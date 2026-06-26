‘गँगस्टर बोलणार नाही ते खासदार बोलतोय’; संजय दीना पाटलांवर राज ठाकरेंचे ताशेरे

मुंबई | ठाकरेंच्या शिवसेनेतून काढता पाय घेत शिंदेंच्या शिवसेनेत गेलेल्या खासदार संजय दीना पाटील याचं नाव सध्या एका वेगळ्या कारणामुळं वादाच्या भोवऱ्याच अडकलं आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक घडामोडींना वेग आलेला असतानाच संजय दीना पाटील यांच्याकडून पत्रकाराना करण्यात आलेली शिवीगाळ त्यांच्या अडचणी वाढवताना दिसत आहे. राजकीय वर्तुळातून अनेकांनीच पाटील यांच्यावर टीका केलेली असताना आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीसुद्धा त्यांच्यावर ताशेरे ओढले.
प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना संजय दिना पाटील यांनी थेट पत्रकारांना धमकावलं. त्यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना संजय दिना पाटील यांनी अतिशय अर्वाच्च भाषा वापरली कपस इतक्यावर न थांबता त्यांनी पत्रकारांना मारण्याची धमकीही दिली आणि हा संपूर्म प्रकार कॅमेरात कैद झाला. ज्यावर राज ठाकरेंनी निशाणार साधत पाटील यांची चौकशी कशी होत नाही? असा सवाल केला. मुंबईत मनसेच्या पदाधिकारी मेळाव्यात ते बोलत होते.
संजय दीना पाटील यांच्यावर निशाणा साधत असताना, 'गँगस्टर बोलणार नाही ते खासदार बोलतोय. तो बॉम्ब फोडेन; 5 खून केलेत इतकं सगळं बोलतो तरी चौकशी नाही?' असा प्रश्नार्थक सूर त्यांनी आळवला.
पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात त्यांना भवितव्यासाठी मार्गदर्शन करत असतानाच राज ठाकरे यांनी त्यांचे कानही टोचले. 'शेवटचं सांगतोय - कामाला लागा; माझ्याकडे रिपोर्ट आल्यानंतर पदावरुन हटवलं तर माझ्याकडे येऊ नका. एकच गोष्ट वारंवार कितीवेळा सांगायची? वेळ कमी आहे, घरातल्यांनाही कामाला लावा', असं म्हणत त्यांनी मनसेच्या विभागाध्यक्षांचेही कान टोचले.
'विभागअध्यक्ष तुम्ही ढिम्म बसून राहु नका. पायाला भिंगरी लावून फिरा. 29 जून पर्यंत अल्टिमेटम देतोय. मुंबईत मनसेच्या बिएलएची नेमणूक करा. मुंबई शहरात 3000 तरउपनगरात 8000 बिएलए हवेत', असं सांगताना त्यांनी मनसेच्या बिएलएची नोंदणी संख्या फक्त 997 इतकीच आहे हेसुद्धा लक्षात आणून दिलं.
दरम्यान, खासदार संजय दिना पाटील आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना कुठेतरी त्यांना पाठीशी घातल्याचाच सूर आळवला. मी या प्रकाराची सविस्तर माहिती घेतो असे ते म्हणाले खरं मात्र त्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याचं खापर शिंदेंनी अप्रत्यक्षपणे संजय राऊत यांच्यावर फोडलं.