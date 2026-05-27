Kolhapur News : माणूस हाच वन्यजीवांचा शत्रू? शेपूट कापलं अन् वानराने घेतला उलटा सूड

सोळांकूर गावात वानराची दहशत पसरली आहे, या वानराने आता 3 जणांवर वानराने हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. वानराला पकडण्यात वनविभागाला अपयश आले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सोळांकूर गाव सध्या दहशतीखाली आहे. भर दिवसाही ग्रामस्थ घराबाहेर पडण्यास जीव मुठीत घेऊन जात आहेत. गावात जाणून अघोषित संचारबंदीच लागू झाल्याचं चित्र समोर आले आहे. सोळांकूर गावात कसली एवढी दहशत पसरली आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. कोल्हापुरात वानराची दहशत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 63 जणांवर वानराने हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. वानराला पकडण्यात वनविभागाला अपयश आले आहे. कोल्हापूरमधील हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
कोल्हापूरातील हे सोळांकूर गावामध्ये सध्या एका वानराची दहशत आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून या गावात कोरोनासारखी संचारबंदी सुरु आहे. याला कारण ठरलाय हा म्हणजेच फक्त एक वानर. गावतल्या कुणीतरी या वानराची शेपूटच कापली, मग काय? शेपूट कापल्यानं हा वानर इतका पिसाळलाय की त्याने आतापर्यंत 63 जणांचा चावा घेतला आहे. यात 5 ते 7 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अगदी बाईकस्वारांवरही हा वानर हल्ला करत आहे. त्यामुळे गावकरी जीव मुठीत धरुनच बाहेर पडतात. या वानराचा बंदोबस्त करण्यासाठी वनविभागानं गावात ऑपरेशन मंकी राबवलं. त्यासाठी गावातील तरुणांचीही मदत घेतली. वानराला भूल देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र काही केल्या वानर सापडेना.
हे ही वाचा
सध्या शाळांना सुट्टी आहे, त्यामुळे मुलांचं घराबाहेर पडणं मुश्कील झालं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनीही वानराच्या दहशतीमुळे स्वत:ला घरातच कोंडून घेतलंय. वानर सापडत नसल्यानं ग्रामस्थांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. काही करा वानराला पकडा असा इशारा ग्रामस्थांनी दिलाय. त्यामुळे आता या वानराला पकडण्यासाठी वनविभाग काय करतंय याकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे.
गावामधील कोणत्याही सदस्याला साधे दुकानामध्ये जायचे असल्यास त्यांना हातामध्ये काठी घेण्याची गरज पडत आहे. स्वत:चा बचाव करण्यासाठी बाहेर पडताना गावमधील लोक हे हातांमध्ये काठ्या घेऊन बाहेर पडत आहेत. वन विभागाने खात्री केली आहे आणि त्यांच्या माहितीनुसार ते वानर पिसाळलेले नाही तर त्याचा राग हा फक्त माणसावर आहे असे वन विभागाने सांगितले. त्यामुळे माणूस हाच वन्यजीवांचा शत्रू या वाक्याचा वानराने आता उलटा सूड घेतला आहे.