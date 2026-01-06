English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज ठाकरेंना भाजपचा जबरदस्त झटका! नितेश राणेंनी मुंबईतील मनसेचा मोठा नेता भाजपच्या गळाला लावला

मनसे नेते संतोष धुरी यांच्या हातात कमळ

वनिता कांबळे | Updated: Jan 6, 2026, 12:09 AM IST
Maharashtra BMC Election 2026 :  मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती झाली. शिवसेना आणि मनसेने प्राचाराला सुरुवात केली. अशातच  भाजपने मनसेला मुंबईत मोठा धक्का दिला आहे.  मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेला मोठं खिंडार पडले आहे. मुंबईतील मनसेचा मोठा नेता भाजपच्या गळाला लागला आहे. 

मुंबईतील मनसेचे माजी नगरसेवक आणि मनसेचे नेते संतोष धुरी भाजपच्या गळाला लागले आहेत. संतोष धुरी भाजपत प्रवेश करणार आहेत. सोमवारी रात्री उशीरा संतोष धुरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली.   मंत्री नितेश राणेंचा पुढाकाराने धुरींचा भाजप प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

प्रभादेवी येथील 194 हा वॉर्ड मनसेला देण्यात यावा यासाठी संतोष धुरी आग्रही होते. मात्र  हा वॉर्ड शिवसेना ठाकरे गटाने सुनील शिंदे यांच्या भावाला सोडल्यामुळे संतोष धुरी नाराज झाले होते. काही तासांसाठी त्यांनी आपला फोन देखील बंद  केला होता.. अखेर संतोष दुरी मनसेच्या मेळाव्याला उपस्थित झाले. 

ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेना UBTला मोठा धक्का, माजी महापौर शुभा राऊळ यांचा भाजप प्रवेश, निवडणुकांसाठी नव्हे तर समाजसेवेसाठी भाजप प्रवेश केल्याचं राऊळ यांचं स्पष्टीकरण दिले. 

ठाकरे बंधूंची युती झाली असली तरी काही प्रभागात बंडखोरी उफाळून आली. नाराजी शमविण्यासाठी शिवसेना UBT आणि मनसेचे नेते त्यांची समजूत घालणार आहेत. तर, बंडखोरी रोखण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी प्रत्यक्ष मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बंडखोरी शमवण्यात ठाकरेंच्या नेत्यांना यश येणार अशी चर्चा असतानाच अनेक नेते पक्ष सोडत आहेत. 

 

