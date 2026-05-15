/...तर पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना द्यावा लागेल राजीनामा; उज्जवल निकमांनी दिली नव्या कायद्याची माहिती

Modi Government Big Decision Ujjwal Nikam: या कायद्यासंदर्भात सरकारचं काम सुरु असल्याची माहिती उज्ज्वल निकम यांनी जळगावमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली आहे. याकायद्यात आहे तरी काय जाणून घेऊयात
Modi Government Big Decision Ujjwal Nikam: पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा कॅबिनेट मंत्री यांच्या संदर्भात नवा कायदा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील अॅडव्होकेट उज्वल निकम दिली आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा कॅबिनेट मंत्री 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिले तर त्यांना पदावरून दूर करण्यासंदर्भातला कायदा केला जाणार आहे. हा कायदा म्हणजे आपल्या देशाच्या इतिहासातील क्रांतिकारक पाऊल असल्याचं निकम यांनी म्हटल आहे.
कायद्याचा अभ्यास झाला पाहिजे त्यात कुठल्याही उणिवा राहू नये यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती देखील उज्वल निकम यांनी दिली आहे. प्रत्येक राज्याचे मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री यांच्या सोबत कायदा करण्यासंदर्भातल्या चर्चा सुरू आहेत, असंही निकम यांनी सांगितलं. या कायद्यासंदर्भात महाराष्ट्र, ओडिशा आणि दिल्ली येथील राज्यांमध्ये कायदा सचिवांना, मुख्य सचिवांना पाचारण करण्यात येऊन चर्चा करण्यात आली आहे. नेमकं कायदा कधी अस्तित्वातील हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीत असून कायदा कधी अस्तित्वात येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
संविधानातील (130 वी सुधारणा) विधेयक, 2025 (Disqualification Bill) मध्ये ही विशेष तरतूद प्रस्तावित आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी 20 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत तीन विधेयके मांडली होती. यात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसाठी नवीन नियम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. किमान 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा असणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी एखाद्या मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानाला सलग 30 दिवस अटक/कोठडीत ठेवले गेले, तर मंत्र्यांना 31 व्या दिवशी पदमुक्त केले जाणार आहे. या मंत्र्यांना पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल पदमुक्त करु शकतात. तसेच या प्रकरणांमध्ये पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री अटकेत अथवा कोठडीत असतील तर 31 व्या दिवशी त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. राजीनामा न दिल्यास या व्यक्तींचं पद आपोआप जाईल. हे सारं गणित अटकेच्या 30 दिवसांच्या आकडेमोडीवर आधारित आहे. ज्यामध्ये न्यायालयीन कोठडी किंवा तुरुंगवासाचा समावेश असू शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधन बचत आणि आर्थिक परिस्थितीसंदर्भात केलेल्या आवाहनावरुन बोलताना निकम यांनी, "नरेंद्र मोदी यांनी कुठलीही भीती दाखवलेली नाही. उलट भविष्यात कुठल्याही परिस्थितीत आपण सामोरे गेले पाहिजे या संदर्भात त्यांनी सावधानतेची सूचना दिलेली आहे," असं मत नोंदवलं. तसेच, "अमेरिका इराण यांच्यातील युद्धात यापैकी थांबलेले नाही, त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये कुठलीही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सावधानता बाळगावी अशा पद्धतीच्या सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आहेत," असंही निकम यांनी जळगावमध्ये प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना म्हटलं.