'एकही जागा नसलेल्यांनाही...', केडियांनी पुन्हा राज ठाकरेंना डिवचलं; 'लालबागचा राजा'च्या चरणातील फोटो पोस्ट करत म्हणाले, 'शिवाजी...'

MNS Shivsena Victory Rally Sushil Kedia New Post: "मी मराठी शिकणार नाही अशी शपथ घेतो, काय करायचं बोल?" अशा शब्दांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंना आव्हान देणारे उद्योजक सुशील केडिया यांनी दिलं आहे. आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन राज ठाकरेंना आव्हान देणाऱ्या केडिया यांनी वादाला तोंड फुटल्यानंतर काही पोस्ट करत पुन्हा एकदा राज ठाकरेंना डिवचलं आहे.

"हे पाहा राज ठाकरेजी, आम्हालाही गणपती बाप्पा मोरया म्हणायचं आहे आणि तुम्हालाही. आपला देव एक आहे. आपला देश एक आहे. भाषा आणि प्रेमाला संधी द्या लोकांना स्वीकारण्याची. मारलं, फटकावलं, घाबरवलं तर कोणी कशाला शिकेल? केवळ भीती दाखवून शिकणार का?" असा सवाल सुशील केडिया यांनी राज ठाकरेंना विचारला आहे. हा सवाल त्यांनी एक फोटो रिट्वीट करत विचारला आहे. या फोटोमध्ये सुशील केडिया 'लालाबागचा राजा'च्या चरणी माथा टेकवत असल्याचं दिसत आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग करत केडिया यांनी आणखी एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी मराठीत, "जेव्हा शिवाजी महाराजांनी संपूर्ण भारतावर मराठा साम्राज्य स्थापन केले तेव्हा त्यांनी मराठी भाषा कोणावरही लादली नाही आणि महाराष्ट्रात एकही जागा नसलेल्यांनाही बळजबरी करायची आहे," असा टोला राज ठाकरेंना लगावला आहे. याच पोस्टच्या शेवटी त्यांनी, "देवेंद्र फडणवीसजी अशा पराभूतांना नियंत्रित करायला हवे," असा केडियांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रियेवर व्यक्त होताना केडिया यांनी, "देवेंद्र फडणवीसांच्या या भूमिकेमुळे माझ्यासहीत सगळे प्रेमाने मराठी बोलतील. प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चा आत्मसन्मान महत्त्वाचा असतो. हाच कोणी चिरडण्याचा प्रयत्न केला तर आधी लोक त्याच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करतील राज ठाकरे!" असं फडणवीसांच्या प्रतिक्रियेचा व्हिडीओ पोस्ट करत म्हटलं आहे.

This is the attitude of @Dev_Fadnavis that will get everyone including me to speak Marathi with love. The first duty of any human being is to uphold his self respect & which if you crush & challenge @RajThackeray anyone will defend that first. https://t.co/gaju5wTUH9

— Sushil Kedia (@sushilkedia) July 4, 2025