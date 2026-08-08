/मान्सूनबाबत सर्वात मोठा खुलासा; 2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली सक्रिय होऊन महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांसह अनेक राज्यांमध्ये पाऊस का नाही?

9 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात मान्सूनने चांगलाच जोर धरला होता. मात्र, ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात मान्सूनचा वेग किंचीतसा मंदवला. आता मात्र, मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय होणार आहे. भारतात 2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली सक्रिय झाल्या आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा दमदार पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. देशभरात समाधानकारक मान्सून असला तरी महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांसह भारतातील अनेक राज्यांमध्ये अत्यल्प पाऊस पडला आहे. येथे कमी पाऊस पडण्यामागे धक्कादायक कारण समोर आले आहे.
7 ऑगस्ट रोजी नैऋत्य उत्तर प्रदेश आणि लगतच्या परिसरावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले. दुसऱ्या दिवशी, दक्षिण गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगाल आणि लगतच्या उत्तर ओडिशावर आणखी एक कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले. एकत्रितपणे काम करणाऱ्या या प्रणालींमुळे येत्या काही दिवसांत भारतातील अनेक राज्यांमध्ये चांगला पाऊस पडणार आहे. दुसरी प्रणाली सोमवार, 10 ऑगस्टपर्यंत पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाकडून पश्चिम-वायव्य दिशेने झारखंड आणि उत्तर छत्तीसगडच्या दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार 14 ऑगस्टपर्यंत अनेक राज्यांमध्ये समाधानकारक पावसाची शक्यता आहे. दोन्ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यामुळे मान्सूनला गती मिळणार आहे.
सध्या, पॅसिफिक महासागरात पुन्हा एक शक्तिशाली चक्रीवादळ सक्रिय झाले असून, ते नैऋत्य मान्सूनचे ढग आपल्याकडे खेचत आहे. हे चक्रीवादळ ढगांना पूर्वेकडे ढकलत असून, त्यामुळे देशाच्या पश्चिम आणि दक्षिण भागांमध्ये दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पश्चिम पॅसिफिक महासागरातील एका सक्रिय चक्रीवादळासारख्या प्रणालीने वातावरणीय अभिसरणात बदल घडवला आहे. मान्सूनचा पट्टा पूर्वेकडे सरकतो, ज्यामुळे पश्चिम आणि दक्षिण भारतात आर्द्रतेची कमतरता निर्माण होते.
महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टीसह पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर, पुणे, सातारा, सागंली, नाशिक सह अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. अशातच विदर्भातील काही ठराविक जिल्हे वगळता निम्मा विदर्भ कोरडा आहे. तर, मराठवाड्य़ातील जवळपास सरव्चा जिल्यांत पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
महाराष्ट्रात पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीसह पुणे, सातारा, नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांसाठी अलर्ट आहे. तसेच भारतातील दिल्ली, हिमाचल, आसामसह अनेक राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे.