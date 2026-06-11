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ठाण्यात परप्रांतीयांकडून मारहाण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकाला राज ठाकरेंचा फोन, पाहा नेमकं काय म्हणाले?

Thane Rickshaw Driver Beaten Elder Person : ठाण्यातील एका जेष्ठ नागरिकाला भर रस्त्यात एका परप्रांतीय रिक्षाचालकाकडून मारहाण झाल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. यात गंभीर जखमी झालेल्या जेष्ठ नागरीकावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. असं असताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी फोनवरून जेष्ठ नागरिकाशी फोनवरून संपर्क साधला आणि तब्येतीविषयी विचारपूरस केली. 

Published: Jun 11, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:43 PM IST
ठाण्यात परप्रांतीयांकडून मारहाण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकाला राज ठाकरेंचा फोन, पाहा नेमकं काय म्हणाले?

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