उभे राहतात, ठाकरे आणि पवार या दोन कुटुंबियांच्या भोवती महाराष्ट्राचं राजकारण फिरत असते. अशावेळी हे उद्धवस्त करण्याची स्वप्न असेल तर लोकं असं उद्धवस्त करू देणार नाही. कारण त्या कुटुंबाने तेवढं योगदान दिलेला आहे. आमच्यासारख्या सामान्य व्यक्तीला एवढ्या मोठ्या पदावर नेऊन बसवलं त्यामुळे जाण असली पाहिजे आपण काय होतो.
तसंच संजय राऊत यांनी केलेल्या 15 कोटींच्या दाव्यावर ते म्हणाले की, मला माहित नाही किती पैसे दिले किंवा नाही दिले,पण असे असेल तर चुकीचे आहे. घेणाऱ्या आणि देणाऱ्या दोघांची चुकी आहे.
यावेळी इम्तियाज जलील यांच्यावर टीका करताना नांदगावकर म्हणाले की, त्यांनी घेतलेली शंका चुकीची होऊ शकत नाही. लोकांनी विचार करायला पाहिजे आपण काय करायचं, ईव्हीएम मशीन असेल तर काहीच करता येणार नाही. लोक आपल्याला मतदान करणार आहे अशी तुमची ठाम भूमिका असेल तर बॅलेट पेपरवर का मतदान घेत नाही . जगातील दोन-चार देश सोडले तर सगळे बॅलेट पेपरवर मतदान घेतात. डोनाल्ड ट्रम्प देखील बॅलेट पेपरवर निवडून येतात, पण त्यांच्या मित्राला आवडत नाही त्याला काय करू शकतो, या शब्दात त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.