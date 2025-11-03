English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Nov 3, 2025, 11:20 PM IST
'हो प्रकाश पडलाच पाहिजे...', मनसेने दहिसरवासियांना करुन दिली राज ठाकरेंच्या विधानाची आठवण, 'आता कळलंच असेल की...'

MNS on Prakash Surve: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मराठीसंदर्भात केलेल्या विधानानंनतर मनसेने दहिसरमधील नागरिकांना राज ठाकरेंनी केलेल्या वक्तव्याची आठवण करुन दिली आहे. मागाठाण्याचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मराठी माझी आई आहे आणि उत्तर भारत माझी मावशी आहे. एक वेळ आई मेली तरी चालेल पण माझी मावशी जगली पाहिजे असं विधान केलं आहे. यानंतर मनसेने राज ठाकरेंनी त्यांना निवडणुकीत पाडा असं सांगितल्याची आठवण करुन दिली आहे. 

प्रकाश सुर्वे काय म्हणाले?

"मराठी माझी मातृभूमी आणि आई आहे. आणि उत्तर भारत माझी मावशी आहे. एक वेळ आई मेली तरी चालेल पण मावशी मरता कामा नये. कारण मावशी जास्त प्रेम करते. आईपेक्षा जास्त प्रेम तुम्ही मला दिलं आहे. हेच प्रेम माझ्या सहकाऱ्यांवरही कायम ठेवा", असं प्रकाश सुर्वे यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटलं. 

राज ठाकरे निवडणुकीत काय म्हणाले?

"माय मराठी मेली तरी चालेल पण उत्तर भारतीय मावशी जगली पाहिजे कारण ती खरं प्रेम करते, असं म्हणणाऱ्या शिंदे गटाचे आमदार यांच्या दहिसर विधानसभा मतदारसंघात प्रचार करताना राजसाहेब म्हणाले होते मतदारसंघात एकवेळ थोडा अंधार पडला तरी चालेल पण 'प्रकाश' पडलाच पाहिजे... राजसाहेब हे का म्हणाले हे दहिसरवासियांना आता कळलंच असेल... हो प्रकाश पडलाच पाहिजे !," अशी पोस्ट मनसेने केली आहे. 

शिवसेनेकडून टीका 

"2022 ला आईलाच नमस्कार करुन ते बाहेर पडले. त्यांना आई, माता यामधील फरक कळतो का? मतांच्या लाचारीसाठा वाटेल ते करणारे लोक एकनाथ शिंदेंसोबत आहेत. आई मेली तरी चालेल, मावशी जगली पाहिजे ही म्हण आहे. याचा अर्थ मतांसाठी लाचारी कोण करत आहे हे दिसत आहे. तुम्ही बाळासाहेबांचे कोणते  विचार घेतले आहेत. त्यांनी कधी आईचा अपमान करा आणि आईला रामराम करा असं कधी सांगितलं आहे. हे बोलल्याशिवाय त्यांनी प्रमोशन मिळणार नसल्याने लाचारी आहे," अशी टीका किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे.

आईची जागा मावशी घेऊ शकत नाही - राष्ट्रवादी

"त्यांना जास्त माहिती नसल्याने बरळले असतील. त्यांचं ज्ञान किती आहे सगळ्यांना माहिती आहे. आईची जागा मावशी घेऊ शकत नाही हे त्यांना माहिती असावं. मराठीत अशा अनेक म्हणी आहेत. त्यामुळे प्रकाश सुर्वेंनी उत्तर भारतीयांची मतं मिळवण्यासाठी मराठी मतदारांना दुखावलं आहे. निवडणुकांचं हे राजकारण सुरु आहे. याला काही अर्थ नाही. जो चांगलं काम करतो त्याला मतं मिळतात. उत्तर भारतीय मुंबईत आल्याने हुशार आहेत, कारण ते मेहनती आहेत. त्यांनीही आपल्याला आमिषं दाखवली, तरी ओळखून राखलं पाहिजे. मुंबईच प्रश्न सोडवणाऱ्यांनाच त्यांनी निवडून दिलं आहे. प्रकाश सुर्वे यांचं बोलणं अर्थहीन आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. 

