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मान्सूनबाबत सर्वात मोठा खुलासा; 2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली सक्रिय होऊन महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांसह अनेक राज्यांमध्ये पाऊस का नाही?

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (9 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान ): भारताच्या मान्सूनस्थिती बाबत सर्वात मोठा खुलासा समोर आला आहे.  2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली सक्रिय होऊन महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांसह अनेक राज्यांमध्ये पाऊस कमी का? 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 08, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:25 PM IST
मान्सूनबाबत सर्वात मोठा खुलासा; 2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली सक्रिय होऊन महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांसह अनेक राज्यांमध्ये पाऊस का नाही?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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