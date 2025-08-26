राज ठाकरेंनी 'जय जवान' च्या गोविंदाची घेतली फिरकी, म्हणाले...

उपनगरचा राजा, दहीहंडीच्या दिवशी 10 मानवी थर रचून विश्वविक्रम करणाऱ्या 'जय जवान' गोविंदा पथकाची सगळीकडेच चर्चा होत आहे. या जय जवान गोविंदा पथकाने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावर भेट घेतली. यावेळी राज ठाकरे यांनी जय जवान गोविंदा पथकाचं 10 थर रचून हॅट्रिक केल्यामुळे कौतुक केलं. जय जवानच्या गोविंदांसाठी देखील हा क्षण अतिशय खास होता.
जय जवानच्या गोविंदांनी या भेटीदरम्यान राज ठाकरे यांच्याशी गप्पा मारल्या. या दरम्यान राज ठाकरेंची स्वाक्षरी घेत असताना एक मजेशीर किस्सा घडला. राज ठाकरे यांनी जय जवानची जवान म्हणजे सुलक्षा मोरे हिची मजेशीर फिरकी घेतली. स्वाक्षरी घेताना राज ठाकरेंनी या चिमुकलीला आपलं नाव विचारलं. तेव्हा तिने सुलक्षा मोरे असं नाव सांगितलं. त्यावेळी राज ठाकरेंनी तिची मजेशीर फिरकी घेतली. ते म्हणाले की, नाव सुरक्षा होतं का, पण या बोबड्या बोलांनी ते 'सुलक्षा' झालं.
सुलक्षा मोरे ही जय जवान गोविंदा पथकाची सर्वात उंच दहाव्या थरावर असणारी गोविंदा आहे. सुलक्षा मोरे ही जोगेश्वरीची रहिवाशी आहे. दहीहंडीच्या दिवशी सुलक्षाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. सुलक्षा तेव्हा आपल्या पालकांसोबत होती. यावेळी तिला एवढ्या उंचावर चढायची भीती वाटत नाही का? असा प्रश्न विचारला तेव्हा ती म्हणाली की,'आपण घाबरायचं नाही. आपल्या खाली जे दादा आहेत त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा.'
तर या दरम्यान तिच्या आईने सांगितलं होतं की, सुलक्षा ही माझी मुलगी नाही तर मुलगाच आहे. जो मुलगा आपल्या पालकांच नाव रोशन करतो त्याचप्रमाणे सुलक्षाने त्यांचं नाव रोशन केलं आहे.
यावेळी मनसेने नेते अविनाश जाधव देखील यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जय जवान गोविंदा पथकातील 41 गोविंदांना घेऊन स्पेनला जाणार आहेत. हा सगळा खर्च मनसे नेते करणार असल्याच सांगण्यात येत आहे. अविनाथ जाधव म्हणाले की, जर एका स्पेन सारख्या देशाशी आपल्या मुंबईतील एक पथक बरोबरी करत असेल तर ही आनंदाची बातमी आहे. जर ऑल्मपिकमध्ये हा खेळ खेळला गेला तर भारताला एक मेडल दहीहंडीतून निश्चित होईल, असंही ते यावेळी म्हणाले.