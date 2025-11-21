'नेरुळ पोलिसांनी मला फोन करून विनंती केली...', अमित ठाकरेंची पोस्ट, 'हा राजकीय FIR...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी सक्तीने पडदा हटवून अनावरण केलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं आज अधिकृतपणे उद्घाटन होणार आहे. गेल्या शुक्रवारी (14 नोव्हेंबर) अमित ठाकरे यांनी “जनतेने उभारलेला पुतळा जनतेचाच आहे” असं म्हणत पडदा जबरदस्तीने हटवला होता. त्यावेळी पुतळ्याचे उद्घाटन रखडल्याबद्दल त्यांनी महानगरपालिका आणि स्थानिक नगरसेवकांवर टीका केली होती. या घटनेनंतर पालिकेने तातडीने परवानगी दिली आणि आज दुपारी 4 वाजता हा पुतळा अधिकृतपणे जनतेसाठी खुला करण्यात येणार आहे. यानंतर अमित ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत अखेर सरकारला जाग आल्याचं म्हटलं आहे.
"अखेर सरकारला जाग आली …! गेले चार महिने, नवी मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा धूळ खात होता. हा फक्त एक पुतळा नाही, तर आपल्या महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. राजकीय नेत्यांना त्यांच्या खाजगी कार्यक्रमांसाठी वेळ होता, पण महाराजांच्या पुतळ्याच्या लोकार्पणासाठी मात्र त्यांना चार महिने लागले! तेव्हा, महाराष्ट्र सैनिकांनी पुढाकार घेतला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दर्शन जनतेला मिळावं… यासाठी जे करावं लागलं, ते अभिमानाने केलं!," असं अमित ठाकरे म्हणाले आहेत.
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "आज आनंद वाटतोय! माझ्या सहकाऱ्यांमुळे, अखेर राज्य सरकार जागे झाले आहे आणि आज महाराजांच्या पुतळ्याचे रीतसर लोकार्पण होत आहे. हा विजय आमचा नाही, हा विजय आहे त्या प्रत्येक सामान्य शिवभक्ताचा! आम्हाला कोणतेही श्रेय नको आहे. महाराजांचा सन्मान होतोय, यातच आम्हाला खूप समाधान आहे".
गेले चार महिने, नवी मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा धूळ खात होता. हा फक्त एक पुतळा नाही, तर आपल्या महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. pic.twitter.com/Ftu15BWTfv
— Amit Thackeray (@amitrthackeray) November 21, 2025
"महाराजांच्या सन्मानासाठी आम्ही पुतळ्याचे अनावरण केले, म्हणून माझ्यावरही गुन्हा (FIR) दाखल झाला. माझ्या राजकीय प्रवासात दाखल झालेला हा पहिला ‘गुन्हा’, मी आनंदाने स्वीकारला आहे! ती एफआयआरची नोटीस स्वीकारण्यासाठी मी पोलीस स्टेशनला जाणारच होतो, पण काल नेरुळ पोलिसांनी मला फोन करून नम्र विनंती केली की, "21 नोव्हेंबर रोजी महाराजांच्या पुतळ्याचे सरकारी अनावरण आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी कृपया तुम्ही तुमची तारीख पुढे ढकला." माझ्यासाठी, महाराजांचा सन्मान आणि लोकार्पणाचा सोहळा हा कुठल्याही राजकीय 'एफआयआर'पेक्षा खूप मोठा आहे. महाराजांच्या सोहळ्यात कोणतीही बाधा येऊ नये, हाच माझा हेतू आहे," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
" मी पोलिसांची विनंती मान्य केली असून, मी आता रविवारी, 23 नोव्हेंबर रोजी नेरुळ पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन 'एफआयआर'ची नोटीस स्वीकारणार आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.