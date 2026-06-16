जनतेच्या संमतीशिवाय 'स्मार्ट मीटर' बसविण्याची सक्ती स्थगित करा; मनसेकडून CM देवेंद्र फडणवीसांना पत्र

Bala Nandgaonkar Letter to Devendra Fadnavis: मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं असून, स्मार्ट मीटरला स्थगिती देण्यास सांगितलं आहे. केंद्र सरकारच्या वीज नियमांचा चुकीचा आधार घेत, जनतेच्या संमतीशिवाय 'स्मार्ट मीटर' बसविण्याची चाललेली सक्ती तात्काळ स्थगिती केली जावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मध्यमवर्गीयांना प्रश्न पडला आहे की, या अब्जावधी रुपयांच्या प्रकल्पाचा खरा लाभार्थी कोण? वर्षानुवर्षे घाम गाळून वीजबिल भरणारी सामान्य जनता की या प्रकल्पात कोट्यवधींची कंत्राटे लाटणाऱ्या अदानीसारख्या बड्या खासगी कंपन्या? असे प्रश्नही विचारण्यात आले आहेत.
मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस साहेब,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई - 400032
केंद्र सरकारच्या वीज नियमांचा चुकीचा आधार घेत, जनतेच्या संमतीशिवाय 'स्मार्ट मीटर' बसविण्याची चाललेली सक्ती तात्काळ स्थगित करण्याबाबत.
महोदय,
आज हे पत्र मी केवळ एका राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून लिहीत नसून, महाराष्ट्रातील कोट्यवधी सामान्य कुटुंबांचा, कष्टकऱ्यांचा आणि प्रामाणिक वीज ग्राहकांचा आर्त आवाज म्हणून आपल्यासमोर मांडत आहे.
सध्या महाराष्ट्रात महावितरणमार्फत ज्या प्रकारे 'स्मार्ट मीटर' प्रकल्प राबविला जात आहे, तो पाहता सामान्य माणसाच्या मनात अत्यंत भीती आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा प्रकल्प जनतेच्या सुविधेसाठी आहे की काही मोजक्या खासगी उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी? असा संतप्त प्रश्न आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरातून विचारला जात आहे.
महावितरणकडून आज केवळ 48 तासांची नोटीस देऊन ग्राहकांच्या घरावर स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या वीज (ग्राहक हक्क) नियमांचा चुकीचा अर्थ लावून, "ग्राहकांना दुसरा पर्यायच नाही" अशी भीती दाखवली जात आहे. मुळात केंद्र सरकारचे नियम हे ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आहेत, त्यांच्यावर हुकूमशाही पद्धतीने एखादी गोष्ट लादण्यासाठी नाहीत, याचे भान महावितरणला राहिलेले दिसत नाही.
आज महाराष्ट्रातील गरिबांना, मध्यमवर्गीयांना प्रश्न पडला आहे की, या अब्जावधी रुपयांच्या प्रकल्पाचा खरा लाभार्थी कोण? वर्षानुवर्षे घाम गाळून वीजबिल भरणारी सामान्य जनता की या प्रकल्पात कोट्यवधींची कंत्राटे लाटणाऱ्या अदानीसारख्या बड्या खासगी कंपन्या?
जर हा प्रकल्प इतकाच पारदर्शक आणि जनतेच्या हिताचा आहे, तर मग सरकार आणि महावितरण जनतेला विश्वासात घेण्यास का घाबरत आहे? ग्राहकांची लेखी संमती घेण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे? या प्रकल्पाचे नियम, झालेले करार, आर्थिक तपशील आणि भविष्यातील महसुली गणित जनतेसमोर उघडे का केले जात नाही? जनतेच्या पैशांवर चालणाऱ्या प्रकल्पात इतकी गुप्तता का पाळली जात आहे?
ज्या ज्या भागात हे स्मार्ट मीटर प्रायोगिक तत्त्वावर बसवले गेले, तिथून येणाऱ्या तक्रारी मन हेलावून टाकणाऱ्या आहेत. अचानक आलेली वाढीव वीजबिले, तांत्रिक बिघाड, चुकीचे रीडिंग आणि अतिरिक्त वीजभाराच्या (Load) नावाखाली लाखो रुपयांचे आकारले जाणारे दंड यामुळे सामान्य नागरिक अक्षरशः त्रस्त झाला आहे. महावितरणच्या स्वतःच्या जुन्या चुका, गळती आणि निष्काळजीपणाचे पाप आता 'स्मार्ट मीटर'च्या नावाखाली सामान्य जनतेच्या खिशातून सक्तीने वसूल केले जात आहे, हा घोर अन्याय आहे.
या मीटरच्या माध्यमातून भविष्यात गरिबांच्या घरात 'प्रीपेड वीज व्यवस्था' लागू करण्याचा डाव तर नाही ना? ही भीती आज प्रत्येक नागरिकाला सतावत आहे. आधीच महागाईने होरपळलेल्या जनतेची वीज एका 'क्लिक'वर बंद करण्याची क्रूर यंत्रणा उभारण्यामागे सरकारचा नेमका हेतू काय? तसेच, ग्राहकांच्या वापराच्या गोपनीय माहितीची (Data Privacy) सुरक्षा कोण करणार?
आपल्या शेजारील गोवा राज्यामध्ये जेव्हा जनतेने याला तीव्र विरोध केला, तेव्हा तिथले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जनतेच्या भावनेचा आदर करत स्मार्ट मीटर मोहिमेला तात्काळ स्थगिती दिली आणि चौकशीचे आदेश दिले. मग पुरोगामी महाराष्ट्रात जनतेच्या भावना पायदळी का तुडवल्या जात आहेत? महाराष्ट्रातील मायबाप जनतेला न्याय देण्याऐवजी सरकार खासगी कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी इतके आग्रही का आहे?
जनतेच्या या तीव्र संतापाचा विचार करून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आमच्या खालील स्पष्ट मागण्या आहेत:
1) राज्यभरात सुरू असलेला हा 'स्मार्ट मीटर' बसवण्याचा सक्तीचा प्रकल्प तात्काळ स्थगित करण्यात यावा.
2) कोणत्याही ग्राहकाच्या घरी मीटर बदलण्यापूर्वी त्याची लिखित संमती अनिवार्य करण्यात यावी.
3) आतापर्यंत बसवलेल्या मीटरमुळे आलेली वाढीव बिले आणि अतिरिक्त दंडांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही नागरिकाचा वीजपुरवठा खंडित करू नये.
4) स्मार्ट मीटर प्रकल्पाशी संबंधित सर्व आर्थिक, तांत्रिक आणि कंपन्यांसोबत झालेले करार जाहीर करून ते सार्वजनिक करावेत.
5) सर्वसामान्य नागरिक, ग्राहक संघटना, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत प्रत्येक जिल्ह्यात राज्यव्यापी सार्वजनिक सुनावणी आयोजित करावी.
महोदय, महावितरण आणि राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. रक्ताचे पाणी करून जगणाऱ्या या मातीतील माणसावर कोणतीही जुलमी योजना सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शांत बसणार नाही.
जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे न देता, पारदर्शकता न ठेवता जर हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात जनतेच्या हक्कासाठी तीव्र आणि आक्रमक "करंट आंदोलन" उभारले जाईल, याची नोंद घ्यावी.
आपल्याकडून सकारात्मक आणि जनहितैषी निर्णयाची अपेक्षा आहे.
जय महाराष्ट्र!
आपला नम्र,
(बाळा नांदगांवकर)
नेते, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना