Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /हवामान खात्याचा अंदाज अखेर खरा ठरला! महाराष्ट्राचा तब्बल 80 टक्के प्रदेश मान्सूनने पादाक्रांत केला; 3 दिवस तुफान पावसाचा अलर्ट

हवामान खात्याचा अंदाज अखेर खरा ठरला! महाराष्ट्राचा तब्बल 80 टक्के प्रदेश मान्सूनने पादाक्रांत केला; 3 दिवस तुफान पावसाचा अलर्ट

महाराष्ट्राचा तब्बल 80 टक्के प्रदेश मान्सूने पादाक्रांत केला आहे. येत्या दोन तीन दिवसात मान्सून संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापून टाकेल असा अंदाज पुणे वेधशाळेचे संचालक डॉ. एस डी सानप यांनी वर्तवला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:29 PM IST
हवामान खात्याचा अंदाज अखेर खरा ठरला! महाराष्ट्राचा तब्बल 80 टक्के प्रदेश मान्सूनने पादाक्रांत केला; 3 दिवस तुफान पावसाचा अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्राचा तब्बल 80 टक्के प्रदेश मान्सूनने पादाक्रांत केला; 3 दिवस पावसाचा अलर्ट
Monsoon 202649 min ago
2
Maharashtra News1 hr ago
3
neet exam1 hr ago
4
sunil tatkare1 hr ago
5
Oracle layoff1 hr ago