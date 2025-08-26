English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज ठाकरेंनी 'जय जवान' च्या गोविंदाची घेतली फिरकी, म्हणाले...

विश्वविक्रम रचणाऱ्या जय जवान गोविंदा पथकाने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावर जाऊन भेट घेतली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 26, 2025, 03:16 PM IST
Jai Jawan Govinda Pathak Meet MNS Leader Raj Thackeray

उपनगरचा राजा, दहीहंडीच्या दिवशी 10 मानवी थर रचून विश्वविक्रम करणाऱ्या 'जय जवान' गोविंदा पथकाची सगळीकडेच चर्चा होत आहे. या जय जवान गोविंदा पथकाने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावर भेट घेतली. यावेळी राज ठाकरे यांनी जय जवान गोविंदा पथकाचं 10 थर रचून हॅट्रिक केल्यामुळे कौतुक केलं. जय जवानच्या गोविंदांसाठी देखील हा क्षण अतिशय खास होता. 

जय जवानच्या गोविंदांनी या भेटीदरम्यान राज ठाकरे यांच्याशी गप्पा मारल्या. या दरम्यान राज ठाकरेंची स्वाक्षरी घेत असताना एक मजेशीर किस्सा घडला. राज ठाकरे यांनी जय जवानची जवान म्हणजे सुलक्षा मोरे हिची मजेशीर फिरकी घेतली. स्वाक्षरी घेताना राज ठाकरेंनी या चिमुकलीला आपलं नाव विचारलं. तेव्हा तिने सुलक्षा मोरे असं नाव सांगितलं. त्यावेळी राज ठाकरेंनी तिची मजेशीर फिरकी घेतली. ते म्हणाले की, नाव सुरक्षा होतं का, पण या बोबड्या बोलांनी ते 'सुलक्षा' झालं. 

कोण आहे सुलक्षा मोरे 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

सुलक्षा मोरे ही जय जवान गोविंदा पथकाची सर्वात उंच दहाव्या थरावर असणारी गोविंदा आहे. सुलक्षा मोरे ही जोगेश्वरीची रहिवाशी आहे. दहीहंडीच्या दिवशी सुलक्षाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. सुलक्षा तेव्हा आपल्या पालकांसोबत होती. यावेळी तिला एवढ्या उंचावर चढायची भीती वाटत नाही का? असा प्रश्न विचारला तेव्हा ती म्हणाली की,'आपण घाबरायचं नाही. आपल्या खाली जे दादा आहेत त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा.' 

तर या दरम्यान तिच्या आईने सांगितलं होतं की, सुलक्षा ही माझी मुलगी नाही तर मुलगाच आहे. जो मुलगा आपल्या पालकांच नाव रोशन करतो त्याचप्रमाणे सुलक्षाने त्यांचं नाव रोशन केलं आहे. 

जय जवानचे गोविंदा जाणार स्पेनला 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

यावेळी मनसेने नेते अविनाश जाधव देखील यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जय जवान गोविंदा पथकातील 41 गोविंदांना घेऊन स्पेनला जाणार आहेत. हा सगळा खर्च मनसे नेते करणार असल्याच सांगण्यात येत आहे. अविनाथ जाधव म्हणाले की, जर एका स्पेन सारख्या देशाशी आपल्या मुंबईतील एक पथक बरोबरी करत असेल तर ही आनंदाची बातमी आहे. जर ऑल्मपिकमध्ये हा खेळ खेळला गेला तर भारताला एक मेडल दहीहंडीतून निश्चित होईल, असंही ते यावेळी म्हणाले. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

