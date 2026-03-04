English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ठाकरेंच्या शिवसेनेची शिष्ठाई फळाला! BMC प्रभाग समितीच्या निवडणुका ठाकरे बंधू एकत्रच लढवणार, अटी-शर्थी लागू

ठाकरेंच्या शिवसेनेची शिष्ठाई फळाला! BMC प्रभाग समितीच्या निवडणुका ठाकरे बंधू एकत्रच लढवणार, अटी-शर्थी लागू

MNS Shivsena Alliance for BMC Ward Committee Election: मनसे प्रभाग समिती निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेलाच साथ देणार आहे. मात्र मनसेच्या अटी-शर्ती लागू आहेत. शिवतीर्थवर झालेल्या बैठकीनंतर मनसे-शिवसेना नेत्यांनी एकमत झाल्याचं जाहीर केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 4, 2026, 03:45 PM IST
(File Photo - PTI)

MNS Shivsena Alliance for BMC Ward Committee Election: मनसे प्रभाग समिती निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेलाच साथ देणार आहे. मात्र मनसेच्या अटी-शर्ती लागू आहेत. शिवतीर्थवर झालेल्या बैठकीनंतर मनसे-शिवसेना नेत्यांनी एकमत झाल्याचं जाहीर केलं आहे. स्विकृत नगरसेवक पदाच्या बदल्यात मनसेच्या प्रभाग समिती अध्यक्षपदाची मोठी मागणी मान्य झाली आहे. तसंच दादरच्या - जी नॉर्थच्या सेना-मनसेसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या भागात मनसेचा प्रभाग समिती अध्यक्ष असणार हीदेखील मनसेची महत्वाची मागणी मान्य झाली आहे. 

शिवतीर्थवर वरुण सरदेसाईंची मनसे नेत्यांसोबत बैठक

"मनसे नेत्यांसोबत चांगली, सकारात्मक बैठक झाली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुका आम्ही एकत्रित लढलो. निकाल लागल्यानंतर पुढील कामकाजही एकत्र करावं अशी दोन्ही पक्षांची इच्छा होती. प्रभाग समितीच्या निवडणुकांचं समीकरण पाहिलं तर शिवसेना, मनसे, विरोधी पक्ष तर अनेक प्रभाग समित्यांमध्ये चांगलं काम करु शकू. सकारात्मक चर्चा झाली आहे. आम्ही सर्वांनी एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं वरुण सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर सांगितलं. 

राज आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये दुरावा? 'ती' एक भेट आणि 'तो' एक नकार भावांमध्ये पाडतोय फूट? शिवतीर्थवरील भेटीनंतर नेत्यांची मोठी घोषणा

 

'समित्यांचं अध्यक्षपद वाटून घेतलं जाईल'

मनसेच्या तटस्थ राहण्याच्या भूमिकेबाबत आपल्याला कल्पना नसल्याचं ते म्हणाले. एखाद्या प्रभागावर चर्चा करण्यापेक्षा ठाकरे बंधूंवर मतांच्या माध्यमातून जे प्रेम दाखवलं, त्यामळे आमची एकजूट पुढे कायम राहावी. चांगला विरोधी पक्ष म्हणून एकत्र काम केलं तर सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवता येईल. केवळ एका प्रभाग समितीची समीकरणं न पाहता संपूर्ण मुंबईतच दोन्ही पक्षांनी एकत्र काम करण्याचा निर्धार केला आहे असंही ते म्हणाले. समित्यांचं अध्यक्षपद वाटून घेतलं जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

'प्रभाग समिती निवडणुका एकत्र लढवणार'

प्रभाग समितीच्या संदर्भात बैठक झाली. अध्यक्षपद कधी, कोणी यायचं यावर चर्चा झाली आणि एकमताने निर्णय घेतला आहे असं संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं आहे. तटस्थ राहण्याची भूमिका आम्ही जाहीर केली नव्हती. वरुण सरदेसाई यांच्यासोबत बैठक झाली आहे. आम्ही प्रभाग समिती निवडणुका एकत्र लढवणार आहोत असंही त्यांनी सांगितलं. 

पुन्हा ठाकरे V/s ठाकरे.. राजमुळे उद्धव अडचणीत? BJP ठरणार लाभार्थी; आकडेमोड समजून घ्या

मनसेकडे कोणत्या प्रभाग समित्यांची धुरा दिली जाणार?

जी नॉर्थ - दोन वर्ष
एफ साऊथ - एक वर्ष
पि पूर्व पि पश्चिम- एक वर्ष 
टी एस - एक वर्ष

ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून प्रभाग समितीमध्ये अर्ज

जी साऊथ - पद्मजा चेंबूरकर 
एफ साऊथ - श्रद्धा जाधव
एच वेस्ट आणि एच ईस्ट - रोहिणी कांबळे
एस आणि टी मधून सुरेश शिंदे 

जी नॉर्थ मधून यशवंत किल्लेदार यांना प्रभाग समिती अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दिली जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mnsShivsenaRaj Thackerayuddhav thackerayBMC Election 2026

