ठाकरेंच्या शिवसेनेची शिष्ठाई फळाला! BMC प्रभाग समितीच्या निवडणुका ठाकरे बंधू एकत्रच लढवणार, अटी-शर्थी लागू

MNS Shivsena Alliance for BMC Ward Committee Election: मनसे प्रभाग समिती निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेलाच साथ देणार आहे. मात्र मनसेच्या अटी-शर्ती लागू आहेत. शिवतीर्थवर झालेल्या बैठकीनंतर मनसे-शिवसेना नेत्यांनी एकमत झाल्याचं जाहीर केलं आहे. स्विकृत नगरसेवक पदाच्या बदल्यात मनसेच्या प्रभाग समिती अध्यक्षपदाची मोठी मागणी मान्य झाली आहे. तसंच दादरच्या - जी नॉर्थच्या सेना-मनसेसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या भागात मनसेचा प्रभाग समिती अध्यक्ष असणार हीदेखील मनसेची महत्वाची मागणी मान्य झाली आहे.
"मनसे नेत्यांसोबत चांगली, सकारात्मक बैठक झाली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुका आम्ही एकत्रित लढलो. निकाल लागल्यानंतर पुढील कामकाजही एकत्र करावं अशी दोन्ही पक्षांची इच्छा होती. प्रभाग समितीच्या निवडणुकांचं समीकरण पाहिलं तर शिवसेना, मनसे, विरोधी पक्ष तर अनेक प्रभाग समित्यांमध्ये चांगलं काम करु शकू. सकारात्मक चर्चा झाली आहे. आम्ही सर्वांनी एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं वरुण सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर सांगितलं.
मनसेच्या तटस्थ राहण्याच्या भूमिकेबाबत आपल्याला कल्पना नसल्याचं ते म्हणाले. एखाद्या प्रभागावर चर्चा करण्यापेक्षा ठाकरे बंधूंवर मतांच्या माध्यमातून जे प्रेम दाखवलं, त्यामळे आमची एकजूट पुढे कायम राहावी. चांगला विरोधी पक्ष म्हणून एकत्र काम केलं तर सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवता येईल. केवळ एका प्रभाग समितीची समीकरणं न पाहता संपूर्ण मुंबईतच दोन्ही पक्षांनी एकत्र काम करण्याचा निर्धार केला आहे असंही ते म्हणाले. समित्यांचं अध्यक्षपद वाटून घेतलं जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
प्रभाग समितीच्या संदर्भात बैठक झाली. अध्यक्षपद कधी, कोणी यायचं यावर चर्चा झाली आणि एकमताने निर्णय घेतला आहे असं संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं आहे. तटस्थ राहण्याची भूमिका आम्ही जाहीर केली नव्हती. वरुण सरदेसाई यांच्यासोबत बैठक झाली आहे. आम्ही प्रभाग समिती निवडणुका एकत्र लढवणार आहोत असंही त्यांनी सांगितलं.
जी नॉर्थ - दोन वर्ष
एफ साऊथ - एक वर्ष
पि पूर्व पि पश्चिम- एक वर्ष
टी एस - एक वर्ष
जी साऊथ - पद्मजा चेंबूरकर
एफ साऊथ - श्रद्धा जाधव
एच वेस्ट आणि एच ईस्ट - रोहिणी कांबळे
एस आणि टी मधून सुरेश शिंदे
जी नॉर्थ मधून यशवंत किल्लेदार यांना प्रभाग समिती अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दिली जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.