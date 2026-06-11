/ठाण्यात परप्रांतीयांकडून मारहाण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकाला राज ठाकरेंचा फोन, पाहा नेमकं काय म्हणाले?

Thane Rickshaw Driver Beaten Elder Person : मंगळवारी ठाण्यातील एका जेष्ठ नागरिकाला भर रस्त्यात एका परप्रांतीय रिक्षाचालकाकडून मारहाण झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. यात जेष्ठ नागरिकाला गंभीर दुखापत देखील झाली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर अवघ्या काही तासात व्हायरल झाला. घटना झाल्यावर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या रिक्षाचालकाला काही तासात पकडून वर्तकनगर पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमी जेष्ठ नागरिकाची भेट घेतली यावेळी राज ठाकरे यांनी फोनवरून जेष्ठ नागरिकाशी फोनवरून संपर्क साधला आणि तब्येतीविषयी विचारपूरस केली.
मंगळवारी ठाण्यातील एका जेष्ठ नागरिकाला भर रस्त्यात एका परप्रांतीय रिक्षाचालकाकडून मारहाण झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. यात जेष्ठ नागरिकाला गंभीर दुखापत देखील झाली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर अवघ्या काही तासात व्हायरल झाला. घटना झाल्यावर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या रिक्षाचालकाला काही तासात पकडून वर्तकनगर पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमी जेष्ठ नागरिकाची भेट घेतली यावेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी फोनवरून जेष्ठ नागरिकाशी फोनवरून संपर्क साधला आणि तब्येतीविषयी विचारपूरस केली.
9 जून रोजी संध्याकाळी 6 च्या सुमारास ठाण्यातील ज्युपिटर हॉस्पिटल जवळील रस्त्यावर एक परप्रांतीय रिक्षाचालक हा रस्त्यावर पाण्याच्या गुळण्याकरून थुंकत होता. यावेळी रस्त्यावरून एक एका वयोवृद्ध जोडपं चाललं होतं त्यातील जेष्ठ नागरिकाने रिक्षा चालकाला रस्त्यावर थुंकण्याच्या कारणावरून हटकले. जेष्ठ नागरिकाने रिक्षाचालकाला सार्वजनिक ठिकाणी असं थुंकून अस्वच्छता पसरवू नये अशी समज दिली. मात्र रिक्षाचालकाचा राग अनावर झाला आणि तो वाद घालू लागला. रागाच्या भरात परप्रांतीय रिक्षाचालकाने थेट जेष्ठ नागरिकाला मारहाण केली. परप्रांतीय रिक्षा चालकाने जेष्ठ नागरिकाच्या दिशेने दगड भिरकावला जो थेट पायावर लागल्याने जेष्ठ नागरिकाला गंभीर दुखापत झाली. जेष्ठ नागरिक जमिनीवर कोसळले. आजूबाजूला उभे असलेल्या लोकांनी रिक्षाचालकाला थांबवायचा प्रयत्न केला मात्र त्याची अरेरावी सुरूच होती.
ठाण्यात जेष्ठ नागरिकाला परप्रांतीय रिक्षाचालकाकडून मारहाण झाल्याची बातमी शिवसैनिकांना कळल्यावर काही युवासैनिकांनी जवळपास दोन तास रिक्षा चालकाचा शोध घेतला आणि त्याला शिवसेना स्टाईल चोप देऊन वर्तकनगर पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
सदर घटनेत जखमी झालेले जेष्ठ नागरिक सरोज दस्तुर यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. रिक्षाचालकाने त्यांच्यावर केलेल्या हल्ल्यात त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झालीये. ठाण्यातील मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी रुग्णालयात जाऊन सरोज दस्तुर यांची भेट घेतली. यावेळी अविनाश जाधव यांनी राज ठाकरे यांना फोन लावून दिला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जेष्ठ नागरिक सरोज दस्तुर यांची विचारपूस केली. यावेळी राज ठाकरेंनी विचारलं की, 'तुमचा पाय कसा आहे?' यावर सरोज दस्तुर म्हणाले की, 'पायावर आता लवकरच सर्जरी होणार आहे'.राज ठाकरे यांनी जेष्ठ नागरिकाला आश्वस्त केलं आणि कोणत्याही गोष्टीची गरज लागल्यास संपर्क साधण्यास सांगितलं'.
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