/भागवत यांनाही हवी पाकशी चर्चा, शत्रु राष्ट्रासोबत जवळीक साधत असल्याचा काँग्रेस आरोप तर संजय राऊतांनीही वादात उडी

सतत भारताविरोधात कुरघोड्या, दहशतवाद्यांना रसद पुरवणं, दहशतवादी कृत्यांसाठी अतिरेकी पाठवणं यामुळे पाकिस्तानसोबत भारताने व्यापारी, आर्थिक, राजकीय संबंध तोडले. पाकिस्तानची पाणीबंदी सुद्धा आपण केली. पण पाकिस्तानसोबत तिथल्या लोकांसोबत आपण संवादाची दारं बंद करु नयेत असं मत संघाने व्यक्त केलंय. या आधी दत्तात्रय होसबळे आणि आता मोहन भागवतांनी सुद्धा तिरुअनंतपुरममध्ये बोलताना तेच मत मांडलंय. पण यावरुन संघ शत्रु राष्ट्रासोबत जवळीक साधत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय. तर दुसरीकडे राऊतांनीही वादात उडी घेतलीये.
काही दिवसांपुर्वीच पाकिस्तानसोबत चर्चेची दारं बंद व्हायला नकोत असं वक्तव्य संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळेंनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. आता खुद्द सरसंघचालक मोहन भागवतांनीही या भूमिकेचा पुनरुच्चार केलाय. होसबळेंबाबत प्रश्न विचारल्यावर त्यांच्या विधानाचा मतितार्थ पाकिस्तानातील लोकांशी संवाद साधण्याचा होता असं भागवतांनी स्पष्ट केलं.
पण भागवतांच्या याच वक्तव्याचा आधार घेत नाना पटोलेंनी मोहन भागवत शत्रु राष्ट्रासोबत जवळीक साधत असल्याचा आरोप केलाय. तर अंबादास दानवेंनीही कपाळाचं कुंकू पुसणाऱ्यांसोबत चर्चा करणार का असा सवाल केलाय.
यानंतर खासदार संजय राऊतांनी यावरुनच नितेश राणेंना चिमटे काढलेयत. राऊतांच्या टीकेचा समाचार घेत नितेश राणेंनी राऊतांचं रक्त हिरवं झालं असल्याचं म्हटलंय.तर बन यांनी राऊतांनाच पाकिस्तान धार्जिणे असल्याचं म्हटलंय.
विषय होता भारत पाकिस्तान चर्चेचा..पण यावरुनच राजकीय टीका टिप्पणी सुरु झाली. उरी आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत पाकचे संबंध ताणले गेले. गेल्या वर्षी युद्ध होण्याइतपत संबंध टोकाला गेले. भारताने पाकसोबतचे सर्व संबंध तोडलेयत. दहशतवादी हल्ल्यांमागे पाकिस्तानचा हात वेळोवेळी उघड झालाय. आता पाकसोबत चर्चा करावी असं संघ परिवाराला वाटतं. त्यामुळे कुठल्या नोट वर हा संवाद साधायचा आणि त्यातून नेमकं काय साध्य होणार, पाक आपली दृष्कृत्य थांबवणार का.. असे अनेक प्रश्नही त्यासोबत उपस्थित होतात.