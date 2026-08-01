'दुसऱ्यांना पण आई आहे', बोलताना मर्यादा पाळायला तुमच्या पक्षातल्या लोकांना पण सांगा, PM मोदींच्या व्हिडीओवर राज ठाकरे स्पष्टच बोलले

MNS Raj Thackeray : महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचा वर्धापन सोहळा हा शनिवार 1 ऑगस्ट रोजी मुंबईत पार पडला. या वर्धापन सोहळ्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना विविध विषयांवर भाष्य केलं. यावेळी राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी रात्री शेअर केलेल्या व्हिडीओवर सुद्धा भाष्य केलं. व्हिडिओत पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनात काहीजणांनी माझ्यावर अभद्र भाषेत टीका केली एवढच नाही तर माझ्या दिवंगत आईला सुद्धा बोल लावले, याचं दुःख वाटलं मात्र त्या सर्व युवकांना मी माफ करतोय'. यावर बोलताना राज ठाकरे यांनी मोदींना उद्देशून बोलताना मर्यादा पाळायला तुमच्या पक्षातल्या लोकांना पण सांगा असं म्हटलं.
मनसे विद्यार्थी सेनेच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले की, 'आता मोदींची पोस्ट पाहिलं. ज्या प्रकारची भाषा वापरली ती अयोग्य आहे. मला मान्य आहे. कोणाच्याबाबतीत अशी खालच्या थरातील भाषा वापरली जाऊ नये हे मला 100 टक्के मान्य, पण पंतप्रधानांना एवढं मान्य आहे की हे तुमच्या पक्षातील लोकांनाही सांगा. महात्मा गांधींपासून नेहरुंपासून इंदिरा गांधीपर्यंत अगदी आमच्यापर्यंत प्रत्येक राज्यात जी माणसं बसवलं आहेत ते ज्या पद्धतीची ट्रोलची भाषा करत असतात तुम्ही पाहत नाही? मला ज्या गोष्टी कानावर येतात. महाराष्ट्रीतील अनेक कलाकार म्हणतात बोलायला नको, लिहायला नको इतक्या शिव्या पडतात. ती यांचीच माणसं बसवली आहेत. गेल्या 12 वर्षात हे झालं आहे. जे पेराल तेच उगवेल. तेच आलं तुमच्या अंगावर. मोदींना शिव्या दिल्या. त्यांच्या आईबद्दल बोलले हे चुकीचं आहे. मात्र माझं पंतप्रधानांना सांगणं आहे की दुसऱ्यांनाही आया असतात. हे तुमच्या पक्षातील लोकांनाही सांगितलं पाहिजे. तुम्हीही मर्यादा पाळल्या पाहिजेत.
राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, 'तुम्ही सांगात आज त्या मुलांना माफ केलं. 12 वर्ष झालं त्याची कधी माफी मागणार? जंतरमंतरवर डोकी फोडली त्याचे आदेश देणारे कधी माफी मागणार? तरुण-तरुणी रस्त्यावर का आले? याचं कारण सभोवतालचं वातावरण. नीट हे आंदोलनचं कारण होतं. त्या आंदोलनाने रौद्र रुप धारण केलं ते इतक्या वर्षाचं साचलेलं बाहेर आलं'.