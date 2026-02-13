English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'...त्या दिवशी 100 टक्के पुरावा देणार', संदीप देशपांडेंकडून ठाकरेंच्या शिवसेनेला जाहीर आव्हान, 'तुम्ही प्रत्येकी 1-1 कोटी...'

Sandeep Deshpande on Uddhav Thackeray Shivsena: चंद्रपुरात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेवकांनी भाजपला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे मनसेने सुनावलं असून, कल्याण डोंबिवलीत भाजपाला पाठिंबा दिल्याने केलेल्या टीकेची आठवण करुन दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 13, 2026, 11:17 AM IST
Sandeep Deshpande on Uddhav Thackeray Shivsena: चंद्रपुरात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेवकांनी भाजपला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे चंद्रपूर महापालिकेत भाजपचा महापौर झालाय. यावरून आता मविआमध्येच जुंपली आहे. काँग्रेस आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेत वार पलटवार सुरू झालेत. त्यातच मनसेनंही ठाकरेंच्या शिवसेनेला टोला लगावला आहे. कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिलेल्या पाठिंब्यावेळी टीका करणारेच आता चंद्रपुरात भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेत आहेत. संजय राऊत यांना अंधारात ठेवले गेले की त्यांनीच डोळ्यावर पट्टी बांधून घेतली, हे आता पाहावे लागेल असं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे. तसंच नगरसेवकांना प्रत्येकी 1-1 कोटी मिळाले असा खळबळजनक दावाही केला आहे. 

भाजपविरोधात रान उठवणा-या मनसेनं कल्याण डोंबिवलीत भाजपसोबत युती केल्यावरून मोठी टीका झाली होती. संजय राऊतांनी यावरून मनसेला धारेवर धरलं होतं. पण आता संजय राऊतांना मनसेनं कोंडीत पकडलं आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी 1-1 कोटी मिळाले असा खळबळजनक दावा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे.  तर देशपांडेंनी पुरावे दिल्यास आम्ही सर्व पदाधिकारी राजीनामा देऊ, असं आव्हान चंद्रपुरातील ठाकरेंचे नेते संदीप गि-र्हे यांनी दिलं आहे. 

यानंतर संदीप देशपांडे यांनी आज सकाळी एक्सवर पोस्ट केली असून पुरावा देणार असल्याचं म्हटलं आहे. "ज्या दिवशी जनतेला तुम्ही "पन्नास खोक्यांचे " पुरावे द्याल त्या दिवशी शंभर टक्के चंद्रपूर मधल्या "एक खोक्याचा "पुरावा देणार म्हणजे देणार," असं आव्हानच त्यांनी दिलं आहे. 

चंद्रपूर महापालिकेत भाजपचा महापौर झाला आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षानं चंद्रपुरात भाजपला पाठिंबा दिला आहे. यावरून राज्यात नवं राजकारण पेटलं आहे. चंद्रपुरात काँग्रेसमध्ये दोन गट असून शेवटपर्यंत त्यांच्यात एकवाक्यता झाली नाही, असं खासदार संजय राऊतांनी म्हटलं आहे. धानोरकर आणि वडेट्टीवार यांच्यातला वाद मिटलाच नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर उलथापालथ झाल्याचं राऊतांनी म्हटलं आहे. भाजपला साथ देण्याची उद्धव ठाकरेंची भूमिका नव्हतीच असा पुनरुच्चारही राऊतांनी केला आहे.

चंद्रपुरात ठाकरे पक्षाच्या नगरसेवकांनी भाजपला पाठिंबा दिल्यावरून काँग्रेसनं आगपाखड केली होती .हर्षवर्धन सपकाळांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीका केली होती. यावर आता संजय राऊतांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

कल्याण-डोंबिवलीत मनसेनं भाजपला पाठिंबा दिला होता, तर आता चंद्रपुरात ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा दिलाय. महापालिका निवडणुकीत मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपविरोधात रान उठवलं होतं. मात्र कल्याण डोंबिवली आणि चंद्रपुरात मनसे आणि शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा दिल्यानं अनेकांना धक्का बसलाय, हे निश्चित.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

