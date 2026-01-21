महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ! उद्धव ठाकरेंसोबत लढल्यानंतरही मनसेचा शिंदेंना जाहीर पाठिंबा; राजू पाटील म्हणाले 'स्वार्थासाठी....'

MNS Alliance with Eknath Shinde Shivsena: कल्याण डोंबिवलीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे खासदारपुत्र श्रीकांत शिंदेंनी आपल्या या खेळीने भाजपाला मोठा धक्का दिला आहे. श्रीकांत शिंदे यांनीच शिवसेनेला राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं पाठींबा जाहीर केल्याची माहिती दिली आहे. यानंतर मनसेचे राजू पाटील यांनीही प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत शिवसेनेला पाठिंबा देण्यामागील कारणांचा उलगडा केला आहे.
श्रीकांत शिंदे हे कल्याण-डोंबिवलीमधील 53 शिवसेना नगसेवकांसहीत गटस्थापन करण्यासाठी पोहोचले होते. त्यांच्यासोबतच मनसेचे राजू पाटीलही आयुक्तांच्या कार्यालयात एकत्र थांबले होते. यानंतर श्रीकांत शिंदेंनी मनसेनं आम्हाला पाठिंबा दिल्याची घोषणा केली. राजू पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती देताना, राज ठाकरेंनी स्थानिक नेतृत्वाला अधिकार दिले होते असा खुलासा केला आहे.
"स्थानिक राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून ही भूमिका घेण्यात आली आहे. एकीकडे भाजपा 50, शिदेंची शिवसेना 53 वर होती. इतके दिवस केडीएमसीत आकडेमोड, पळवापळवीचा खेळ सुरु होता तो थांबताना दिसत नाही. भविष्यातही गोंधळ होण्याची शक्यता दिसत होती. एक बाजू स्थिर राहावी यादृष्टीने पाठिंबा दिला आहे," अशी माहिती राजू पाटील यांनी दिली आहे.
"शिवसेना शिंदे आणि भाजपा एकत्र लढले आहेत. त्यांना समर्थन देऊन त्यांच्यासोबत जात आहोत. सत्तेत असताना कामं झाली पाहिजे इतकंच आहे. आम्ही काही मागणी केली नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
"सुरुवातीला काही नगरसेवक गायब झाले होते. आमच्याही नगरसेवकांची चिंता होती. सत्ताबाजार होऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. केडीएमसी जनता यामुळे वैतागली होती. बंडखोरी होऊ नये यासाठीच हा निर्णय घेतला. स्वार्थासाठी निर्णय घेतला नाही, राज ठाकरेंना समोर असणारे आकडे आणि गणित सांगितलं तेव्हा स्थानिक पातळीवर नगरसवेकांच्या संदर्भात निर्णय घ्या सांगितलं," असा खुलासा राजू पाटील यांनी केला आहे.
5 लोकांमध्ये जनतेला न्याय देऊ शकलो असतो का? सत्तेत राहून आम्ही अंकुश ठेवू. आमचे मुद्दे घेऊन जाणार आहोत. आम्ही काय बोललो हे महत्त्वाचं नाही. माघार घ्यावी लागली नसती तर मनसेचे 5 चे 10 झाले असते. आम्हाला हे राजकारण स्थिर करायचं होतं असंही ते म्हणाले. राज ठाकरेंनी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊ शकता अशी मुभा दिली होती असं ते म्हणाले.
दरम्यान संदीप देशपांडे यांना महायुतीविरोधात निवडणुका लढल्यानंतर पाठिंबा देणं किती योग्य आहे? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "पक्ष म्हणून याचा काही संबंध नाही. स्थानिक नेतृत्वाला निर्णय घेण्याचा अधिकार राज ठाकरेंनी दिला होता. जनतेच्या हितासाठी जो निर्णय योग्य वाटला तो स्थानिक नेतृत्वाने घेतला आहे".
उद्धव ठाकरे गटाने चंद्रपुरात भाजपाला पाठिंबा दिला. तो त्यांनी त्यांच्या स्थानिक विषयाप्रमाणे घेतला तसाच आम्ही घेतला. आमच्याविरोधात उद्धव ठाकरेंचे उमेदवारही होते. एकदा निवडणूक संपल्यानंतर निवडून आलेल्या नगरसेवकांना योग्य वाटेल त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याची मुभा पक्षाने राजू पाटील यांना दिली होती. पक्ष म्हणून यात काही भूमिका नाही. स्थानिक राजकारणाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेता आहे असं ते म्हणाले आहेत.