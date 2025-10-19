English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'....तोपर्यंत महाराष्ट्रात निवडणूक होऊ देणार नाही'; राज ठाकरेंचं निवडणूक आयोगाला जाहीर आव्हान

Raj Thackeray challenge to Election Commission: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी निवडणूक याद्यांमधील गोंधळाचा उल्लेख करत निवडणूक आयोगाला जाहीर आव्हान दिलं आहे. महाराष्ट्रात जे मतदान होईल ते खरं होईल त्याच दृष्टीकोनातून निवडणूक झाल्या पाहिजेत असं त्यांनी सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 19, 2025, 01:50 PM IST
'....तोपर्यंत महाराष्ट्रात निवडणूक होऊ देणार नाही'; राज ठाकरेंचं निवडणूक आयोगाला जाहीर आव्हान

Raj Thackeray challenge to Election Commission: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी निवडणूक याद्यांमधील गोंधळाचा उल्लेख करत निवडणूक आयोगाला जाहीर आव्हान दिलं आहे. जोपर्यंत मतदार यादी पूर्ण स्वच्छ होत नाही, सर्व राजकीय पक्षांचं समाधन होत नाही तोपर्यंत तुम्ही निवडणुका घेऊनच दाखवाच असं आव्हान त्यांनी गोरेगावमध्ये पक्षाच्या पदाधिकारी मेळाव्यात बोलताना दिलं आहे. महाराष्ट्रात जे मतदान होईल ते खरं होईल त्याच दृष्टीकोनातून निवडणूक झाल्या पाहिजेत असं त्यांनी सांगितलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

"निवडणूक यादीत खोटी नावं भरुन निवडणुकांना सामोरं जायचं म्हणत आहे. पण जोपर्यंत मतदार यादी पूर्ण स्वच्छ होत नाही, सर्व राजकीय पक्षांचं समाधन होत नाही तोपर्यंत तुम्ही निवडणुका घेऊनच दाखवाच. निवडणुका शांतेतेने पार पाडायच्या असतील तर आधी मतदार यादी स्वच्छ करा," असं राज ठाकरेंनी ठणकावून सांगितलं आहे. 

'तब्बल 96 लाख....' महाराष्ट्राच्या मतदारयादीसंदर्भात राज ठाकरेंचा आतापर्यंतचा सर्वात खळबळजनक आरोप

"मतदाराचा आदर करा, जो खरा मतदार आहे त्याला मतदान करु द्या. कोण सत्तेवर आणि कोण विरोधात येईल याच्याशी मला घेणं देणं नाही. जे मतदान होईल ते खरं होईल त्याच दृष्टीकोनातून निवडणूक झाल्या पाहिजेत. यादी प्रमुखांनी, शाखाध्यक्ष, गटाध्यक्षांनी प्रत्येक ठिकाणी कोण राहतं, किती मतदार आहेत हे तपासायला सुरुवात करा. या लोकांनी शेण खाऊन ठेवलं आहे ते बाहेर येईल. सगळ्या महाराष्ट्रभर हे सुरु झालं पाहिजे," असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. 

पुढे त्यांनी म्हटलं की, 'फक्त आपल्याच नाही तर प्रत्येक पक्षाने घऱाघऱात गेलं पाहिजे. हे जोपर्यंत स्वच्छ होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रात निवडणूका घेऊ नका. अजून एखादं वर्ष गेलं तरी चालेल. यांची घाई यासाठीच सुरु आहे. यांनी सगळं गणित जमवलं आहे. पुढे कसं जायचं याचे टप्पे ठरले आहेत, सगळं योग्यवेळी सांगणार. आज 3 वाजता एक सर्वपक्षीय पत्रकार परिषद आहे. पुढचा कार्यक्रम सांगितला जाईल, त्यानुसार तयारीला लागा. कशासाठी काय षडयंत्र सुरु आहे ते ओळखा आणि मतदार याद्यांच्या कामाला लागा". 

"अनेकजण म्हणतात राज ठाकरेंच्या सभांना गर्दी होते, पण मतांमध्ये येत नाही. असं केल तर मतांमध्ये कसं येईल. स्थानिक पक्षांना संपवणं, मिटवून टाकणं, अशा मतदारयाद्या तयार करायच्या. त्यात माणसं घुसवायची. आता होणाऱ्या निवडणुकांची यादी 1 जुलैला बंद करुन टाकली आहे. विधानसभेत तर होतेच, पण आताही 96 लाख खोटे मतदार महाराष्ट्राच्या यादीत भरले आहेत. मुंबई, टाण्यात 8 साडे आठ लाख, पुणे, नाशिक, प्रत्येक गावात भरले आहेत. अशाच निवडणुका होणार असतील तर मग कशासाठी प्रचार करायचा, पैसे खर्च करायचे, उमेदवार द्यायचे? हा महाराष्ट्रा आणि मतदाराचा अपमान आहे," असा संताप राज ठाकरेंनी व्यक्त केला आहे. 

 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mnsRaj Thackerayelection commissionMaharashtra election

इतर बातम्या

'तब्बल 96 लाख....' महाराष्ट्राच्या मतदारयादीसंदर्...

महाराष्ट्र बातम्या